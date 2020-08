Dresden

Großes Aufatmen bei der Schulgemeinschaft: Die Neue Waldorfschule Dresden kann nach eigenen Angaben „mit einer wunderbaren Nachricht“ in das neue Schuljahr starten. Die für die Realisierung der neuen Schulgebäude in Niedersedlitz benötigten Fördermittel stehen bereit, die Schule hat einen entsprechenden Bescheid von der Sächsischen Aufbaubank erhalten, die für den Freistaat Sachsen die Förderung abwickelt.

Mit insgesamt fast 8,3 Millionen Euro fördert das Land den ersten Abschnitt des Schulneubaus. Die Zukunft der Schule, die perspektivisch Platz für 13 zweizügige Jahrgänge bieten wird, ist damit vorerst gesichert. „Eltern, Mitarbeitern, Mitgliedern des Trägervereins und vielen Freunden und Unterstützern fällt mit diesem Bescheid ein Stein vom Herzen“, erklärte die Schule am Freitag.

Schule drohte das Aus

Die Förderung war lange Zeit ungewiss geblieben. Damit stand die Zukunft der Schule in „nur noch kaum erreichbaren Sternen“, hieß es (DNN berichteten). In Dresden war eine Debatte darüber entstanden, in welchem Verhältnis Fördergelder auf staatliche und freie Schulen verteilt werden sollen. Das hatte auch zu Missstimmungen zwischen der Stadt und dem Kultusministerium geführt. Die Baupläne verzögerten sich erheblich.

Hinter dem Projekt steht der Verein „Neue Waldorfschule Dresden“ e.V. Seit dem Schuljahr 2013/14 betrieb er auf der Marienallee 12, der früheren Landesbibliothek, eine Schule. Es ist die zweite in Dresden, seit 1990 gibt es bereits eine Waldorfschule auf der Marienallee 5. Doch das Interesse am besonderen Angebot dieser Schulen wuchs immer weiter. So platzte die Neue Waldorfschule schnell aus allen Nähten und die Entscheidung für das Projekt in Niedersedlitz zwischen Erich-Kästner-Straße und Heinrich-Mann-Straße fiel. „Wir sind sehr, sehr froh, dass wir, nachdem wir das schöne Gelände in Niedersedlitz gefunden haben, nun auch wirklich mit unserem Schulbau beginnen können“, freut sich Geschäftsführerin Kathrin-Susann Köhler.

Spatenstich 2021 geplant

Nach dem zwischenzeitlichen Rückschlag liefen die Planungen nun auf Hochtouren, damit im Frühjahr 2021 mit dem „ersten Spatenstich“ auch vor Ort erlebt werden könne, wie die Schulgebäude wachsen. Im Sommer 2022 sollen die ersten beiden Häuser, deren Errichtung durch die Förderung mit Steuermitteln auf Grundlage des vom sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes mitfinanziert wird, bezogen werden. Dabei geht es unter anderem um ein Gebäude für die Mittelstufe. Parallel zur Fertigstellung erfolgt der teilweise Rückbau der jetzt genutzten Container.

Weitere Gebäude sollen später folgen. So ist ein Bau für einen Hort und die Unterstufe geplant, der im Winter 2023 fertiggestellt sein soll. Für die Oberstufe ist ein Objekt geplant, dass zum Schuljahr 2026/27 fertig sein könnte und ein Jahr später könnte es auch eine Turnhalle geben. Da ist jedoch noch viel Zukunftsmusik dabei und es müssten noch Förderentscheidungen fallen.

Tag der offenen Tür im Oktober

Bis dahin würden die aktuell fast 300 Kinder in mobilen Raumeinheiten unterrichtet. Wer sich ein genaueres Bild vom gegenwärtigen Schulleben und der Zukunft des Waldorf-„Campus‘“ in Niedersedlitz machen möchte, habe dazu bei einem Tag der offenen Tür am 10. Oktober zwischen 10 und 15 Uhr Gelegenheit.

