Dresden

Mehr als einfach nur frisch herausgeputzt präsentierten Deutsche Bahn und der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) diese Woche einen besonders gestalteten Dieseltriebwagen, der ab sofort in und um Dresden über die Gleise rollt. Innen komplett modernisiert und außen frisch lackiert, gespickt mit Motiven aus der Region zwischen Heidenau und Altenberg. Für Ausflüge ins Müglitztal und Osterzgebirge soll der Zug werben, natürlich mit Bus oder Bahn. Doch nicht nur diese Region lockt mit tollen Zielen, die sich mit dem Nahverkehr ab Dresden erkunden lassen. An diesem Wochenende starten Bahn und VVO deshalb wieder mit zusätzlichen Angeboten in die Ausflugssaison.

Im Elbtal zwischen Dresden und dem Elbsandsteingebirge werden an Wochenenden und an Feiertagen wieder mehr Züge un­terwegs sein, wie Stephan Naue von der DB Regio Südost ankündigte. Ein Regionalexpress aus Leipzig wird jeweils vormittags über Dresden hinaus in Richtung Sächsische Schweiz verlängert, früh fahren zwei zusätzliche S-Bahnen flussaufwärts und nachmittags wieder zurück. Aber: Wegen der aktuellen Bauarbeiten zwischen Königstein und Bad Schandau fahren der Express und die beiden S-Bahnen nur bis beziehungsweise von Rathen.

Bauarbeiten bremsen Züge aus

Die gute Nachricht: Anders als unter der Woche rollen sonnabends und sonntags die S-Bahnen zwischen Pirna und Bad Schandau vormittags und nachmittags wie gewohnt im Halbstundentakt. Von Montag bis Freitag fährt hier wegen der Bauarbeiten noch bis zum 11. April und zwischen 23. April und 12. Juni sonst nur jede zweite S-Bahn.

Heftigere Einschränkungen drohen indes ab 26. Juni: Weil dann an der Strecke zwischen Bad Schandau und tschechischer Grenze gebaut wird, fahren die S-Bahnen bis ins kommende Jahr hinein fast alle nur bis Bad Schandau. Davon betroffen sein davon wird auch die Nationalparkbahn. „Bei Fahrten in die Hintere Sächsische Schweiz empfiehlt es sich, vor jeder Fahrt im Internet oder im DB Navigator den aktuell gültigen Fahrplan abzurufen“, rät deshalb Stephan Naue.

Expresszüge zwischen Dresden und Nordböhmen

Auch der Wanderexpress „Bohemica“ startet wieder durch, verbindet fortan an Wochenenden und Feiertagen Dresden und Litoměřice mit Halten in Bad Schandau, Děčín und Ústí nad Labem. Andersherum schicken die Tschechischen Bahnen an den Wochenenden und an Feiertagen im Nachbarland wieder den „Sommerkomet“ auf die Reise von Ústí nad Labem nach Dresden. Der soll vor allem Einkaufstouristen vormittags in Sachsens Landeshauptstadt und an den Nachmittagen wieder nach Tschechien bringen.

Der Triebwagen mit Motiven aus dem Müglitztal und Osterzgebirge ist seit dieser Woche in und um Dresden unterwegs. Quelle: Dietrich Flechtner

Auf der Strecke durch das Müglitztal fährt an Sonnabenden, Sonn- und Feiertagen früh der Wanderexpress ab Dresden über Heidenau nach Altenberg und von dort am späten Nachmittag wieder zurück. Und nicht nur auf der Schiene gibt es im Verbundraum zusätzliche Angebote für Ausflügler. „Neben den Zügen starten ja auch die Fahrrad- und Wanderbusse, Fähren, die Kirnitzschtalbahn, die Linie M zwischen Meißen und Moritzburg und die Stadtrundfahrt Meißen in die Saison“, erklärt VVO-Marketingchefin Gabriele Clauss.

Broschüren informieren über Ausflugsziele

Einige der in der Region tätigen Verkehrsunternehmen hätten sogar aufgerüstet. So habe beispielsweise der Regionalverkehr Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (RSVOE) neue Fahrradanhänger für Busse beschafft, auf die jetzt auch E-Bikes passen, verkündet Gabriele Clauss.

Über all die Angebote informiert der VVO im Internet sowie in vier Flyern für die Regionen Lausitz, Osterzgebirge, Sächsische Schweiz und Böhmen. Die Faltbroschüren enthalten nicht nur Informationen zum Nahverkehr, sondern bieten viele Tipps für Ausflugsziele. Die Broschüren können online im VVO-Shop bestellt werden oder sind bei allen im Verbundraum tätigen Verkehrsunternehmen erhältlich.

Internet vvo-online.de

VVO-Info-Hotline 0351 852 65 55

Von Sebastian Kositz