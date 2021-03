Dresden

Hochtechnologie im Einsatz für das neue Verwaltungszentrum: Das Foto zeigt eine Aufnahme der archäologischen Ausgrabungen auf dem Ferdinandplatz – aufgenommen mit einem terrestrischen Laserscanner. Dieses hochmoderne Gerät tastet das Gelände Punkt für Punkt millimetergenau ab.

Mit den gewonnenen Informationen können Experten dreidimensionale Objekte formen – und so die Befunde der Ausgrabungen für die Nachwelt bewahren. Interessenten können sich die Anwendung im Internet über den Link  https://arcg.is/1WHOvn anschauen.

Lesen Sie auch Archäologen gehen der Geschichte des Ferdinandplatzes auf den Grund

So sieht es längst nicht mehr in der Baugrube am Ferdinandplatz aus. Die Mauern und Kellerfußböden unter dem früheren Parkplatz wurden von Bauarbeitern abgerissen. Jetzt sichern Spezialisten ein altes Fernwärmebauwerk, ehe sich die Bagger noch tiefer ins Erdreich graben. Ab 2022 sollen die Betonarbeiten für den Neubau beginnen, kündigte die Stadtverwaltung an.

Von tbh