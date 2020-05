Rhododendronpark in Wachwitz in voller Blüte

Dresden

Der Rhododendronpark in Dresden-Wachwitz steht gerade in voller Blüte. Die Anlage ist in Privatbesitz, ist aber öffentlich zugänglich. In dem Park wachsen 2000 Pflanzen in 80 Arten und 350 Sorten.

Gartenbauingenieur Karl Scholz legte den ein Hektar großen Park von 1970 bis 1972 auf Initiative namhafter Dresdner Gartenexperten, allen voran Dr. Werner Dänhardt (1909–1986), Saatzuchtleiter des Instituts für Gartenbau Pillnitz und erfolgreicher Rhododendronzüchter, – an.

Der Park diente als Schau- und Lehrgarten sowie als wissenschaftliche Sammlung von Rhododendren. Dazu zählt das Sortiment an historischen Züchtungen seit 1850 des Dresdner Gartenspezialisten Seidel. Karl Scholz pflegte die Anlage bis zu seinem Tod.

Nach Eigentümerwechseln schien der Park zeitweise in Gefahr. Doch mittlerweile sind dessen Fortbestand und Pflege gesichert. Dafür sorgt die Eigentümergemeinschaft „Wachwitzer Weinberg“.

Um die genetische Vielfalt sächsischer Rhododendronzüchtungen und das erste winterharte Rhododendronsortiment Deutschlands von T. J. Seidel zu erhalten, ist vor einigen Jahren jedoch in der Nähe des Landschlosses Pirna-Zuschendorf ein neuer Rhododendronpark entstanden.

