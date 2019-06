Dresden

Kreativ ist der Schwitzende und lupft das Elbhangfestbanner, um darunter wenigstens ein bisschen Schatten zu finden. Die Zuschauer der diesjährigen Parade zum Elbhangfest – das Motto lautete „ Sachsendreier“ – mussten temperaturmäßig einiges aushalten.

Schatten gesucht und gefunden! Quelle: Anja Schneider

Belohnt wurden die Massen mit 20 Motiven aus den Regionen Dresden, Chemnitz und Leipzig. Den fleißigen Turnern des Deutschen Turn- und Sportfest kann für ihr emsiges Sporteln am Barren nur Respekt entgegengebracht werden. Da hatte es so manch anderer Paradenteilnehmer wesentlich bequemer, etwa auf dem Hochrad oder per Traktor fahrend.

Zur Galerie Das Elbhangfest 2019 und die Parade

Auch eine große fahrende Bäbe machte Eindruck. Sie zollte dem Festmotto Referenz, das da lautet: „Diddschn statt Diggschn! Sächsischer Kaffeeklatsch mit Gästen aus Chemnitz und Leipzig“. Wer jetzt Lust auf einen Bummel über das Festgelände am Elbhang bekommen hat, dem bleibt noch bis Sonntagabend Zeit für einen Besuch.

Programmhighlights Samstagabend 20 Uhr, Weinbergkirche Pillnitz: Ragna Schirmer – Jubiläumskonzert zum 200. Geburtstag von Clara Schumann 20 Uhr, Gare de la Lune: Das T.S.O. – Die schlechteste Band zum Elbhangfest im Garten 22 Uhr, Dorfplatz Loschwitz: Balkan und Polka mit DJ Rumpelkopf 22.30 Uhr, Weindorf Loschwitz: Princess In A Bottle – handgemachte Musik und zwei Sängerinnen 24 Uhr, Krachwitz Parkplatz Fidelio-F.-Finke-Straße: Silent Diskco mit Kopfhörern und drei Kanälen

Aus dem Festprogramm am Sonntag 10 Uhr, Platz vor der 62. Grundschule: 8. Frühstückslauf von Loschwitz nach Pillnitz 12 Uhr, Festbühne Wachwitz: Ines Herrmann 13 Uhr, Dorfplatz Loschwitz: Dresdner Kneipenchor 14 Uhr, Weindorf Loschwitz: Brasil Acoustic Duo – Sound of Samba 15 Uhr, Atelier ZIEH MAL AN!: Autorenlesung für Kinder von acht bis achtzig mit Rolf Glöckner 16 Uhr, Bei Carola Ehlich: Das Wachwitzer Puppentheater zeigt „Rumpelstilzchen“ 17 Uhr, Ortsamt Loschwitz: Barbara Hoene und die Elbhanglerchen 18 Uhr, Weindorf Pillnitz: Abschlusskonzert mit Tom Pauls und sächsischen Musikern 22.22 Uhr, Dorfplatz Loschwitz: Betreutes Austrinken

Von fkä