Aussteiger aus dem ultraorthodoxen Judentum finden in Dresden Orientierung

Dresden

Gemeinsam zu Fuß wird Unerwartetes möglich. Im Herbst ist Dagmar Brauntsch mit einer Gruppe durch die Sächsische Schweiz gewandert. Geführt von Joachim Schindler, einem Experten für die Geschichte des Bergsteigens dort. Unterwegs hat er ihnen von Ilse Frischmann (1922-2009) erzählt, einer Jüdin, die das Konzentrationslager Auschwitz überlebte. Während der Nazizeit musste sie in Dresden in einer Sammelunterkunft hausen. Ihre Bergfreunde indes nahmen sie heimlich mit auf Klettertour, ohne gelben Judenstern. Damit riskierte Ilse das KZ, ihre Freunde schwerste Strafen.

„Wir haben von dieser ganz unspektakulären Art stillen Protests jenseits der organisierten Widerstandsbewegung gehört“, erzählt Dagmar Brauntsch. Diese Geschichtslektion habe die Frage nach Möglichkeiten aufgeworfen, sich der Nazi-Ideologie auch unauffällig zu verweigern. „Wie sich einfach human verhalten in einer inhumanen Gesellschaft?“

„Von allem Weltlichen haben sie kaum eine Ahnung“

Als Projektkoordinatorin hat Dagmar Brauntsch, Jahrgang 1987, inzwischen drei solcher Touren organisiert, wie sie erzählt. Das Besondere: Mit dabei waren junge Leute, die in ultraorthodoxen jüdischen Familien aufwuchsen. „Sie sind zum ersten Mal im Leben gewandert. Kein Rucksack, in der Hand eine Tüte mit Wasserflasche, ohne Wetterkleidung. Nach dem ersten Regenschauer waren sie klitschnass – aber begeistert.“

Bislang hätten sie nicht mehr als ihre abgeschlossenen Gemeinden in Israel kennengelernt, erläutert Mitorganisator Herbert Lappe, 1946 in London geboren, eines der ältesten und aktivsten Mitglieder der Jüdischen Gemeinde Dresden. „Ihr ganzes Leben war ausschließlich religiös orientiert. In Sachen Thora und Talmud sind sie Fachleute, aber von allem Weltlichen haben sie kaum eine Ahnung. Nun sind sie dort ausgestiegen. Aber es fehlen ihnen alle Erfahrungen, die für uns selbstverständlich sind.“

Zusammengefunden haben sie sich in Dresden in „Besht“, dem „Zentrum für jüdisches Leben und Kultur“. Initiator war Rabbiner Akiva Weingarten, der gleichfalls eine ultraorthodoxe Vergangenheit hat.

Frei und selbständig denken muss erlernt werden

Zwei Drittel der etwa zwanzig „Beshtis“ seien Frauen, sagt Dagmar Brauntsch. „Ihnen wurde beigebracht, nur auf das zu hören, was Rabbi, Tradition und ihr Ehemann sagen. Nun wollen sie frei sein und selbstständig denken.“ Auf ihrer zweiten Tour sind sie von Grillenburg aus durch den Tharandter Wald gewandert. Zwischen Herzogswalde und Mohorn erinnert ein Gedenkstein an zwei Jüdinnen, die Ende Februar 1945 ermordet wurden, von Jugendlichen aus dem Ort, die man später dafür verurteilte. Im juristischen Sinne sei deren Schuld klar, sagt Herbert Lappe. Aber was ist mit der moralischen Schuld von jungen Menschen, denen die NS-Ideologie eintrichterte, Frauen wie diese würden gefangenen deutschen Soldaten die Augen ausstechen? Und woran orientieren sich Menschen heute, woher beziehen sie Werte für ihr Handeln? „Es war ein spannendes Gespräch“, erinnert sich Dagmar Brauntsch. „Das ging auf der Rückfahrt im Bus weiter.“

Jüdische Spuren im Meißen des Mittelalters folgten sie auf der dritten Tour. Mit der Theologin, Judaistin und Hebraistin Christiane Donath stiegen sie in die Keller von Privathäusern hinunter, betrachteten und entzifferten jüdische Grabsteine, die dort in den Wänden verbaut worden waren.

„Die Leute von Besht waren schockiert“, berichtet Dagmar Brauntsch. Denn jüdische Gräber sind auf ewig angelegt. „Und wir fragten uns: Was passiert mit Menschen, wenn sie den Grabstein ihrer Vorfahren nicht mehr auf einem Friedhof finden? Wie gehen wir mit geschichtlichem Erbe um?“

Ein weiterer Aspekt: „Um die Steine zu gestalten, müssen Juden damals mit christlichen Handwerkern zusammengearbeitet haben - ganz selbstverständlich, wie Nachbarn“, so Herbert Lappe. „Geprägt durch den Holocaust, interpretieren wir diese jüdische Geschichte im Nachhinein womöglich manchmal falsch.“ Konkrete historische Vorgänge wie diese in der eigenen Region kennenzulernen, von da aber zur Gegenwart zu kommen, die eigenen Vorstellungen und Ansichten kritisch zu befragen - das sei das Hauptanliegen dieser Exkursionen.

Fragen ohne Hintergedanken

Nicht minder wichtig sei die persönliche Begegnung, sagt Dagmar Brauntsch. Junge, ultraorthodox aufgewachsene Juden lernen den weltlichen Alltag hier kennen, auch den durch christliche Tradition geprägten. „Sie haben zum ersten Mal einen geschmückten Christbaum gesehen, Glühwein getrunken und eine Kirche betreten. Das ist Ultraorthodoxen verboten.“ Die Anderen wiederum, Christen oder Konfessionslose, konnten beim zwanglosen Plaudern fragen, was Juden essen, wie sie leben – ohne dabei ständig den Holocaust im Hinterkopf zu haben. In Museen oder bei großen Podien sei das so kaum möglich.

Besht – Zentrum für jüdisches Leben und Kultur Veranstalter: „Besht - Zentrum für jüdisches Leben und Kultur“, ein gemeinnütziger Verein in Dresden, der alltägliches jüdisches Leben und Kultur stärker sichtbar machen, interkulturelle Begegnung fördern, dem Antisemitismus mit Wissen und Austausch begegnen sowie Erinnerungs- und Gedenkkultur weiterentwickeln möchte Name: „Besht“ ist die Abkürzung für Baal Shem Tov (1698-1760), bekannt auch unter dem Namen Rabbi Israel ben Eliezer, er ist Begründer der chassidischen Bewegung, einer religiös-mystischen Strömung, die auf das persönliche und gemeinschaftliche Erlebnis setzt; Rabbiner Akiva Weingarten hatte 2020 unter diesem Namen die erste liberal-chassidische Yeshiva gegründet, eine jüdische Lehrschule, offen für alle Hauptprojekt: das Weingarten College; es bietet israel. Aussteigern aus dem ultraorthodoxen Judentum in Dresden die Möglichkeit, Deutsch zu lernen, um danach hier Ausbildung oder Studium zu beginnen Gründer: Akiva Weingarten, geboren 1984 in den USA als Kind einer ultraorthodoxen Familie; mit 17 wurde er Rabbiner, ging nach Israel; 2014 verließ er die Ultraorthodoxen, kam nach Deutschland, um hier Jüdische Theologie zu studieren; seit 2019 ist er Rabbiner der liberalen Gemeinde Migwan in Basel (Schweiz); 2019 bis August 2021 war er Rabbiner der Jüdischen Gemeinde Dresden; Ende September 2021 gründete er die Jüdische Kultusgemeinde Dresden

Ein Mann vertraute ihr an, er habe noch nie mit einem Juden gesprochen. Und für zwei Frauen aus Meißen war es etwas völlig Neues, dass vom 11. bis ins 14. Jahrhundert Juden in ihrer Stadt lebten, diese Zeit mit einem Pestpogrom endete und der jüdische Friedhof zerstört wurde, der neben der Jüdenbergstraße lag. Heute befindet sich dort ein Sportplatz.

Dagmar Brauntsch war positiv überrascht vom Interesse und den lebhaften Gesprächen. Die Nachfrage sei groß. Gern würden sie 2022 zu weiteren Touren einladen. Zunächst aber müssten sie klären, wie sich das organisieren lasse. Eine Erfahrung jedenfalls nehmen sie mit: „Gemeinsames Wandern bringt uns nahe.“

