Das Auge isst mit. Das war mit Sicherheit auch August dem Starken durchaus klar. Mag sein, dass das Geschirr, von dem er aß, mitunter einfach war, meist aber setzte er auf edles Service, auf Kristall und/oder Silber, speiste mit Tischdecke, passender Vase, kurz und gut, allem Pipapo. Nachdem dann das Porzellan (nach-)erfunden war, bestand das Geschirr vorzugsweise aus jenem „Weißen Gold“, das so viel hermachte. Unlängst wurde nun bei Sotheby’s ein Schokoladen-Service aus dem persönlichen Besitz Augusts des Starken für über 51 000 Euro versteigert. Das Service wurde im Frühsommer 1727 an den sächsischen Hof geliefert. Zwei ähnliche Kombinationen aus Tasse und Untertasse sind in der Schauhalle des Porzellanmuseums in Meißen zu sehen.

Spitzen-Los: Kaminuhr mit Porzellan-Gehäuse

Das Schokoladen-Service war nicht die einzige fragile Kostbarkeit aus Weißem Gold, die bei Sotheby’s in New York an den Mann gebracht wurde. Alles in allem waren es 117 Lose, Spitzenlos der Versteigerung war eine 44,1 Zentimeter hohe Pariser Kaminuhr mit Porzellan-Gehäuse aus dem Jahr 1727, das überreich mit exzentrischen Dekorationselementen besetzt ist und wahrscheinlich von Höroldt selbst mit chinesischen Szenen bemalt wurde.

Arachne und Minerva im Clinch

Bekrönt wird das Luxusprodukt von Arachne und Minerva in Gestalt zweier vollplastisch gestalteter Figuren. Dargestellt ist also die vom Dichter Ovid in seinen Metamorphosen überlieferte Geschichte von der begnadeten Weberin Arachne, die den Fehler begeht, die Göttin Minerva zu einem Webwettbewerb herauszufordern. Ende vom Lied: Die erzürnte, geradezu „stutenbissige“ Göttin lässt Arachne zwar am Leben, verwandelt sie aber in eine Spinne und verflucht ironisch Arachne und ihre Nachkommen, für alle Ewigkeit zu weben. So kamen sie also in die Welt, die Vielfüßler, die Frauen zum Kreischen bringen, wenn sie auch nur ein Exemplar in der Wohnung erspähen.

Die Pariser Porzellanuhr in ihrer ganzen Pracht. Quelle: Sotheby's New York

Für August den Starken bestimmt

In Meißen wurden in den späten 1720er und frühen 1730er Jahren unterschiedliche Gehäusemodelle hergestellt und es ist davon auszugehen, dass Meißener Uhren aus dieser Zeit für August den Starken (der Mäzen der königlichen Industrie und auch ihr bester Kunde war) bestimmt und dazu auserkoren waren, in den Räumen des Japanischen Palastes zu landen. Nach der Spezifikation von 1733 wurden vierzehn Uhren bestellt, nur fünf davon haben nach derzeitigem Stand der Forschung die Zeiten unbeschadet überstanden. Jedes Teil weist leichte Variationen auf.

Apart jedenfalls auch eine Vase in hellem Türkis, auf der in weißen Vierpassmedaillons ein chinesischer Reiter sowie „indianische“ Blumen und Vögel aus Fernost dargestellt sind. Der Stil ist so exzellent, dass mancher Experte dabei schon an den genialen Porzellanmaler Adam Friedrich von Löwenfinck als Urheber gedacht hat.

Stücke aus Samlung Oppenheimer

Sämtliche Stücke der Versteigerung bei Sotheby’s entstammen der einstigen Sammlung des jüdischen Ehepaares Oppenheimer. Franz und Margarethe Oppenheimer ließen sich bei ihren Käufen womöglich vom Kunsthistoriker Ludwig Schnorr von Carolsfeld beraten, der 1927, das ist gesichert, einen Katalog der Sammlung Oppenheimer erstellte, der 240 Sets und Einzelteile erfasste. In den folgenden Jahren wuchs die Kollektion um zahlreiche weitere Objekte. Als dann aber die Oppenheimers erst 1933 aus Berlin und 1938 dann auch aus Wien vor den Nationalsozialisten fliehen mussten, waren sie gezwungen, ihre Besitztümer notgedrungen abzustoßen.

Objekte mit wechselvoller Geschichte

Zunächst waren die Porzellan-Objekte von dem gleichfalls jüdischen Bankier Fritz Mannheimer (1890–1939) gekauft worden. Als dieser im Alter von 41 Jahren plötzlich starb, wurden seine Kunstwerke beschlagnahmt, um Bankschulden zu begleichen. 1941 erwarb die „Dienststelle Mühlmann“ im Auftrag Hitlers den Löwenanteil an dem Porzellan-Konvolut, das auserkoren war, das geplante „Führermuseum“ mit zu zieren. Kriegsbedingt wurden die Porzellan-Stücke dann jedoch in den Altausseer Bergwerken versteckt, wo sie von „Monuments Men“ geborgen wurden und schließlich in die Obhut des niederländischen Staates gelangten. 2015 reichten die Erben ihren Antrag auf Restitution ein, wichtige Kronzeugen dabei waren Inventarnummern auf den Stücken. Vor zwei Jahren empfahl das niederländische Restitutionskomitee die vollständige Rückgabe.

Von Christian Ruf