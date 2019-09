Dresden

Lange war Kaiserschmarrn eher ein Arme-Leute-Essen, eine günstige kirchenkonforme Mehlspeise für Fastentage, die schnell und einfach sättigte. In der Zeit des übersteigerten Gesundheitsbewusstseins, in der monatlich neue Sonderernährungsformen propagiert werden, mag der zu den bekanntesten Süßspeisen der österreichischen Küche zählende Schmarrn auf manche schon fast anachronistisch wirken. Er muss aber so sein. Eine fett- oder kohlenhydratarme Version? Kann man machen, aber dann schmeckt’s halt nicht.

Dass August der Starke 1719 Kaiserschmarrn bei der Hochzeit seines Sohnes Friedrich August mit der österreichischen Kaisertochter Maria Josepha kredenzen ließ, ist eher unwahrscheinlich, aber „ Kaiserschmarrn“ lautet nichtsdestotrotz knapp und unmissverständlich der Titel einer Ausstellung im Palais im Großen Garten, bei der als „delicate Lustbarkeit für jedermann“ explizit das Venusfest im Fokus steht, das damals an eben jenem Ort gefeiert wurde.

Die Jahrhunderthochzeit im Fokus:

Maria Josepha führte die rosa Quadrille an

Das Damenfest, das unter der Schirmherrschaft der Liebesgöttin Venus stand, wurde als vorletztes großes Ereignis vor den Toren der Stadt gefeiert. In einem langen Zug formierten sich am 23. September die Wagen und Reiter der vier Quadrillen zum Damenringrennen. Wie ein im Kupferstich-Kabinett der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden erhaltender Kupferstich bezeugt, gab es damals einen eigenen Wagen der Nymphen.

Außerdem begaben sich Künstler, Musiker, Lakaien und Ordner vom Schloss aus zum Großen Garten. Den Auftakt der Festlichkeiten bildete ein galantes Ritterspiel, bei der die im Wagen sitzende Dame mit einer Lanze nach einem zwischen zwei Säulen aufgehängten Ring stach, während ihr Kavalier das Gefährt lenkte. Dafür wurde das vor dem Palais liegende Parterre in eine Turnierbahn umgewandelt. Für das Damenringrennen wurden vor dem Palais ein Dutzend Rennbahnen eingerichtet, die einen gleichzeitigen Wettkampf der vier Quadrillen ermöglichten, wie etwa die Ausstellung „Macht. Mittel. Musik“ bezeugt, die vor Kurzem in der SLUB eröffnet werde.

Der Schöpfer dieser Kostümstudie „Venus mit Apfel, Planetendarstellung“ ist unbekannt; SKD, Kupferstich-Kabinett. Quelle: Herbert Boswank

Die Kostüme der 34 Teilnehmerinnen und die Wagendekorationen waren in Rosa, der Farbe der Venus, sowie Blau, Grün und Gelb gehalten. Maria Josepha führte die rosa Quadrille an. August der Starke und der Kurprinz begleiteten ihren Wagen, der von Oberhofmarschall Graf von Dietrichstein gelenkt wurde, um auf separaten Bahnen ebenfalls mit der Lanze nach dem Ring zu stechen. Die Braut gewann das Spiel und erhielt als Preis eine Haarnadel in Form eines Diamantherzens. Sämtliche Vergnügungen des Festes standen ganz unter dem Motto von Liebe und Galanterie und priesen die „fruchtbringende“ Vermählung des Paares.

Nach der Preisverleihung besuchten die Gäste die Aufführung des Opernballetts „Les quatre Saisons“ im Freilufttheater und nahmen am Bankett im Palais teil. Ein großer Ball im eigens für das Fest errichteten Venustempel östlich des Palaisteiches währte bis in die Morgenstunden.

Die längste Fress- und Saufmeile jener Jahre

Interessant, dass man die Venus so in den Blick rückte. So ungemein bekannt die Göttin im Römischen Reich gewesen war, in der bildenden Kunst war die Venus erst im 15. Jahrhundert wieder aufgetaucht. Zu mächtig war der Einfluss der Kirche im Mittelalter, um die Nacktheit der Schönen zulassen zu können. Der Sage nach ging Venus schaumgeboren aus den Wellen des Ozeans hervor, entsprechend ist sie unlösbar mit dem Element des Wassers verbunden, das einst auch deshalb als weiblich galt. Waren eben nicht gerade genderbewegte Zeiten, als die Sage entstand.

August der Starke scheute jedenfalls keine Kosten und Mühen, was die „ Jahrhunderthochzeit“ anging, die nicht zuletzt das größte Musik-, Theater-, und Tanzfestival und die längste Fress- und Saufmeile jener Jahre war. Hunderte von Gästen aus ganz Europa folgten der Einladung in die Residenzstadt Dresden: Fürsten, Grafen, Barone und Edelleute sowie deren Gefolge, zudem reisten allerlei Händler, Schausteller und Gaukler an, die hofften, dass die Gäste wie auch die Dresdener sich freigiebig zeigten.

Auf diesem Blatt aus dem Bestand des Kupferstich-Kabinetts wurde festgehalten, welch schönes Brautpaar hier den Bund fürs Leben schloss. Quelle: Herbert Boswank

Das Venusfest am Freitag, den 6. September, wird mit einem festlichen Aufzug des Hochzeitspaares Kurprinz Friedrich August mit Maria Josepha, die jeweils von einem Double verkörpert werden, sowie des barocken Hofstaat eröffnet. Mit Musik und Tanz werden die Herrschaften an der Freitreppe begrüßt. Es schließt sich ein „Grande Defilee“ entlang des Palaisteiches an, welches an einzelnen Stationen von diversen musikalischen und theatralischen Darbietungen unterbrochen wird.

An der Corradini-Vase, wo 1719 der Venustempel zum Tanz einlud, nimmt der Hofstaat an einer Festtafel Platz. Vom „Cafe am Palaisteich“ wird „ Kaiserschmarrn“ serviert, den man auch direkt am Palais genießen kann, dort angeboten vom „Carolaschlösschen“. An der Festtafel huldigen dem Brautpaar nochmals Künstler mit Tafelmusik, Barocktanz und vergnüglichen Wortbeiträgen. Anschließend bewegt sich der Brautzug zurück zum Palais, wo die Festivität gegen 20 Uhr ihren Abschluss findet.

Hochzeitsgala als Leistungsschau für die Potenz Sachsens

Mitwirkende Künstler sind: Mareike Greb und Niels Badenhop (Tanz und Schauspiel), Holger John, der auf Hofmaler macht, das Barockensemble Les Matelots, Fanfare di Maestro und Thüringer Hofmusikanten, das August-Theater und viele mehr. Vorbereitet wurde das Spektakel nicht zuletzt vom Förderverein Palais Großer Garten um dessen Vorsitzenden Reinhard Decker. Wie er dieser den DNN mitteilte, war zunächst an eine kleine bescheidene Ausstellung gedacht, als dann die Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gGmbH mit einstieg, wurde die Sache „etwas größer“. Der Förderverein, der laut Decker gut 240 Mitglieder zählt, wovon etwa 35 zum „harten Kern“ gehören, stemmt vor allem das Eröffnungsspektakel.

Begleitprogramm 6. September, 16-21.30 Uhr: „Eine delicate Lustbarkeit für jedermann“ mit Musik, Kleinkunst, barocken Tänzen und Gaumenfreuden rund um den Palaisteich 14. September, 10-17 Uhr: Kinderfest „Prinzenhochzeit bei August dem Starken“ im Parktheater 22. September, 16 Uhr: Wiederaufführung der 1719 uraufgeführten Oper „Giove in Argo“ von Antonio Lotti 3.Oktober, 16 Uhr: Bildvortrag „ Maria Josepha – Sachsens vergessene Kurfürstin“ von Christoph Pötzsch, musikalische Begleitung durch Schüler des Sächsischen Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber 5. Oktober, 18 Uhr: „Der Garten der goldenen Äpfel“ – Ein Barockspektakel von Johannes Gärtner mit der chorbühne TRITONUS, dem Dresdner Hoftanz und Kammerorchester 8. Oktober, 14.30 Uhr & 19.30 Uhr: „Von der himmlischen und der irdischen Liebe“ – 209. Konzert der Reihe „Offenes Palais“ in Zusammenarbeit mit dem Heinrich Schütz Musikfest Dresden. Werke von Strozzi, Monteverdi, Caccini, Kapsberger ..., mit Dorothee Mields (Sopran), Andreas Arend (Theorbe), Claas Harders (Viola da gamba) 11., 18. & 25. September sowie 9. & 16. Oktober, jeweils 14.30 Uhr: Führung durch Palais und Ausstellung (im Ausstellungseintritt inklusive)

Aus dem Kaisertitel, mit dem ein bisschen geliebäugelt wurde, wurde nichts – also alles nur ein Kaiserschmarrn? In der Sonderausstellung, die gemeinsam mit dem Förderverein Palais Großer Garten gestalten, sollten historische Darstellungen zu modernen Rauminstallationen und kurzweiligen Hands-On-Stationen, die Aufwand und Bedeutung des „Festkosmos 1719“, bei dem eine Hochzeitsgala als Leistungsschau für die Potenz Sachsens zelebriert wurde, anschaulich machen.

Ausstellung „ Kaiserschmarrn“ vom 7. September bis 20. Oktober im Palais großer GartenMi-Fr 14 bis 18 Uhr, Sa, So & Feiertag 11 bis 18 UhrEintritt: 3 Euro pro Person, Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre frei.

Von Christian Ruf