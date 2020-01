Aus Südtirol ins Elbtal – Albert Holzknecht leitet das Jesuiten-Bildungshaus Dresden

Dresden

Claudia Arnold hat sich redlich Mühe gegeben. Die Mitarbeiterin, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit im Haus Hohen-Eichen, hat mit Albert Holzknecht die höchste Erhebung im Stadtgebiet von Dresden erstiegen, den Triebenberg. Doch die 383 Meter Höhe dürften den 56-jährigen Jesuitenpater kaum getröstet haben. Allenfalls ein mildes Lächeln in seinem Gesicht mit den braunen Augen ist vorstellbar. Er ist andere Dimensionen gewöhnt. Der Bergbauernhof in der Gemeinde Partschins in Südtirol, auf dem er aufgewachsen ist, lag auf 1240 Meter Höhe.

In der Stille wächst die Bereitschaft für Veränderung

„Oberhalb des Hauses erhoben sich die Dreitausender“, erzählt er. „Seit meiner Kindheit habe ich die Berge bestiegen. Ich bin ein naturbegeisterter Mensch.“ Von Claudia Arnold nach seinem Lieblingsort gefragt, antwortete er: „im Sommer der Balkon meines Elternhauses in Tabland/ Partschins – mit Blick ins Weite und mit dem Rauschen des Partschinser Wasserfalles im Ohr“.

Räumt man ein, dass alles relativ ist, hat Albert Holzknecht sich ins Flachland begeben. Als ihn der Provinzial der Österreichischen Jesuitenprovinz am Telefon fragte, ob er bereit sei, nach Dresden zu wechseln, hatte er gerade in Peru eine Wallfahrt mit Tausenden von Pilgern in einen Ort in 4800 Meter Höhe erlebt. „Meine Freude hielt sich zunächst in Grenzen“, gibt er unumwunden zu. Er erbat sich Bedenkzeit.

Jesuiten wie er ziehen sich vor wichtigen Lebensentscheidungen ins Schweigen zurück. Einen ganzen Monat dauern die großen Exerzitien, geistliche Übungen in völliger Stille, wie sie Ordensgründer Ignatius von Loyola erfand. „In dieser Zeit wächst die Bereitschaft, sich auf Neues einzulassen.“ Am deren Ende sagte Albert Holzknecht zu. Seit Jahresbeginn leitet er das Exerzitien- und Bildungshaus Hohen-Eichen in Dresden-Hosterwitz, das immerhin noch ein paar Meter über dem Elbtal liegt, an einem relativ steilen Hang.

Harte körperliche Arbeit unter Gottes freiem Himmel gehört zu seinen frühesten Erfahrungen. „Heu mussten wir mit der Hand machen. Für den Traktor waren die Hänge zu steil.“

Als ältester der vier Geschwister hätte er normalerweise den Hof übernehmen müssen. So war es Tradition. „Doch ich hatte nie diesen Wunsch.“ Statt dessen besuchte er nach der Volksschule das Bischöfliche Gymnasium Johanneum in Dorf Tirol. Empfohlen hatte den Jungen sein Heimatpfarrer.

Auf keinen Fall Priester werden

Groß geworden ist Albert Holzknecht in strenger volkskatholischer Tradition. „Wir haben regelmäßig gebetet. Nach dem Abendessen den Rosenkranz, kniend auf dem Holzfußboden der Stube.“ Auch das Internat wurde von Priestern geleitet.

Nach Abschluss der Schule habe er von so viel Frömmigkeit die Nase voll gehabt, erinnert er sich. „Ich wollte alles andere werden, auf keinen Fall aber Priester.“ So studierte erst einmal Rechtswissenschaft in Mailand. „Davon, was ich wirklich wollte, hatte ich noch keine klare Vorstellung.“ Dann aber begann er, sich die dringende Frage nach dem Sinn seines Lebens zu stellen. „Im Reflektieren bin ich darauf gekommen, dass ich in irgendeiner Weise Menschen helfen wollte. Aber nicht als Rechtsanwalt.“ Er brach das Studium ab, kehrte nach Hause zurück auf den Hof seiner Eltern.

Geblieben war der gute Draht zu seinem Heimatpfarrer. Der erzählte ihm, in Brixen werde ein Erzieher für das Bischöfliche Internat gesucht. Albert Holzknecht nahm die Stelle an, studierte nebenher Philosophie und Theologie, merkte, dass ihm das Freude bereitete und trat im Jahr darauf ins Priesterseminar ein.

Ersten Kontakt mit einem Jesuitenpater hatte er in Würzburg. Bernd Knüfer, der später, 1991 bis zum Sommer 2019 in Leipzig lebte, mittlerweile in München, leitete damals die Katholische Studentengemeinde (KSG). Er praktizierte Zen-Meditation und begleitete andere, ohne sie in eine Richtung zu drängen. „Kam ich mit einer Frage zu ihm, antwortete er: Da muss du selber drauf kommen.“

Offenes Haus für Fragende, Zweifelnde und Suchende

Nach einer Phase des Zweifelns und Fragens entschied sich Albert Holzknecht, doch zurück nach Südtirol zu gehen. 1989 ließ er sich zum Priester weihen. Er war Kaplan, dann Spiritual jenes Gymnasiums Vincentinum, in dem er zuvor Erzieher war. Er entdeckte, dass ihm die geistliche Begleitung lag. „Dort geht es darum, zuzuhören, einen Menschen zu nehmen, wie er ist.“

Haus Hohen-Eichen, Jesuiten ■ Haus: 1921 stiftete Prinzessin Maria Immaculata von Sachsen (1874-1947), zweite Frau von Prinz Johann Georg von Sachsen und Schwägerin des letzten sächsischen Königs Friedrich August III., Haus Hohen-Eichen. Sie wollte für die katholische Kirche ihrer Heimat etwas Besonderes tun. Erworben hatte sie es auf einer dreiwöchigen Reise durch Sachsen. 1941 beschlagnahmte die Gestapo das Haus. 1945 bekam es der Orden zurück. ■ Jesuiten:Mitbegründer und Gestalter war der baskische Adlige Ignatius von Loyola (1491-1556). ■ Geschichte: Die Societas Jesu (SJ) wurde 1540 von Papst Paul III. genehmigt. Sie wurde im 18. Jh. in Portugal, Frankreich, Spanien verboten. 1773 löste der Papst den Orden formell auf (unbeachtet in Preußen und Russland). 1814 ließ er die Jesuiten wieder zu. In Deutschland waren sie im Zuge des „Kulturkampfes“ 1872 verboten. Das „Jesuitengesetz“ wurde 1917 aufgehoben. ■ Jesuiten in Sachsen: Schon Kurfürst Friedrich August I. (der Starke, 1670-1733), der 1697 zum katholischen Glauben übertrat, berief Jesuiten an seinen Hof. Sein Beichtvater war Jesuitenpater Karl Moritz Vota (1629-1715). Beteiligt war der auch an der Konversion Friedrich Augusts II. (Sohn Augusts des Starken). Jesuitenpater Ignaz Guarini (1676-1748) gestaltete das ikonographische Programm der Katholischen Hofkirche mit, man findet die von Lorenzo Matielli gestalteten Figuren des Ignatius von Loyola und Franz Xaver daher auf der Kirche. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts gab es im evangelisch-lutherischen Sachsen keine Jesuiten mehr. Erst mit der Weimarer Reichsverfassung von 1919 konnte die Gesellschaft Jesu nach Sachsen zurückkehren. ■ Mitglieder: rund 17900, 1800 Niederlassungen in 130 Ländern; in Deutschland rund 390 Mitglieder ■ Exerzitien: sind geistliche Übungen, zurückgezogen und schweigend praktiziert mit einem Begleiter über Tage bis hin zu mehreren Wochen. Erfunden hat sie Ordensgründer Ignatius von Loyola.

Mehrere Jesuiten hatte er als Begleiter erlebt. Erst 2005 trat er selbst in den Orden ein. Da war er bereits 42. Die Christus-zentrierte, bodenständige Spiritualität habe ihn angesprochen. Diese Art Seelsorge gehe in die Tiefe. „Da geht es darum, Menschen erkennen zu lassen, was sie bewegt.“

Nach Jahren in Wien und als Studentenseelsorger in Graz lernte er Spanisch und ging nach Cochabamba in Bolivien. „Ich wollte hinausgeführt werden ins Weite. Nicht nur geografisch, auch innerlich, mich einlassen auf eine fremde Sprache und Kultur.“ Er lernte eine völlig andere religiöse Tradition kennen, eine Mischung aus Andenkultur und Katholizismus.

Nun beginnt er als Hausleiter in Dresden-Hosterwitz wieder neu. „Ich will Hohen-Eichen weiterführen als offenes Haus für Fragende, Zweifelnde und Suchende – ganz gleich, ob sie katholisch, evangelisch oder konfessionslos sind. Christen sind hier eine Minderheit. Aber gerade das sehe ich als Chance.“

