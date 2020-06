Dresden

Die Knirpse wissen genau, warum ihre Kita die beste ist. „Weil man sich da richtig frei fühlt“, sagt das kleine Mädchen in die Kamera. „Wir haben einen ganz, ganz großen Garten“, erklärt ein anderes. Sie können durchs Haus flitzen und vieles mehr. Das beste Argument, warum der Preis in die Einrichtung der gemeinnützigen Gesellschaft für Kinder- und Jugendhilfe „Outlaw“ auf der Rehefelder Straße in Dresden gehört, hat einer kleiner Junge: „Weil wir dann ganz glücklich sind.“

Wer könnte sich diesen Argumenten in den Bewerbungsvideos um die deutschen „Kita-Preis“ entziehen? Für den ersten Preis hat es zwar nicht ganz gereicht. Die Kita ging aber als eine von vier Zweitplatzierten in der Kategorie „ Kita des Jahres“ durchs Ziel. Der mit 25 000 Euro dotierte erste Platz ging an die Pinguin-Kindertagesstätte in Aurich.

Insgesamt 1500 Bewerber deutschlandweit

Auch die Bamberger Initiative „Aus der Gereuth für die Gereuth“ kann sich über 25 000 Euro freuen – sie belegt den ersten Platz in der Kategorie „Lokales Bündnis für frühe Bildung des Jahres“. Die mit 10 000 Euro dotierten weiteren zweiten Preise gingen in der Kategorie „ Kita des Jahres“ nach Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg. In der Kategorie „Bündnisse“ kommen die vier Zweitplatzierten aus Hessen, Bayern, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin.

In einer ersten Auswahl-Runde hatten es zwei Dresdner Einrichtungen unter die besten 25 Einrichtungen aus ganz Deutschland geschafft. Neben der Outlaw-Kita war dies die Kindereinrichtung „Kleiner Globus“ auf der Uhlandstraße, die vom Ausländerrat Dresden e.V. getragen wird. Unter die Top Ten kam dann nur die Einrichtung aus Pieschen, die bis zu 110 Kinder betreuen kann. Insgesamt gab es in diesem Jahr etwa 1500 Bewerber.

Verzögerung durch Coronakrise

Die Preisverleihung war zunächst für Anfang Mai geplant, hatte sich aber aufgrund der Coronapandemie verzögert. Auch in der Kita trat der Preis zunächst in den Hintergrund, sorgten die neuen Bestimmungen doch für viel Aufregung. Die notwendige Trennung fester Gruppen steht im deutlichen Widerspruch zum üblichen Konzept mit viel Offenheit und Bewegungsfreiheit.

Was mit dem Preisgeld passiert, soll in der Outlaw-Kita auf der Rehefelder Straße nun gemeinsam mit den Kindern entschieden werden. „Wir werden uns zusammensetzen und das besprechen“, erklärte die stellvertretende Kita-Leiterin Susanne Luther gegenüber DNN.

Im Jahr davor hatte es eine Kita aus Olbersdorf ( Landkreis Görlitz) für Sachsen in der Kategorie „Bündnis für frühe Bildung des Jahres“ in die Top Ten geschafft und war schließlich als eine der Zweitplatzierten geehrt worden. Das Gleiche gelang dem Christlichen Kinderhaus Ankerplatz in Zethau ( Mittelsachsen), als der Preis 2018 zum ersten Mal vergeben wurde.

Impulse für Qualität

Der Deutsche Kita-Preis ist eine gemeinsame Initiative des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung in Partnerschaft mit der Heinz und Heide Dürr Stiftung, der Gisela-Sdorra-Stiftung, der Karg-Stiftung, dem Eltern-Magazin und dem Didacta-Verband. Die Auszeichnung soll Impulse setzen für Qualität in der frühkindlichen Bildung und das Engagement der Menschen würdigen, die tagtäglich in Kitas zeigen, wie gute Qualität vor Ort gelingt.

Von den jeweils zehn Finalisten in den Kategorien „ Kita des Jahres“ und „Lokales Bündnis für frühe Bildung des Jahres“ werden jeweils fünf Preisträger ausgewählt. Die Erstplatzierten erhalten 25 000 Euro, die vier Zweitplatzierten in jeder Kategorie bekommen je 10 000 Euro.

