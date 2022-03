Dresden

Der Ausländerrat hat am Samstag zahlreiche Menschen mit Migrationshintergrund gegen das Coronavirus geimpft. Gesundheitswissenschaftlerin Mehrnaz Pohl-Shirazi, die die Aktion im Rahmen des Projekts „Gesundheitslotsen“ mitorganisierte, zieht ein positives Fazit: „Die frisch Geimpften waren dankbar für die Möglichkeit, die Impfung in einer ihnen bekannten Umgebung zu erhalten.“ Die Aktion hat in Kooperation mit den Johannitern und der Stadt Dresden stattgefunden, die für die Impfberatung eigens arabischsprachige Ärzte anfragte.

Hürden bei der Terminvergabe

Laut Pohl-Shirazi sei bei den meisten Menschen mit Migrations- und Fluchterfahrung die Bereitschaft da, sich impfen zu lassen. Aber: „Häufig erreicht man Teile der Community mit den konventionellen Angeboten in Impfzentren nicht. Eine große Hürde war etwa, das man für die Terminvereinbarung eine E-Mail-Adresse braucht.“ Diese hätten viele der Menschen nicht, die der Ausländerrat in der Migrationssozialarbeit betreut. Auch das RKI betont in einer im vergangenen Monat erschienenen Studie, dass es niedrigschwellige Angebote brauche, um auch Menschen mit schwachen Deutschkenntnissen oder niedrigem Bildungsgrad zu erreichen.

Strategie der Stadt Dresden

Die Impfaktion beim Ausländerrat ist Teil einer Strategie, die die Stadt seit Sommer 2021 verfolgt. Durch die Zusammenarbeit mit „Multiplikatoren“ wie dem Ausländerrat wird an bekannten Orten wie Kulturtreffs geimpft. Die zielgruppengerechte Ansprache übernehmen dabei die Migrantenorganisationen. Zudem hat das Sozialamt an 1500 Menschen ein Schreiben in verschiedenen Sprachen gesendet, das auf die Impfangebote verweist. Pressesprecher Frank Bauer resümiert: „Die Anstrengungen, die Zielgruppe zu erreichen, waren und sind sehr vielfältig, allerdings ist die Resonanz nur gering.“

Verbreitung über Mund-zu-Mund-Propaganda

Die Öffentlichkeitsarbeit für die Impfaktion fand vor allem über Sprachnachrichten in Messenger-Gruppen und Mund-zu-Mund-Propaganda statt. „So erreichen wir auch Menschen, die nicht lesen oder schreiben können“, so Pohl-Shirazi. Von staatlichen Stellen wünscht sie sich, dass Gesundheitsinformationen in einfacher Sprache in Zukunft einfacher gefunden werden können.

Das Projekt „Gesundheitslotsen“ des Ausländerrats hat zum Ziel, Menschen mit Migrationshintergrund zu allen gesundheitlichen Belangen aufzuklären und so den Zugang zum deutsche Gesundheitssystem zu erleichtern. Weitere Impfaktionen möchte das Projekt voraussichtlich im Herbst anbieten, falls eine Auffrischung der Impfung nötig ist.

