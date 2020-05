Dresden

Die Aldabra-Riesenschildkröten des Dresdner Zoos haben am Mittwoch ihr Sommerquartier bezogen. Dies teilte Zoodirektor Karl-Heinz Ukena mit. Per Anhänger kamen die drei Tiere namens Hugo auf ihre Außenanlage. Seit September waren sie in einer beheizten Innenanlage, welche sich den Blicken der Zuschauer entzieht.

Per Anhänger kamen die drei Tiere namens Hugo auf ihre Außenanlage. Quelle: Zoo Dresden

Ausschlaggebend für den richtigen Zeitpunkt für den Umzug der Reptilien seien die Temperaturen gewesen. „Zwar steht den Riesenschildkröten auch ein beheizter Stall im angrenzenden Antilopenhaus zur Verfügung, dieser ist jedoch nicht für eine dauerhafte Innenhaltung konzipiert. Um die Tiere vor kühleren Nachttemperaturen zu schützen, ist er allerdings gut geeignet“, erklärt Kurator Matthias Hendel.

Voraussichtlich bis Ende September sind die Hugos in ihrem Sommerquartier zu sehen.

Von lc