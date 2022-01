Aufnahmestopp für Katzen in Dresdner Tierheimen

Dresden

Nur in dringenden Notfällen nehmen die Tierheime in Dresden derzeit noch Katzen an. „Wir sind voll belegt“, sagt uns Ilka Neumann aus dem Katzenhaus Luga, das vom Tierschutzverein Dresden – Menschen für Tierrechte betrieben wird. Schon seit mehr als vier Wochen hat das Katzenhaus einen Aufnahmestopp verhängt.

Kapazität ist geschrumpft

Das hängt unter anderem damit zusammen, dass die Kapazität geschrumpft ist. „Das Veterinäramt hat uns mitgeteilt, dass wir hier nur noch 35 Katzen halten dürfen statt vorher 45 bis 50. Die große Freianlage, die wir unseren Tieren hier bieten, zählt jetzt nicht mehr mit“, sagt uns die ehrenamtliche Katzenbetreuerin. Auch würden viele Katzen ausgesetzt. „In dringenden Notfällen versuchen wir aber immer zu helfen“, so Ilka Neumann. „Wir vermitteln auch von Haus zu Haus. Aber das muss passen.“ Die Nachfrage nach Katzen sei nach wie vor groß.

Die Tierschützer legen großen Wert darauf, dass die Samtpfoten ein gutes neues Zuhause finden. „Für die Tiere ist es nicht gut, wenn sie so herumgeschubst werden.“ Die Helfer des Katzenhauses sprechen deshalb vorher mit den Interessenten und schauen sich das neue Zuhause an. Später gebe es noch mal eine Nachkontrolle, um zu sehen, ob es dem vermittelten Tier wirklich gut geht. Und als Weihnachtsgeschenk werde grundsätzlich keine Katze abgegeben.

Ilka Neumann mit der „Großen Gruppe“. Zu dieser zählen insgesamt 14 schon ältere Katzen, die nicht mehr vermittelt werden. Quelle: Dietrich Flechtner

Vermittlungsstopp bis Januar

Im Katzenheim an der Leipziger Straße in Dresden-Pieschen ist die Lage ähnlich. „Wir können derzeit keine neuen Katzen mehr aufnehmen“, sagt Veronika Leutner vom Tierschutzverein Dresden 1839 und Umgebung. Auch hier habe das Veterinäramt jetzt die Zahl der Tiere, die aufgenommen werden dürfen, auf 20 beschränkt. „Vorher haben wir hier manchmal bis zu 40 Katzen betreut“, so Veronika Leutner. Au­ßerdem vermittle das Katzenheim grundsätzlich zwischen Mitte Dezember und Anfang Januar keine Tiere, um zu vermeiden, dass sie als Weihnachtsgeschenk dienen.

Das Tierheim der Stadt Dresden ist bezüglich Katzen derzeit ebenfalls voll belegt. „Die absolute Zahl sagt das nicht zwingend aus, aber es sind viele Tiere abgesondert zu halten“, teilte das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt auf Anfrage vor Weihnachten mit.

Einige Tiere müssen einzeln gehalten werden

Mit einer abgesonderten Haltung seien Quarantänen, Zwangspflege (Besitzer sind verstorben, im Krankenhaus, in Haft) sowie kranke und unverträgliche Tiere gemeint. „Etwa 40 Katzen sind aktuell in der Quarantäne, etwas über 30 warten auf die Vermittlung.“ Rein zahlenmäßig seien 2021 aber weniger Katzen ins Tierheim gekommen als in den Jahren 2020 und 2019.

Das städtische Tierheim nehme derzeit zur Erfüllung seiner Pflichtaufgabe nur Fundkatzen und Zwangspflegetiere auf, „die Abgabe von Besitzertieren ist aktuell nicht möglich. Hier sind die Tierhalter selbst gefragt, sich um eine tiergerechte neue Unterbringung ihrer Tiere zu kümmern“. Die Hundeplätze seien im Tierheim aktuell nicht ausgelastet, die Zahl der Tierabgaben nicht gewachsen.

Vermittlung nur nach Terminvereinbarung

Das Städtische Tierheim Dresden hat aufgrund der Einschränkungen im Zusammenhang mit der Coronapandemie den Besucherverkehr neu geregelt. „Spontane Besuche sind nicht mehr möglich“, heißt es auf Nachfrage. Es werde – vorzugsweise telefonisch – ein konkreter Besuchstermin mit dem für die Tierart zuständigen Tierpfleger vereinbart. So könne eine effektive Beratung erfolgen.

„Das Terminsystem hat sich sehr gut bewährt, zumal die zur Vermittlung stehenden Tiere auf der Website des Tierheimes zu finden sind und so schon ein erster Überblick vor einem gezielten Besuch im Tierheim möglich ist“, so das Veterinäramt.

Bei der Vermittlung werde darauf geachtet, dass die gesamte Familie da ist und mit dem Tier Kontakt aufnimmt und nicht ein Tier an andere Personen verschenkt oder weitergegeben wird. „Tierheimtiere sind keine Geschenke. Wenn bei den Gesprächen klar wird, dass Tier und Interessent nicht zueinander passen, wird von der Vermittlung abgeraten. Eine Pflicht zur Vermittlung des Tieres gibt es nicht.“

Von Catrin Steinbach