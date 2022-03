Wilsdruff

Der Tod des Haustiers kann so manches Herz brechen. Während das Internet Hinterbliebenen Anleitungen zu Gartenbestattung und Trauerbewältigung bereithält, bietet Michael Roth die Verewigung des Haustiers. Einmal, erzählt er, bekam er ein Foto mit einer Katze drauf, die er zuvor präpariert hatte. Das Tier saß mit Weihnachtsmütze im Wohnzimmer des Kunden. „Manche lassen auch den Restkörper vom Tier einäschern und stellen die Urne neben das Präparat“, erzählt der Dresdner. „So musst du eben nicht loslassen.“

Erste Präparationsversuche in der Kindheit

Seit 23 Jahren arbeitet der Mann mit dem grauen, buschigen Bart als Tierpräparator, zunächst in Dresden, seit vier Jahren in Wilsdruff. Schon als Kind legte er Insekten zwischen Buchseiten und Fischköpfe in Lack ein. Wie gut das funktioniert hat? „Mehr oder weniger“, gibt Michael Roth zu. Ende der Neunziger Jahre lernte er in der Ausbildung zum präparationstechnischen Assistenten in Bochum, wie es richtig geht. Dass die Berufsfachschule bis heute die einzige in dem Bereich ist, zeigt, wie klein die Branche ist. Der Verband deutscher Präparatoren zählt bundesweit gerade einmal 450 Mitglieder. Für Dresden ergibt die Internetsuche nur einen Fachmann. Der nächste ist Michael Roth in Wilsdruff.

Bis heute hat der 42-Jährige mehr als 1000 Tiere präpariert. Für Jäger, Angler, Haustierbesitzer – und für seine eigene Sammlung. Die füllt mittlerweile eine ganze Etage in dem Haus an der Freiberger Straße, das sich Michael Roth vor vier Jahren gekauft hat und seitdem häppchenweise renoviert. Wer das erste Obergeschoss erreicht, findet sich wieder zwischen Füchsen und Waschbären, Stinktieren und Eichhörnchen. Auf Regalböden stehen Nektarvögel, Hornvögel und Sittiche. Aus der Wand ragen Hecht, Zander und Kugelfisch. Auf der Fensterbank sitzen zwei Chinchillas. In der Mitte des Raumes thront ein Strauß. In vielen der Präparate stecken Nadeln oder Nägel. Sie fixieren die Gesichtszüge, solange die Haut trocknet, einer der letzten Arbeitsschritte der Taxidermie, wie die Tierpräparation im Fachjargon heißt.

Meerschweinchen fürs Kind, Sittich für Senioren

Vom Kadaver bis zum fertigen Präparat dauert es mindestens ein halbes Jahr. „Die habe ich vor einem Monat fertig gemacht“, sagt Michael Roth und zeigt auf eine braun getigerte Katze mit weißen Flecken. Nur die papiern wirkenden Ohren verraten, dass das Tier in dem gepolsterten Korb keine Mäuse mehr fangen wird. Bis die Besitzerin, eine Frau Mitte 30, das Präparat abholen kann, dauert es noch. „Die Haut ist feucht vom Gerben und zieht sich beim Trocknen etwas zurück. Solange bleibt die Katze hier. Nicht, dass das Tierchen in der Wohnung der Besitzerin anfängt zu grinsen.“ Da muss der Präparator selbst lachen. Für den haltbar gemachten Stubentiger nimmt er 200 bis 300 Euro. Ein Meerschweinchen kostet 80. „Die Nager werden eher für Kinder nachgefragt. Für ein altes Ehepaar habe ich mal einen Wellensittich auf schnell präpariert. Da die Frau dement war, blieb ihr nicht mehr viel Zeit. Da habe ich den Sittich nur ausgenommen und mit Aceton und Formalin haltbar gemacht.“

Zur Galerie Besuch beim Tierpräparator Michael Roth in Wilsdruff[Print Bildergalerie-Titelzeile]

Normalerweise läuft es so: Michal Roth zieht dem Tier die Haut ab, die später die Hülle des Präparats bilden wird. Für mindestens drei Monate liegt sie in einer Gerblösung aus Alaun und kommt danach in eine Waschmaschine für Felle, wo Chemikalien Ungeziefer beseitigen. „Im Winter haben die Tiere das beste Fell und Gefieder, daher kommen in der Zeit die meisten Anfragen.“ Nach dem Waschen geht es für drei Stunden in die Trockenmaschine. Anschließend formt Michael Roth den Tierkörper mit Holzwolle nach. Neben Fell sind Krallen, Schädel und Beinknochen geblieben. Den Rest holt die Tierkörperbeseitigungsanstalt ab. Nachdem der Präparator alle Teile zu einem Ganzen zusammengefügt hat, widmet er sich dem „Lebendigen“, wie er sagt. Dann legt er Kunstaugen ein, unterfüttert die Lippenpartie mit Ton, mimt Adern und Falten mit Strick und zeichnet mit Airbrush Konturen von Augen, Nase und Mund nach. Nadeln raus, durchkämmen, fertig.

Fürs Auskommen reicht es nicht

Was ihm an seinem Beruf am meisten Spaß macht? „Zu sehen, dass aus einem Haufen Fell noch etwas wird.“ Als Kunst würde Michael Roth seine Arbeit nicht bezeichnen, aber als Handwerk. „Man sieht, was man erschaffen hat.“ Trotz aller Leidenschaft – fürs Auskommen reicht es nicht. Wenige Jahre nach seinem Berufsstart musste sich der Dresdner ein zweites Standbein suchen und landete im „Leichenwesen“. Mehr will er über seinen Job nicht verraten. Wer eine Ausbildung zum präparationstechnischen Assistenten macht, kann auch für medizinischen Einrichtungen wie der Pathologie arbeiten. Ob tierischer oder menschlicher Körper – in der Lehre geht es ums Haltbarmachen. Wenn Michael Roth könnte, würde er sich nur um die Tiere kümmern. Die toten Menschen reizen ihn nicht mehr, dort sei „immer das Selbe drin.“ Die Tierwelt dagegen sieht er als großes „Überraschungsei.“

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Jeden Tag fährt er nach seiner Acht-Stunden-Schicht im „Leichenwesen“ von Dresden nach Wilsdruff, um dort Felle zu gerben, Tierkörper zu wickeln und Gesichtskonturen nachzuzeichnen. Michael Roth arbeitet für Kunden aus Dresden, Sebnitz und Leipzig, eine Anfrage kam sogar von der Insel Rügen. Den Großteil bilden Jäger, die ihre Beute als Trophäe behalten wollen. Für sie muss er die Werbetrommel nicht rühren. „Die kommunizieren meist untereinander.“ An dem Haus in Wilsdruff verrät nichts, was es im Inneren zu sehen gibt. Das Internet hält vom Präparator nur ein Facebook-Profil bereit. Warum keine Website? „Ich habe ein Klapphandy“, erklärt Michael Roth seine Haltung zu modernen Medien. „Für eine Seite bin ich nicht netzaffin genug.“

„Haustierkunden sind oft Wiederholungstäter“

Die Leute finden ihn trotzdem. Drei Schritte neben der getigerten Katze liegt ein weiß-brauner Chihuahua. Mit dem abgelegten Kopf und allen Vieren am Körper wirkt das Tier beinah demütig. Ganz anders als auf dem groß ausgedruckten Foto neben dem Präparat, auf dem das Hündchen seine Schnauze neugierig in die Luft streckt. Es ist schon der dritte Hund, den die Besitzer gebracht haben. „Haustierkunden sind oft Wiederholungstäter“, sagt Michael Roth, nippt am Kaffee und zündet sich eine Zigarette an. Groß sei die Nachfrage aber nicht. „Viele haben Angst vor fehlender Akzeptanz, wenn der präparierte Hund zuhause steht.“

Und er selbst? „Ich hatte in meinem Leben schon viele Haustiere. Alle liegen unter der Erde.“ Auch den Mischlingshund, der seine dreiköpfige Familie aktuell ergänzt, wird später einmal nicht präparieren. Wer Michael Roth nach seinem Verhältnis zu Tieren fragt, bekommt schlichte Antworten. Fleisch? Isst er, „aus Überzeugung“. Tierschutz? Ist ihm wichtig. Die Jagd brauche es aber genauso. Selbst Jagen? Nichts für ihn. „Ich präpariere nur das, was sowieso schon tot ist.“ Geht man vom Chihuahua aus einen Raum weiter, landet man vor drei Tiefkühltruhen. Den Inhalt schätzt Roth auf 400 bis 500 Tiere – oder besser Tierhüllen. Das Fleisch ist schon entnommen, übrig sind Haut und Fell. Auch ein Tiger ist dabei, eines von Michael Roths Lieblingstieren. Über einen Zirkus gelagte er an die Raubkatze. Der Strauß im Nachbarzimmer kommt von einem Dresdner Züchter, der nur das Fleisch des Vogels wollte. Die Kuhköpfe, die immer wieder an den Wänden auftauchen, hat er vom Schlachter. Während die Tiefkühltruhen das Rohmaterial bereithalten, verstaut der rote Schrank daneben das Zubehör fürs „Lebendige“: Glasaugen in allen Größen und Farben, Gebisse und Zungen aus Kunststoff.

Museum soll Menschen die Tierwelt näherbringen

Bislang bekommen die Tiere nur Besuch von Michael Roth. Doch das soll sich ändern. Im Erdgeschoss stehen schon leere Schaukästen auf frisch verlegten Dielen. Wenn die Renovierungen abgeschlossen sind, will der Präparator hier seine Werke ausstellen. „Die Leute wissen heute nicht mehr, was in deutschen Wäldern herumläuft. So kann ich ihnen die Tiere näherbringen.“ Bislang präsentiert Michael Roth seine Arbeit auf Dorffesten oder Jägerveranstaltungen. Da komme es schon mal vor, dass ein Kind einem Fuchs durchs Fell krault. Kein Problem für den Taxidermisten. „Dann ist der Staub weg und das Kind weiß, wie sich ein Fuchs anfühlt.“

Tierpräparation Michael Roth: Freiberger Straße 59 in Wilsdruff, Tel. 01520 329 11 76, E-Mail: taxidery@gmx.de

Von Laura Catoni