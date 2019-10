Aus der Natur auf die Lippen: Dresdnerin eröffnet Laden für Naturkosmetik in der Neustadt

Dresden

Kurkuma, Kakao-Extrakt, Kokosraspel – was zunächst nach Weihnachtsbäckerei klingt, ist in Wirklichkeit die Zutatenliste für Marie Herrmanns Lippenpflege. Unter dem Namen „Lipfein“ macht die zweifache Mutter seit 2016 Naturkosmetik für die Lippen – in verschiedenen Geschmacks- und Duftrichtungen, in Handarbeit hergestellt.

Zuerst war es ein Projekt während der Elternzeit

Die Idee hatte Marie Herrmann im Jahr 2016 während ihrer Elternzeit. Die studierte Politikwissenschaftlerin interessierte sich schon immer für Nachhaltigkeit und suchte in den großen Drogerien nach veganem Lippenbalsam. „Da gab es zwar schon ein paar. Aber die sahen alle langweilig aus. Ich wollte etwas Schönes machen und suchte sowieso nach einem Projekt in der manchmal doch langweiligen Elternzeit“, erzählt die zweifache Mutter.

Also richtete sich Marie Herrmann im Pieschener Rockzipfelbüro, wo selbstständige Eltern ihrer Arbeit nachgehen können, während ihre Kinder nebenan betreut werden, ihre Werkstatt ein. Dort stellte sie Lippenbalsam aus 100 Prozent natürlichen und veganen Zutaten her.

Kein unangenehmer Schutzfilm auf den Lippen

Als Grundpflege verwendet sie Sheabutter, Jojobaöl, Kokosöl, veganes Wachs oder Olivenöl. „Meine Produkte hinterlassen keinen unangenehmen Schutzfilm auf den Lippen und man muss nicht ständig nachpflegen. So kommt man ein halbes bis dreiviertel Jahr mit einem Lippenbalsam hin.“

Den Pflegestoff mixt Marie Herrmann mit fruchtigen Aromen wie Himbeere, Zitrone oder Granatapfel und duftenden Noten wie Vanille, Minze oder Rosenblüte. Ihre Lippenpflege verkauft Marie Herrmann seitdem online und bei mittlerweile mehr als 200 Händlernüber die Landesgrenzen hinaus. „Das sind vor allem Unverpacktläden oder Biomärkte wie Podemus. In den großen Drogerieketten würde ich meine Produkte nicht verkaufen“, sagt sie.

Jetzt eröffnet Marie Herrmann ein eigenes Geschäft

Nun wagt Marie Herrmann den nächsten Schritt – mit einem eigenen Laden namens „O’Shea“ an der Rothenburger Straße. Die Möbel stehen schon, die Regale müssen aber noch gefüllt werden.

Neben ihrer eigenen Lippenpflege wird Marie Herrmann auch Produkte von anderen Naturkosmetik-Manufakturen verkaufen. Außerdem will die Unternehmerin ihren Kunden in Workshops zeigen, wie sie selber Kosmetik herstellen können. „Der Laden soll ein Ort der Entschleunigung und Wertschätzung von Kosmetik werden“, sagt sie. „Wenn die Leute den Menschen und die Arbeit hinter dem Produkt sehen, entscheiden sie sich vielleicht bewusster für ein teureres, aber auch hochwertigeres Produkt.“

Damit Marie Herrmann ihre Pläne umsetzen kann, fehlt ihr allerdings noch Geld. Deshalb hat sie eine Crowdfunding-Aktion gestartet, bei der sie auf finanzielle Unterstützung hofft. Wer spendet, bekommt im Gegenzug kleine Dankeschön-Geschenke von „Lipfein“. Das erste Spendenziel von 3500 Euro hat Marie Herrmann bereits erreicht. Nun steht die nächste Etappe von 8000 Euro an. Die Aktion läuft bis zum 10. Oktober, dem Tag, an dem Marie Herrmann ihren Laden „O’Shea“ an der Rothenburger Straße eröffnen wird.

Link zum Crowdfunding: https://www.startnext.com/o-shea

Von Laura Catoni