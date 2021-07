Dresden

So gut wie jeder, der noch Erinnerungen an die DDR-Zeit in Dresden hat, kennt den „Dreckschen Löffel“. Wohl durch gewisse Hygieneprobleme ist dieser wenig charmante Name für den 1961 eröffneten Flachbau Grunaer Straße 28 nahe dem Straßburger Platz zu erklären. Der Pavillon beherbergte das „pick-nick“, eines der ersten Selbstbedienungsrestaurants in der Stadt.

Zentrale Lage, günstige Preise – es war gut besucht, bis die Wende eine Zäsur brachte. Die Gaststätte schloss, auf Zwischennutzungen als Küchenstudio und Veranstaltungsstätte folgten lange Jahre des Leerstands. Und nachdem 2013 ein Denkmalschutzantrag scheiterte, rollen nun bald die Abrissbagger an, damit an gleicher Stelle ein Neubau entstehen kann.

Stadtmuseum geht neue Wege

Bevor es aber soweit ist, öffnet das Haus noch einmal seine Türen für Besucher, die sich von ihm verabschieden können. Vom 4. Juli bis 8. August ist darin eine ganz besondere Ausstellung zu sehen. Pop-up heißt das Format, mit dem das Stadtmuseum neue Wege geht. „Die Gesellschaft verändert sich rasant, auch durch Corona. Museen tun sich sehr schwer damit, müssen aber auch ihre Strategien ändern. Pop-up-Ausstellungen sollen für uns ein Zukunftsmodell werden“, sagt Christina Ludwig, Direktorin des Stadtmuseums.

Die Schau ploppt in einer günstigen Zeitnische auf und ist ebenso schnell wieder weg. Der Star dabei ist das Gebäude selbst. Dass es dazu kam, sei ein „totaler Glücksfall“, sagt Henning Haupt, Gestaltungslehre-Professor der TU Dresden. Seine Studenten beschäftigten sich im jüngsten Wintersemester mit Formsteinen aus der DDR und damit, wie man das 60 Jahre alte Gemäuer in ein Museum der Ostmoderne integrieren könnte. Dafür fertigten sie kühne Entwürfe, die nun Teil der Ausstellung sind.

Mehrstöckiges Wohnhaus statt Flachbau

Neben diesen Hochbaumodellen sind auch die Pläne von vier Architekturbüros zu sehen, die sie in einem Werkstattverfahren für die Neubebauung lieferten. Klar war von vornherein: Das „pick-nick“ hat keine Zukunft. „Man muss immer abwägen, wo saniert und aufgestockt werden kann und wo man neu bauen muss. Diese innenstädtische Fläche ist so kostbar, dass mit dieser Gebäudegröße nicht viel anzufangen ist“, erklärt Falk Leinert, dessen Büro Leinert Lorenz Architekten sich mit seinen Entwürfen für ein neues mehrstöckiges Wohnhaus durchsetzte.

Weil die Bauarbeiten dafür schon bald beginnen sollen, blieb nicht viel Vorlaufzeit. Zunächst war das Stadtmuseum als Ort angedacht, doch die dortigen Sonderausstellungsflächen erwiesen sich als zu groß. „Und das Thema mit der ganzen Ostmoderne zusammenzubringen, wäre nicht zu stemmen gewesen. Dann hatte sich die Idee verfestigt, das einfach im Originalgebäude zu zeigen“, berichtet Claudia Quiring, die zuständige Kuratorin des Stadtmuseums.

Original-Tresen wiederentdeckt

Der Investor, dem das „pick-nick“ gehört, spielte mit. „Warum nicht? Wenn man sieht, was dabei rausgekommen ist, dann ist das wirklich spannend“, findet Steffen Funk, Niederlassungsleiter des Unternehmens Immvest Wolf. Er ließ das Haus teils beräumen, um Platz für die Ausstellung zu schaffen. Dabei kam hinter Verkleidungen auch der original erhaltene Tresen zum Vorschein. Ihn können die Besucher der Schau ebenso bewundern wie beispielsweise den „pick-nick“-Schriftzug, der einst als Leuchtreklame am Gebäude angebracht war.

„Jetzt haben wir Entwürfe der Studierenden, Entwürfe von Profis, es gibt das Gebäude, das noch steht, und es gibt das Stadtmuseum, dessen Leitung neuen Formen aufgeschlossen ist. Dass das so klappt und diese Dinge innerhalb weniger Monate zusammenkommen, ist selten“, freut sich Henning Haupt. Und mehr noch: Mit dem 90-jährigen Günter Gruner wurde sogar einer der Architekten des „pick-nick“ für eine Veranstaltung des Begleitprogramms gewonnen. Auch für ihn wird es ein Abschied von seinem Haus.

