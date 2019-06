Dresden

Der Ausbau des Radwegenetzes hat für die große Mehrheit der Dresdner oberste Priorität bei der künftigen Verkehrsplanung. Das geht aus dem neuesten DNN-Barometer hervor, für das das Institut für Kommunikationswissenschaft der TU Dresden 512 Bürger repräsentativ befragte. Auf die Frage, in welche Verkehrswege die Stadt Geld investieren solle, sagten 92 Prozent der Dresdner, Radwege seien ihnen sehr wichtig (60%) beziehungsweise wichtig“ (32%).

Am zweitwichtigsten sind den Bürgern der Stadt Investitionen in die Schiene. Geld für Straßenbahntrassen halten 47 Prozent für sehr wichtig, 36 Prozent für wichtig. Auf ähnlich hohe Werte kommen die Fußwege. Hier halten 81 Prozent der Befragten Investitionen für (sehr) wichtig.

Das Auto, lange Jahre des Deutschen liebstes Kind, bildet das Schlusslicht unter den Verkehrsteilnehmern. 18 Prozent wollen für den Straßenbau eher kein Geld ausgeben. Lediglich gut ein Drittel hält dies für sehr wichtig. Das ist zum einen sicher der Tatsache geschuldet, dass die Landeshauptstadt hier in den letzten 25 Jahren enorm viel getan hat. Zum anderen spiegelt sich darin aber natürlich auch ein Wandel im Nutzungsverhalten wider. Schaut man sich die Vergleichszahlen vom Oktober 2017 an, so fällt auf, dass die werte für „sehr wichtig“ bei den Radwegen um zehn Prozentpunkte gestiegen sind, während sie in derselben Kategorie beim Straßenverkehr um zehn Prozentpunkte gefallen sind.

Unabhängig davon, mit welchem Verkehrsmittel die Dresdner unterwegs sind – von irgendetwas ist jeder genervt. Auf Platz eins nennen die Befragten passend zu den oben erwähnten Ergebnissen mit 74 Prozent unzureichend ausgebaute Radwege. Gefolgt von Baustellen (72%), zu viele Autos in der Stadt (69%), zu viele gleichzeitige Straßen- und Brückensperrungen (66%) und zu wenig grüne Wellen bzw. intelligente Ampelschaltungen (64%).

Die Ampelvorrangschaltung für Busse und Bahnen ist für die meisten Dresdner okay, nur 29 Prozent lehnen diese ab. Eine exakt gleich niedrige Ablehnung erfährt die Verkehrsbeschilderung. Und sogar der Zustand der Straßen ist nur für 42 Prozent der Befragten ein Verkehrshindernis.

Von Dirk Birgel