Ausländerrat Dresden stellt Victor Vincze nach Treffen mit AfD kalt

Dresden

Victor Vincze darf nicht mehr als Vorstand des Ausländerrats Dresden auftreten. Das gab der Verein am Mittwoch via Facebook bekannt. Vincze hatte am Montag mit einem Kollegen in seiner Funktion als Vorstandsvorsitzender des Integrations- und Ausländerbeirats die Dresdner AfD-Fraktion im Rathaus für ein Gespräch besucht – und damit für Entsetzen in Teilen der politischen Landschaft gesorgt. „Ich bin zugegebenermaßen sprachlos“, erklärte Linke-Stadtrat Christopher Colditz. „Schon traurig, wenn der offenbar erste Besuch bei einer Stadtratsfraktion der AfD gilt“, kommentierte CDU-Stadtrat Mario Schmidt.

Viktor Vincze. Quelle: Dietrich Flechtner

Vincze hatte das Treffen verteidigt: „Wir besuchen die wichtigsten Vereine, Organisationen und alle Stadtratsfraktionen.“ Das sehen seine Vereinskollegen im Ausländerrat offenbar anders. „Der gesamte Ausländerrat Dresden e.V. distanziert sich von derart naiven Gesten, die den Beschwichtigungsstrategien der AfD in die Hände spielen“, heißt es auf der Homepage des 1990 gegründeten Vereins. „In klarer Abgrenzung zu rassistischem und ausländerfeindlichem Gedankengut und jeder Form von Diskriminierung erachten wir den Dialog als Grundbaustein einer demokratischen Gesellschaft – aber nicht mit Vertretern einer rechtsradikal dominierten Partei.“ Jetzt hat der Ausländerrat offenbar Konsequenzen gezogen. Die Vorstandstätigkeit Vinczes soll bis zur planmäßigen Vorstandswahl im November 2020 ruhen.

Von uh