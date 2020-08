Dresden

Torsten Schulze lässt kaum ein gutes Haar an den Reformplänen des Freistaats für die Berufsschulen. „Damit öffnet das Land eine Büchse der Pandora“, erklärt der Grünen-Politiker jetzt gegenüber DNN. Er erwartet von der Stadt eine klare Positionierung.

Verluste für Traditionsstandort Dresden

Grundsätzlich ist die Kritik nicht neu. Sie brach praktisch am ersten Tag auf, als die Reformpläne von Kultusminister Christian Piwarz ( CDU) bekannt geworden sind. Das Land will mit der Verlagerung von Ausbildungsgängen vor allem aus den Großstädten in die Landkreise den ländlichen Raum stärken. Zudem soll mehr Planungssicherheit entstehen, weil für Jahre festgeschrieben wird, welcher Beruf wo ausgebildet wird. Bislang ist dies von einer jährlich aufgestellten Fachklassenliste abhängig. Die soll es künftig nicht mehr geben.

Für manche Berufsschule kommt es damit zu ganz grundlegenden Änderungen im Profil. Hunderte Elektroniker oder Mechatroniker sollen vom Beruflichen Schulzentrum für Elektrotechnik in Dresden künftig in Bautzen, Riesa oder Freiberg ausgebildet werden. Ausbildungsplätze für Touristikkaufleute werden nach Rodewisch ins Vogtland verlagert. Land- und Tierwirte aus Altroßthal sollen künftig nach Freiberg, Wurzen oder Löbau gehen – ein massiver Verlust für den traditionsreichen Dresdner Standort.

Keil zwischen Industrie- und Handelskammer

Insgesamt werden etwa 2000 Ausbildungsplätze von den Großstädten Dresden, Chemnitz, Leipzig in den ländlichen Raum verlagert. Die Landeshauptstadt trifft es mit etwa 1100 überproportional. Im März hatte der Freistaat die Pläne auf den Tisch gelegt und eine Vordebatte begonnen. Im Herbst soll ein endgültiger Entwurf folgen und an die Schulträger zur Anhörung gehen, das heißt, sie sollen dazu abschließend Stellung nehmen. Das Land benötigt von allen 13 Landkreisen und Großstädten ein „Ja“. Dieses Einvernehmen kann nur unter besonderen Umständen umgangen werden.

Damit steckt viel Zündstoff in dem Thema. Ablehnende Äußerungen gab es schon von SPD und Grünen in Dresden. Doch nun wird der Ton deutlich rauer. „Es ist überhaupt nicht absehbar, welche negativen Folgen die Reform noch haben kann“, warnt Schulze ganz grundsätzlich vor den Plänen des Landes. Er stützt sich dabei auf ein Fachgespräch mit Vertretern aus Berufsschulen, Wirtschaftskammern und Handwerkerinnungen.

Diese Runde habe ihm nicht nur viele kritische Positionen offenbart, sondern auch gezeigt, dass die Reform einen Keil zwischen Industrie- und Handelskammer sowie Handwerkskammer auf der einen und den Innungen als Vereinigungen der Betriebe auf der anderen Seite treibt. „Mit einer so großen Zahl an betroffenen Ausbildungsgängen hätten die Kammern wohl auch nicht gerechnet“, meint Schulze.

Das Land verfolge einen falschen Ansatz

Bei den Ausbildungsbetrieben verschärfen sich offenbar schon bestehende Probleme. Vor Jahren sei in den Firmen massiv darum geworben worden, dass sie ausbilden. „Jetzt ist es ohnehin schon schwer, die Ausbildungsplätze zu besetzen“, konstatiert Schulze. Die Berufsausbildung genieße kein besonders hohes gesellschaftliches Ansehen. Es mache viel Arbeit, für mehr Anerkennung zu sorgen. Mit der Reform der Berufsschulen müssten die Dresdner Betriebe nun den Lehrlingen auch noch erklären, dass sie zur Ausbildung an der Berufsschule nach Löbau, Riesa oder Rodewisch fahren müssten. Fahrtkosten und Fahrtzeiten kämen bei diesen Überlegungen noch dazu.

Schulze fürchtet, damit könnte zunächst ein Problem für Dresden entstehen, letztlich aber auch eins für das gesamte Land. „Wird damit wirklich die Stärkung des ländlichen Raums erreicht oder wandern die Jugendlichen dann gleich aus Sachsen ab?“

Das Land verfolge einen „falschen Ansatz“. Jahrelang habe im ländlichen Raum die Überalterung zugenommen. Kinderbetreuung, Schulen und Nahversorgung hätten geschlossen. Der Verlust bei Verkehrsanbindung, Kultur- und Jugendangeboten kam hinzu. Freiwillige Feuerwehr und Fußballverein konnten meist nur noch junge Männer halten. „In dieser Situation sind die Berufsschulen nicht das richtige Instrument“, erklärt Schulze.

Position der Stadt bis Anfang September gefordert

Neben den bekannten Fragen um die Nachhaltigkeit bereits erfolgter oder derzeit geplanter Investitionen in die Schulen stelle die Verlagerung in die Region auch die Innungen vor großes Probleme. Für Prüfungskommissionen etwa – sie werden ehrenamtlich von Handwerksmeistern besetzt – müssten die Firmenchefs viel mehr Zeit einplanen. Im Fachgespräch habe sich auch das als problematisch herausgestellt.

Schulz fordert eine deutliche Überarbeitung des Reformplans. Dafür müsse die Stadt zügig Position beziehen. Schon in den für Herbst geplanten Entwurf zur Anhörung der Schulträger müssten die Änderungswünsche von Dresdner Schulen und Betrieben Eingang finden. Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) und Bildungsbürgermeister Jan Donhauser ( CDU) sollten sich kurzfristig mit den Stadträten abstimmen. Spätestens Anfang September müsse die Position der Stadt auf dem Tisch liegen.

Eine große Hoffnung

Es gehe nicht nur um die Ausbildungslandschaft in Dresden, sondern um die Wirtschaftskraft der Landeshauptstadt insgesamt. „Wir dürfen hier kein Experimentierfeld entstehen lassen, das Risiko ist zu groß“, sagt Schulze. Sollte Dresden sein Profil als Ausbildungsstandort verlieren, würde das der Stadt „als Wirtschaftsstandort nachhaltig auf die Füße fallen“.

Es sei dem Ministerium zugute zu halten, dass es einen frühen Dialogprozess angestoßen habe. Dies dürfe jedoch keine „Alibiveranstaltung“ sein, sondern müsse konkret umgesetzt werden, um eine Kompromisslinie zu finden.

Und Schulze hat eine große Hoffnung: In der Vergangenheit habe das Land bei Schulschließungen auch finanziellen Druck auf die Stadt aufgebaut. Schulze: „Ich hoffe nicht, dass es aufgrund unserer Kritik nun wieder zum Kräftemessen kommt, wenn es um Gelder des Landes für die Kommune geht, und für Dresden dann Daumenschrauben angezogen werden.“

Von Ingolf Pleil