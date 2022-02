Ausstellung in Dresden: Überlebende der Bombenangriffe 1945 erzählen

Dresden

Es ist kalt, aber wenigstens regnet oder schneit es nicht an diesem Sonnabendvormittag, als etwa ein Dutzend Leute auf der Gewandhausstraße eine kleine Fotoausstellung einweihen. In einem der fünf Schaukästen, die dort aufgestellt sind, erzählen Bilder und Texte die Geschichten Überlebender der Bombenangriffe auf europäische und japanische Städte im Zweiten Weltkrieg.

Organisiert wird die Ausstellung vom Kunsthaus Raskolnikow e. V. und dem Forum für Zeitgenössische Fotografie Dresden e. V. Der Ort könnte passender kaum sein. Stehen die Vitrinen, die in den 50er Jahren errichtet wurden, zwischen Pirnaischem Platz und Altmarkt doch genau im Zentrum der damaligen Zerstörung Dresdens und gehörten zu den ersten Dingen, die im Zuge des Wiederaufbaus dort neu entstanden.

Porträts aus Hiroshima und Nagasaki, Dresden und Rotterdam

Die Fotos stammen von dem New Yorker Fotografen Paule Saviano. Er, Jahrgang 1974, hat den Zweiten Weltkrieg nicht erlebt. Aber seine Arbeit konzentriert sich auf Menschen, deren Leben durch traumatische Ereignisse oder Umstände geprägt wurde. So kam er auch auf die Geschichte des Krieges. Die, hat er einmal gesagt, werde oft mit Statistiken und Fotos von Zerstörungen präsentiert. Es fehle ihm dabei aber der menschliche Aspekt, die emotionalen Narben des Krieges, die nicht verschwinden. Saviano möchte denen, die unter den Trümmern lagen, die von den Feuerstürmen verfolgt wurden, mit seinen Fotos ein Gesicht geben. Zuerst ging es ihm vor allem um die „Hibakusha“, die Überlebenden der Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki. Später porträtierte er auch Überlebende aus Tokio und europäischen Städten wie Coventry und Rotterdam.

Im Mai 2010 kam Saviano nach Dresden. Es entstanden elf Porträts von Zeitzeugen aus der Stadt. Im Februar 2011 kehrte er zurück, präsentierte sie in einer kleinen Veranstaltung und fotografierte weitere neun Überlebende aus Dresden sowie zwei aus der polnischen Stadt Wielun. Seitdem reist der New Yorker immer wieder in die sächsische Landeshauptstadt und es kamen weitere Porträts hinzu. 2015 waren einige davon im Ortsamt Blasewitz ausgestellt.

Die Geschichten, die Saviano erfahren hat, sind sehr unterschiedlich. Da ist die unvorstellbare Hölle von Hiroshima und Nagasaki. Und da ist Max van Trommel aus Rotterdam, wo der Krieg nur fünf Tage dauerte und trotzdem eine brennende Stadt hinterließ. Da ist das fast schon groteske Schicksal der Familie von Norbert Schlechte, der der Bombenangriff wie auch anderen jüdischen Familien in Dresden vielleicht das Leben rettete. Denn sie hatten schon die Aufforderung bekommen, sich nur drei Tage später zur Deportation in das Ghetto Theresienstadt einzufinden, das oft nur Zwischenstation war auf dem Weg in die Vernichtungslager. Oder die Geschichte der Dresdnerin Nora Lang, die auf den Rat ihres Vaters hörte, aus der Stadt zu fliehen, wenn die angegriffen würde. Über einen Brief Savianos an sie kam der Kontakt zu vielen der Überlebenden aus Dresden zustande.

Saviano nannte sein Projekt „From Above“ (von oben). 2011 wurde es als Fotobuch veröffentlicht, auf Englisch, Japanisch und Deutsch. Das Buch erregte weltweit Aufmerksamkeit. Die Fotoserie wurde im Kunstmuseum der Präfektur Nagasaki und anderen Museen gezeigt, ebenso bei den Vereinten Nationen in New York. In der Friedenshalle für die Atombombenopfer im Nagasaki Atomic Bomb Museum ist die dauerhaft zu sehen.

Dass einige der Porträts nun in der Gewandhausstraße gezeigt werden, daran hat Günter Starke großen Anteil. Der Dresdner Fotograf hat nicht nur das Raskolnikow und das Fotoforum mit gegründet, sondern auch den Schaukasten als Ausstellungsort entdeckt. Starke arbeitet viel für die Stesad GmbH, der die Vitrine gehört, und konnte Axel Walther, den Chef des städtischen Unternehmens, überzeugen, sie für die Zeit der Fotoschau zur Verfügung zu stellen.

„Kunst im öffentlichen Raum ist für uns ein zentrales Anliegen“, sagt Iduna Böhning-Riedel, die Chefin des Raskolnikow. Anders als in den Räumen der beiden Vereine kämen so auch Menschen damit in Berührung, die vielleicht nie aus eigenem Interesse in die Ausstellung gegangen wären. Und das hat schon während der kleinen Eröffnungsfeier funktioniert. Der schrille Gesang der Komponistin Agnes Ponizil lockte einige Passanten an, die sich dann auch die Fotos und Texte anschauten.

Die Komponistin Agnes Ponizil hat die Eröffnung der Ausstellung mit einer Klangcollage für Gesang und Akkordeon musikalisch begleitet. Quelle: Dietrich Flechtner

Die Zweite Vorsitzende des Komponistenverbandes Sachsen/Sachsen-Anhalt musste nicht lange überlegen, als sie gebeten wurde, die Eröffnung musikalisch zu begleiten. Sie kennt das Thema der Fotoschau hautnah aus der eigenen Familie. Oma Martha und Opa Karl, erzählt sie, seien im Februar 1945 als junges Liebespaar, beide gerade mal Anfang 20, aus der Rampischen Gasse zu Fuß über den heißen Asphalt bis nach Kleinzschachwitz gelaufen und so den Flammen entkommen. Die Schwester des Großvaters und deren drei Kinder überlebten nicht. In ihrer Klangcollage für Gesang und Akkordeon macht die Komponistin das schrille Pfeifen der fallenden Bomben noch emotionaler erlebbar als es die Buchstaben der Texte tun.

So verschieden ihre Schicksale auch sind – alle Überlebenden, die Paule Saviano fotografiert hat, eint eins: das laute „Nie wieder!“. Dieses „Nie wieder“ droht aber leiser zu werden, denn 77 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs sind immer weniger Zeitzeugen noch am Leben. So hatte Günter Starke bei seiner kleinen Eröffnungsrede auch eine traurige Nachricht zu überbringen. Saviano habe ihn informiert, dass Christoph Adam, einer der Dresdner, deren Geschichten in der Vitrine zu sehen sein werden, zwei Wochen zuvor gestorben sei.

Corona verzögerte die Ausstellung in Dresden

Auf die Frage, ob die Ausstellung angesichts des Konflikts in Russland und der Ukraine nicht gerade jetzt besondere Bedeutung bekäme, antwortet Iduna Böhning-Riedel mit einem energischen „Nein!“ und fügt fast empört hinzu: „Das ist immer wichtig!“. Obwohl das Thema natürlich viel mit dem 13. Februar zu tun hat, wurden nicht nur Überlebende aus Dresden ausgewählt für den Inhalt der Vitrinen, der bis Ende April im Zwei-Wochen-Rhythmus wechselt. Auch die zeitliche Nähe mit dem Gedenktag sei eher zufällig. Günter Starke hat eben gerade jetzt die Finanzierungszusage vom Stadtbezirksbeirat Altstadt erhalten. Der hatte im Januar einstimmig beschlossen, das Projekt mit 1000 Euro zu fördern.

Eigentlich sollte die Ausstellung bereits im November 2021 im Fotoforum an der Kamenzer Straße zu sehen sein. „Wir wollten die Fotos von Paule Saviano aus New York einfliegen lassen, aber dann kam Corona und es gab keine Flüge mehr“, erzählt Jürgen Schmidt vom Fotoforum. Er hatte Saviano im Herbst 2019 kennengelernt, als der auf einer seiner Dresden-Reisen die Fotoausstellung „Inside Iran“ besuchte. Die Fotos digital übers Internet nach Dresden zu bekommen, erwies sich als schwierig. Saviano, so Schmidt, habe sie analog aufgenommen, mit einer Hasselblad CM 500 auf Rollfilm im Format sechs mal sechs Zentimeter, und dann davon großformatige Schwarz-Weiß-Abzüge auf speziellem Baryt-Fotopapier angefertigt.

Der New Yorker habe keine Möglichkeit gehabt, die Fotos zeitnah zu scannen. So wurde in Dresden statt „From Above“ seine Fotoserie „Embrace“ (deutsch: annehmen, umarmen) gezeigt, deren Fotos bereits digital vorlagen. Saviano hat dafür ebenfalls Menschen in Grenzsituationen porträtiert, die sich als „Transgender“, also als im falschen Körper geboren fühlen.

Termine zur Ausstellung „From Above“ Die in der Vitrine ausgestellten Fotografien werden im 14-tägigen Wechsel ausgetauscht, am 26. Februar, 12. und 26. März, sowie am 9. und 23. April jeweils um 11 Uhr. Dann ist es für Menschen, die sich dafür interessieren, auch möglich, mit den Organisatoren der Fotoschau ins Gespräch zu kommen. Für den 31. März ist eine Veranstaltung zu „From Above“ in der Reihe „Fotografischer Salon“ im Kunsthaus Raskolnikow geplant, zu der auch der Fotograf Paule Saviano und einige der von ihm Porträtierten eingeladen sind. „From Above – Bombenkriegsüberlebende des Zweiten Weltkrieges“, Dresden, Gewandhausstr., Vitrine 3.

Nun ist auch „From Above“ in Dresden zu sehen. Höhepunkt soll am 31. März eine Veranstaltung der Reihe „Fotografischer Salon“ im Raskolnikow sein, zu der auch Paule Saviano und einige der Überlebenden eingeladen sind. Eine Schülerin und ein Schüler der Projektschule sollen aus deren Geschichten lesen, um zu zeigen, dass das „Nie wieder!“ in der jungen Generation weiterlebt. Wegen Corona werden wohl nur rund 30 Gäste teilnehmen können. Günter Starke hätte gern einen größeren Raum organisiert, aber aus der Idee, die Zentralbibliothek im Kulturpalast zu nutzen, wurde nichts. Ein Herzenswunsch des Dresdner Fotografen und seiner Mitstreiter wäre, dass die Stadt einen Platz findet, an dem „From Above“ in Dresden dauerhaft zugänglich ist – so wie in Japan.

Von Holger Grigutsch