Dresden

Die Arbeiten auf der Augustusbrücke laufen derzeit unbeeindruckt von der Corona-Pandemie weiter – ein Stück Normalität im Herzen der Stadt. So wird in den kommenden beiden Wochen weiterhin der alte Füllbeton in den Bögen abgetragen und der Beton in Richtung Neustadtseite hergestellt. Derzeit laufend diese Arbeiten am fünften Brückenbogen, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

Auf der Augustusbrücke laufen die Arbeiten ungestört von Corona weiter. Quelle: Anja Schneider

Am Altstädter Ufer sind Straßenbelag und Gleise auf der Kreuzung Sophienstraße/Theaterplatz verschwunden. Dort haben Arbeiter damit begonnen, Entwässerungsleitungen und Kabel zu verlegen. Diese Arbeiten werden in den nächsten Wochen fortgesetzt, wobei auch Boden für eine tragfähige Gründungssohle ausgetauscht wird.

Auf der Neustädter Seite werden die Arbeiten an den Außenflächen des achten Bogens sowie an den Pfeilern Nummer sieben und acht fortgesetzt. Die Einschränkungen auf dem Elberadweg und beidseitig der Augustusbrücke bleiben deshalb weiter bestehen.

Von uh