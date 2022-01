Dresden

„Ich finde es ekelhaft, wenn Homosexuelle sich küssen.“ Knapp 40 Prozent der Ostdeutschen haben dieser Aussage in der repräsentativen Leipziger Autoritarismus-Studie von 2020 zugestimmt. Zwölf Prozent waren gar der Meinung, Schwulsein sei eine Krankheit, die geheilt werden könne. Im Kampf gegen solches Gedankengut war der Dresdner Verein Gerede über zehn Jahre im städtischen und ländlichen Raum unterwegs und klärte über sexuelle und geschlechtliche Vielfalt auf. Nun hat der Freistaat die weitere Förderung eingestellt. Dadurch könnte Sachsen noch queerfeindlicher werden, sagt Projektleiterin Anne Liebeck, und die Lage für Betroffene noch gefährlicher.

Nach über zehn Jahren hat das Sächsische Sozialministerium erstmals die Mittel für eure queere* Bildungsarbeit im Rahmen des Förderprogramms „Weltoffenes Sachsen“ gestrichen. Was geht damit in Dresden und Ostsachsen verloren?

Wir sind in den Landkreisen Bautzen, Meißen, Görlitz, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und in Dresden in die Schulen gegangen, um mit den Kindern und Jugendlichen über sexuelle und geschlechtliche Vielfalt zu sprechen, Wissen zu vermitteln und für gegenseitigen Respekt und Verständnis zu werben. Wir wollen nicht nur aufklären, sondern auch die Betroffenen erreichen. Statistisch ist es sehr wahrscheinlich, dass in einer Klasse eine queere Person sitzt. Unsere Ehrenamtlichen, die selbst queer sind, erzählen von sich und laden die Schüler und Schülerinnen zum Schluss zu einer anonymen Fragerunde ein. Da geht es um Fragen wie: Wie war dein Coming-out?, Wie hast du gemerkt, dass du nicht heterosexuell bist? Oder: Wie funktioniert der Trans*-Weg? Wir wollen den Betroffenen zeigen, dass sie nicht alleine sind und es Beratungsangebote gibt.

Wie groß ist der Bedarf an queerer Aufklärungsarbeit?

Wir bekommen pro Jahr rund 100 Projektanfragen von Schulen, FSJ-Projekten oder Jugendclubs, die sich in etwa zur einen Hälfte auf Dresden und zur anderen auf den ländlichen Raum verteilen. In der letzten Zeit meldeten sich die Schulen oft, weil sich eine Transperson in der Klasse geoutet hatte. In einem anderen Fall holte uns eine Schule, in der eine Transperson einen Suizidversuch begangen hatte. Weil die Mitschüler und Mitschülerinnen Betroffene besser unterstützten wollten, wünschten sie sich einen Empowerment-Workshop von uns. Neben der Arbeit in den Klassen beinhaltete das Projekt auch Erwachsenenbildung, bei der wir beispielsweise Lehrkräfte zum Thema Trans fortbildeten oder wie vergangenes Jahr mit der Bundeswehr Veranstaltungen zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt machten.

Welche Folgen befürchten Sie, wenn das Projekt Ihres Vereins langfristig verschwindet?

Einen deutlichen Anstieg von Homo-, Bi- und Transfeindlichkeit und einen Anstieg von Suizidraten unter queeren Jugendlichen. Mehrere Studien zeigen, dass die Situation für queere Jugendliche in Sachsen besonders gefährlich ist. Was wir an den Schulen mitbekommen, ist zum Teil wirklich düster, vor allem im ländlichen Raum. Dort kommt es zu Suiziden, weil die Betroffenen mit ihrem Leid allein gelassen sind. Fast jedes Mal, wenn wir in einer Klasse waren, kommen am Ende zwei zu uns, die verzweifelt sind. Ihnen fehlt die Akzeptanz im Elternhaus, wo sehr konservative Vorstellungen herrschen. Sie haben Angst, sich zu outen, weil sie befürchten, damit den Rückhalt zu verlieren. Anders als an den Gymnasien, wo viele nach dem Abschluss in die Städte ziehen, fehlt den Jugendlichen an den Oberschulen oft die Perspektive, weil sie ihre Heimat nicht verlassen können oder wollen. Um diese Menschen aufzufangen, haben wir unser Beratungsprojekt „Queer durch Sachsen“ gestartet, bei dem wir quer durch Ostsachsen fahren und diejenigen beraten, die nicht zu uns nach Dresden kommen können. Das ersetzt aber nicht die Aufklärung an den Schulen.

Als Mitglied des Gerede e. V. setzt sich Anne Liebeck seit Jahren für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt ein. Quelle: privat

Haben es queere Jugendliche in Dresden leichter als im ländlichen Raum?

Ich denke schon. Allerdings hängt es immer von den Ressourcen der Person ab. An der Universität ist das Umfeld oft queerfreundlicher als in der Ausbildung oder im Beruf. Wer in der Neustadt wohnt, erfährt weniger Diskriminierung als jemand aus Prohlis oder Gorbitz. Wir können aber leider auch nicht behaupten, dass an den Schulen in Dresden generell mehr Akzeptanz und Offenheit herrschen als im ländlichen Raum.

Welche Einstellungen bekommen Sie an den Schulen mit?

Wir haben das Gefühl, dass sich die Meinungen in den letzten Jahren polarisiert haben. Es gibt Jugendliche, die die perfekte Definition von genderfluid* parat haben und welche, die sehr konservativ gestimmt sind. Wir können allerdings auch nur von denen berichten, die an unseren Projekten teilnehmen. Diese sind freiwillig. Wer sich dem Thema sowieso verweigert, den werden wir unwahrscheinlich sehen. Insgesamt beobachten wir aber ein großes Interesse bei den Schülern und Schülerinnen und oft kommt es zu Aha-Momenten. Im anonymen Feedbackbogen schrieb ein Jugendlicher, dass er anfangs überzeugt war, dass trans zu sein eine Krankheit sei, weil er das so gelernt habe. Durch den Workshop hat er dann verstanden, dass das nicht so ist, weshalb er seine Meinung danach änderte. In solchen Momenten merken wir, dass unsere Arbeit etwas nutzt.

Wir bringt man Kindern und Jugendlichen Geschlechter- oder sexuelle Vielfalt näher?

Das ist ganz unterschiedlich. Mit Kindern der vierten Klasse sprechen wir beispielsweise über Familienbilder, erklären, dass es auch Regenbogenfamilien, Ein-Eltern-Familien oder Pflegefamilien gibt. Ab der siebten Klasse geht es auch um Aspekte wie sexuelle Identität. Um die Meinungen der Schüler und Schülerinnen zu erfahren, nutzen wir spielerische Methoden und stellen Fragen wie: Kann ich mit einem lesbischen Mädchen befreundet sein? Kann ein homosexuelles Paar Kinder gut erziehen? Die Kinder und Jugendlichen sind in der Regel sehr neugierig. Gleichzeitig hat sexuelle Bildung in der Schule nur wenig Platz und ist in der Coronazeit weiter hinten runter gefallen. Umso wichtiger ist unsere Arbeit, die nun in Dresden und Ostsachsen komplett wegfällt. Das Sozialministerium behauptet zwar, unsere Schwestervereine aus Leipzig und Chemnitz würden die queere Bildungsarbeit abdecken, aber das ist de facto nicht so. Denn niemand aus Leipzig fährt in die Schulen nach Görlitz oder Meißen.

Der Verein Der Verein „Gerede“ vertritt die Interessen von Schwulen, Lesben, Bisexuellen, Transidenten und anderen Menschen mit vielfältigen Lebensweisen sowie deren Angehörige. Im Fokus steht die Beratung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Daneben unterstützt der Verein Eltern, Lehrkräfte, Erzieher und Sozialpädagogen beim Umgang mit queeren Lebensweisen. Adresse Prießnitzstraße 18 in Dresden E-Mail kontakt@gerede-dresden.de Internet gerede-dresden.de

Ist das Projekt noch zu retten?

Wir werden noch einmal Fördermittel über das Programm „Weltoffenes Sachsen“ beim Sozialministerium beantragen. Wenn das klappt, könnte das Programm am 1. Mai statt wie geplant im Januar starten. Ansonsten müssen wir uns bei anderen Förderern umschauen. Wir wollen, dass die Lücke der Bildungsarbeit so klein wir möglich bleibt.

Was bräuchte es seitens der Politik, um die queere Bildung in Sachsen voranzutreiben?

Es bräuchte beispielsweise einen Leitfaden für Schulen, damit sie wissen, wie sie mit dem Thema Trans umgehen sollen. Die Politik sollte die Zusammenarbeit mit den Interessenverbänden wie uns fördern, damit die Schulen entlastet werden. Zudem müssten sexuelle und geschlechtliche Vielfalt mehr Platz in der Ausbildung von Lehrkräften haben. Das Studium bereitet sie überhaupt nicht darauf vor, doch früher oder später werden sie mit den Themen im Schulalltag in Berührung kommen.

*Das Wort „queer“ ist ein Sammelbegriff für Personen, deren geschlechtliche Identität und/oder sexuelle Orientierung nicht der heteronormativen Norm entspricht. „Trans“ meint Personen, die sich nicht oder nur teilweise mit dem bei der Geburt eingetragenen Geschlecht identifizieren.

Von Laura Catoni