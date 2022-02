Dresden

Die Auftragsbücher für Frachterumrüstungen bei den Elbe Flugzeugwerken (EFW) in Dresden sind voll. Erst in dieser Woche hat das Leasingunternehmen CDB Aviation den Auftrag zur Umrüstung von weiteren zwölf A330-Passagiermaschinen zu Frachtflugzeugen offiziell bestätigt. Bei den EFW sind 80 Lang- und mehr als 60 Kurzstreckenmaschinen angemeldet, die in den nächsten Jahren vom Passagierjet zum Frachtflugzeug umgebaut werden sollen. Allein in den Hallen am Dresdner Flughafen ist das nicht zu schaffen, weshalb sächsische Ingenieure hierfür gemeinsam mit Experten des Anteilseigners ST Singapur in Singapur, China und den USA mehrere Umrüststandorte hochfahren, wie es eine Unternehmenssprecherin formuliert.

Seit 1996 wurden in Dresden mehr als 200 ehemalige Passagiermaschinen zu Frachtflugzeugen umgerüstet. Dabei hat inzwischen die Flugzeuggeneration gewechselt. Die älteren A310 und A300 sind Geschichte. Umgerüstete Frachter dieser Modelle sind zwar weiterhin zuverlässig im Einsatz, weitere werden aber nicht umgerüstet. Der Markt sei leer, da diese Maschinen kaum noch im Passagierbetrieb aktiv fliegen, heißt es. Stattdessen werden seit 2017 modernere Maschinen der Modellreihe A330 umgerüstet. Die 15. Maschine dieser Generation sei derzeit im Umbau, sagt die Unternehmenssprecherin. Weitere Umrüstkandidaten sind bereits in Dresden gelandet.

In einer neu errichteten, klimatisierten Werkshalle kann an bis zu sechs A330-Mustern zeitgleich gearbeitet werden. Dort werden aber nicht nur Flugzeuge zu Frachtern umgebaut, sondern auch gewartet. A330 einer britischen und einer skandinavischen Airline waren zuletzt hier - aber auch einige A380 der australischen Qantas, eine davon nach der Corona-Zwangspause.

14 Umrüstungen pro Jahr anvisiert

Maschinen, die zu Frachtern umgebaut werden, bleiben mehrere Monate in der Halle. Ziel ist es, dass in naher Zukunft der Umbau in fünfeinhalb Monaten abgeschlossen ist und 14 Maschinen pro Jahr in Dresden zu schaffen sind. Aircraft Manager planen die Umrüstung jedes Jets individuell. Das beginnt schon Monate bevor der Jet angeliefert wird. Jedes Flugzeug habe eine individuelle Geschichte, ein eigenes Leben - und bekommt ein weiteres als Frachter. Dazu greifen die Mechanikerinnen und Mechaniker tief in die Struktur der Flugzeuge ein, indem für das Frachttor ein großes Stück herausgeflext und der Rumpf im vorderen Bereich dabei zu etwa Dreiviertel aufgeschnitten wird.

„Herz und Hirn“ des Flugzeugs – also Computer, Elektrik und Verkabelung – werden während der Umrüstung vollständig erneuert. Dafür müssen hunderte Kilometer neue Kabel verlegt werden. Quelle: Lars Müller

Insgesamt müssten während der Umrüstung rund 3.000.000 Teile aus- und wieder eingebaut werden, erklärt die Unternehmenssprecherin. Rund 400 Kilometer Kabel werden entfernt und 270 Kilometer neu installiert. Auch „Herz und Hirn“ des Flugzeugs – Computer und Elektrik – werden erneuert, das Cockpit dazu komplett leer geräumt. Alles aus der Passagierkabine ist für den Einsatz als Frachter verzichtbar, Fenster werden verschlossen, nicht mehr benötigte Notausgänge deaktiviert und die Spanten sowie weitere Strukturteile für das schwerere Abfluggewicht als Frachter verstärkt. Wo einst die Passagiere saßen, können nun über ein modernes Ladesystem Container und Luftfracht-Paletten in die Maschine gleiten.

Der Laderaum im Bauch der Jets, wo im ersten Leben der Flugzeuge neben Gepäck auch schon reichlich Fracht befördert wurde, bleibt nutzbar. Bis zu 63 Tonnen – je nach Strecke – kann ein A330 nach Umrüstung transportieren. Frachtkapazitäten in Passagierjets fehlen in der Pandemie vor allem auf der Langstrecke, weil Flugpläne weiter ausgedünnt sind.

Umbau als kostengünstige Alternative zu Neufrachtern

Noch recht neu im Portfolio der EFW sind Kurz- und Mittelstreckenflugzeuge von Typ A321 und A320. Deren Umrüstung erfolgt aber bislang ausschließlich am Standort Singapur gemeinsam mit ST Aerospace. Diese Maschinen kommen dennoch auch in Deutschland zum Einsatz: Zwei A321 fliegen demnächst für Lufthansa Cargo mit Cityline-Piloten im Cockpit, zwei werden schon von Smartlynx für DHL betrieben. Smartlynx hat in dieser Woche sechs weitere Exemplare zur Umrüstung bestätigt, die auch für DHL in Europa fliegen sollen.

DHL lobt Umbaufrachter als „kostengünstige Alternativen zu Neufrachtern“, die „auf Strecken mit geringerer Auslastung und niedrigeren Betriebsstunden helfen, die hohen Kapitalkosten für neue Flugzeuge auszugleichen“. Rund 15 bis 20 Jahre will DHL umgebaute Frachter einsetzen. Ein in den 1990er-Jahren als Passagierjet in Dienst gestellter A330-Umbaufrachter hätte dann also locker 40 Einsatzjahre und mehr im Bordbuch stehen. Ein Umbaufrachter ist nach Angaben der EFW rund neunmal günstiger in der Anschaffung als ein fabrikneuer Vollfrachter. Obwohl einige Airlines pandemiebedingt zurzeit auch Passagierjets des Typs A340 im Frachtverkehr – in der Branche auch „Prachter“ genannt – einsetzen, ist ein Umbau dieser vierstrahligen Jets zu Vollfrachter ebenso wenig geplant wie eine A380-Umrüstung. Alle Airbus-Umbaufrachter sind Maschinen mit nur zwei Triebwerken. Zweistrahler gelten als effektiver.

Der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) rechnet mit weiter anhaltender Nachfrage nach Luftfracht. Diese sei im Jahr 2021 um 6,9 Prozent gegenüber 2019 und 18,7 Prozent gegenüber 2020 gestiegen. „Stand 2020 der Transport von medizinischen Gütern im Vordergrund, wird die Nachfrage in 2021 von der wirtschaftlichen Erholung getragen.“ In „Zeiten von Lieferengpässen“ werde „der Lufttransport von Gütern, die normalerweise per Seeweg transportiert werden, trotz höherer Frachtraten opportun“, formuliert es der BDL und verweist auf Logistikprobleme im Seeverkehr, wie die Schließungen von Häfen in China oder Containermangel.

Die Elbe Flugzeugwerke in Dresden haben neben dem Frachterumbau auch noch frachtunabhängige Standbeine, so die Wartung von zivilen und militärischen Luftfahrzeugen und die Fertigung von Leichtbaukomponenten für den Flugzeug- und Stadtbahnbau. Neue Mitarbeitende werden für alle Sparten händeringend gesucht.

Von Lars Müller