Augusts Paraderäume in Dresden: Nicht nur Resultat eines „Fests der Verschwendung“

Dresden

Ein starkes Doppel seit der Antike: Castor und Pollux. Sie können nicht ohne einander, sie gehen durch Hades und Himmel Hand in Hand. Allerdings ist der eine sterblich (Castor), der andere (Pollux) hingegen nicht, was daran liegt, dass die Brüder zwar dieselbe Mutter, aber unterschiedliche Väter haben. Als Castor umkommt, ist Pollux aus Bruderliebe bereit, ihn aus der Unterwelt zurückzuholen. Doch die Totenwelt gibt ihre Bewohner nie ohne hohen Preis zurück: Pollux soll auf seine Unsterblichkeit verzichten. Aber Ende gut, alles gut. Göttervater Jupiter greift ein – dank ihm werden beide Brüder unsterblich und überleben als Sternbild („Zwillinge“).

Tja, August der Starke wird sich sein Teil gedacht haben, als er seinem Hofmaler Louis de Silvestre damit beauftragte, ihm nicht nur aparte Frauenzimmer, pardon, Göttinnen, wie Flora und Aurora an die Decke seines Schlafgemachs im Dresdner Residenzschloss zu pinseln, sondern auch Castor und Pollux. Ersterer ist als absteigender Reiter und stellt damit den Abendstern dar. Der zweite reitet – ganz Morgenstern – durch die Wolken des Morgenhimmels, wobei in der nordöstlichen Ecke des Chambre à coucher, des Schlafgemachs, das Sonnenlicht hervorbricht und die vier Gespanne des Apollo heransprengen.

„Seele“ des Schlosses

Das Schloss wurde wie halb Dresden 1945 zerstört, aber es erstand in den vergangenen Jahren dann doch wie Phoenix aus der Asche. Explizit die Paraderäume, die August der Starke zwischen 1718 und 1719 auf das Prächtigste für die Hochzeit seines Sohnes Kurprinz Friedrich August II. mit der Habsburger Erzherzogin Maria Josepha im zweiten Obergeschoss des Westflügels herrichten ließ, stehen nun im Zentrum eines Buches von Reiner Zimmermann. Das fand wie so vieles coronabedingt nicht die Beachtung, die es verdient hätte.

Zimmermann, der von 2015 bis 2019 den Vorsitz der Schlosskommission zum Wiederaufbau der Paraderäume im Dresdner Residenzschloss inne hatte, gibt einen Überblick über die historische Funktion der Räume und beschreibt seine Eindrücke der Rekonstruktion der von ihm als „Seele“ des Schlosses apostrophierten Paraderäume (und ein bisschen auch anderer Raumensembles) auf wissenschaftlicher Basis aus persönlichem Erleben.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Autor legt akribisch, aber auch nicht ausufernd dar, wie es um die ursprüngliche Gestaltung der Räume bestellt war und welche Maßnahmen zum Wiederaufbau notwendig waren. So erfährt man, dass vom Eckparadesaal lediglich eine verglühte Ofenklappe und Reste des roten Kunstmarmors im oberen Drittel der Konchen (=Einbuchtungen) übrig geblieben waren, zudem sieben Wandleuchter und ein Porträt Augusts des Starken, die ab 1943 auslagert gewesen waren. Das Bildnis war allerdings ohne Rahmen vorhanden. Der Barockrahmen war verbrannt und wurde „2019 in aufwändiger Schnitzerei nach den Fotografien des 19. und 20 Jahrhunderts und vergleichbaren Vorbildern polimentvergoldet (Blattgold auf Kreidefundament) wieder hergestellt“, wie Zimmermann wissen lässt.

Ein Fünftel der Raumensembles ist wiedererstanden

Der Autor streicht die Grundlagen der Rekonstruktion „zur Wiederherstellung eines Prachtbaus“ heraus, wirft einen Blick auf die Kupferstiche von 1719 und erörtert ihren Quellenwert. Mit Verve bezieht er Position zu Diskussionen hinsichtlich des Wiederaufbaus, wie sie nach einem Artikel von Falk Jäger in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung aufflammten und letztlich „zu einer grundlegenden Korrektur der Zielstellungen“ führten, etwa beim Riesensaal, der wie vieles andere eben nicht mit kompletter Ausmalung rekonstruiert wurde. Ohnehin hatte sich früh abgezeichnet, dass lediglich ein Fünftel der Raumensembles historisch getreu wiedererstehen sollte.

Im Abschnitt „Historischer Rückblick“ geht Zimmermann u. a. auf die Festlichkeiten anlässlich der Hochzeit von 1719 ein, zudem nimmt er den Leser mit auf den Weg, den die frisch verheiratete Braut Maria Josepha am 2. September 1719 in der Dresdner Residenz zurücklegte. Im Schlusskapitel stellt der Autor die Frage, ob die damalige Hochzeit „ein Fest der Verschwendung“ war?

Für Zimmermann ist es zu billig, „August als den großen Verschwender zu brandmarken oder Dresden ausschließlich als Ort der Barockschwelgerei zu belächeln“ – es sei „wichtig, alle Quellen sächsischen Selbstverständnisses zu benennen“, was das Schloss mit einschließe. Für ihn steht fest, dass die Festräume die politisch höchstrangigen ganz Sachsens waren und dass sie „die historische Bedeutung des Hofzeremoniells an einem der wichtigsten Höfe des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation erkennen“ lassen. August der Starke habe die teure Repräsentation für notwendig erachtet. Einmal weil er ein klares politisches Ziel verfolgte, und andererseits „konnte er nur durch diese Pracht als ernstzunehmender Partner im europäischen politischen Spiel auftreten“.

August der Starke im Krakauer Krönungsornat von 1697 – mit der Wachsmaske nach Abformung von 1704. Quelle: Repro

Apart ist auch der eine oder andere Exkurs, ob nun zur Musik zum Hochzeitsfest oder zum heute völlig unbekannten Hofkapellmeister Johann Christian Schmidt, der auf Geheiß Augusts des Starken ein „Orchestre“ aus Mitgliedern der Hofkapelle und weiterer Musiker zu bilden hatte. Wie man erfährt, sind viele Kompositionen Schmidts verbrannt, als im Siebenjährigen Krieg die Pirnaische Vorstadt von den Preußen verwüstet wurde und dabei auch das prinzliche Palais, das laut Zimmermann „das gesamte Musik-Repertoire des 17. Jahrhunderts beherbergte“, in Flammen aufging. An dieser Sichtweise ist was dran, aber spätestens mit dem verheerend verlaufenen Nordischen Krieg wurde Sachsen nur noch müde belächelt.

Widersprechen würde ich auch der Aussage, Polen sei deshalb dreimal geteilt worden, weil sein Herrscher Stanislaw II. August Poniatowski 1791 die damals fortschrittlichste Verfassung ausgerufen habe. Die erste Teilung Polens erfolgte bereits 1772, die anderen von 1793 und 1795 nicht minder deshalb, weil Polen nun mal zur Freude angrenzender Großmächte schwach war. Aber das sind Petitessen, im Großen und Ganzen ist das Buch nicht von schlechten Eltern.

Reiner Zimmermann: Die Paraderäume Augusts des Starken im Dresdner Schloss. Von der Einrichtung 1719 bis zur Rekonstruktion 2016–19. Donatus Verlag, 108 Seiten, zahlreiche Abb., 19,95 Euro, ISBN 978-3-946710-34-9

Von Christian Ruf