Dresden

Groß war die Sorge und Aufregung, am Nachmittag gab es zumindest bei den Dresdner Karstadt-Mitarbeitern Erleichterung: Das Dresdner Warenhaus am Dr.-Külz-Ring ist nicht von den Schließungen betroffen. Leipzig, Erfurt, Magdeburg und Halle bleiben ebenfalls geöffnet.

Insgesamt wird der Konzern 62 Filialen in Deutschland schließen, rund 7500 Arbeitsplätze fallen damit weg. In Mitteldeutschland sind laut Verdi Chemnitz und Dessau betroffen. Die Gewerkschaft hat soeben angekündigt, gegen die Pläne vorgehen zu wollen. „Es geht schließlich um die Existenzen von 140 Beschäftigten in Chemnitz und die der 60 Mitarbeiter in Dessau. Wir bauen auch auf die Unterstützung der Oberbürgermeister, denen die Attraktivität ihrer Innenstädte und die Gewerbesteuereinnahmen am Herzen liegen sollten.“

Die Schließungen sind für Oktober vorgesehen, die Betroffenen sollen anschließend für mindesten sechs Monate in eine Transfergesellschaft zur Beschäftigung und Qualifizierung überführt werden.

Von fkä