Auch in Dresden wird gefragt: Wie digital darf Kirche sein? 

Dresden

In der Pandemie haben viele Kirchgemeinden auf digitale Wege zu den Gläubigen gesetzt. Doch nun regen sich Unbehagen und Bedenken. Bei René Hermann zum Beispiel. Der Bezirkskatechet in der evangelischen Kirche in Dresden bewundert, wie Lehrerinnen und Lehrer für Religion innerhalb kürzester Zeit zu IT-Leuten und einer Art Fernseh-Moderatoren wurden.

„Was für ein Menschenbild entwickelt sich hier?“

„Aber die für einen Lehrer nötige Präsenz ist damit nicht zu erreichen.“ Auf einen Bildschirm schauend, der ihre Schüler als Videokacheln aufreiht, hätten sie manchmal den Eindruck, jemand schaue unsicher. „Im normalen Unterricht würden sie sofort fragen: Hast Du es verstanden? Aber bei 28 Kacheln ist das unmöglich.“ Auch Pädagogen in den Kirchgemeinden bemühten sich um digitale Angebote. „Aber das ist wie Fernsehen. Etwas fehlt.“

Zudem hört René Hermann von den Eltern, die Kinder kämen nicht mehr vom Computer weg. „Ganz abgesehen von fehlender Bewegung nehmen sie die Welt um sich herum immer weniger direkt wahr.“ Erleben und Erfahrungen jedoch brauchten direkte Begegnung. Das Digitale sei nun mal nicht mehr als ein Surrogat. „Was für ein Menschenbild entwickelt sich hier?“

Das fragt sich auch der Philosoph und Luther-Biograf Joachim Köhler. In seinem neuen Buch „Verloren im Cyberspace“ sieht er uns „auf dem Weg zur post-humanen Gesellschaft“. Er beantwortet Fragen, die sich bislang die wenigsten stellen. Wie die fünf größten Unternehmen des Silikon Valley zum Beispiel uns so viel kostenlos zur Verfügung stellen und dennoch vier von ihnen 2019 die Forbes-Liste der reichsten Milliardäre der Welt anführten?

Er erklärt, wie alle im Internet, sozialen Medien oder Plattformen unvorstellbare Mengen von intimsten Daten freiwillig preisgeben, die von Algorithmen ausgewertet und für die Werbebranche aufgearbeitet werden. „Wer googelt, wird feilgeboten.“

Die ethischen Folgen hält Joachim Köhler für fatal: „Die Cyberwelt ist dabei, uns das Menschsein abzunehmen und dies im doppelten Sinn: Sie erleichtert uns das Leben, dessen sie uns zugleich beraubt.“ Von dem, was Luther einst den „wahrhaft menschlichen Menschen“ nannte, werde kaum etwas übrig bleiben, fürchtet er.

Wie verzichtbar werden uns die reale Welt und das körperliche Gegenüber?

In seinem Buch „Anatomie des Handy-Menschen“ zeichnet der Theologe und Journalist Matthias Morgenroth mit analytischer Originalität das Porträt eines Nutzers, dem das Smartphone menschliche Bedürfnisse – Liebe, Freundschaften, Nachdenken, Gefühle, Wünsche, Sehnsüchte, Abenteuer, Spiele – „in digitalen Schall und Rauch auflöst“.

Er empfiehlt, uns selbst kritische Fragen zu stellen: „Wann ist das ‚digitale Endgerät’ ein hilfreiches Werkzeug, wann ein schaler Ersatz? Wie verzichtbar werden uns die reale Welt und das körperliche Gegenüber? Wie schnell wird eine Überwachung durch Apps auch in einer Demokratie diskutabel? Wie ändern wir unseren Alltag – bewusst, unbewusst, mit und ohne Ansage – durch zu viel Information?“

Mit dem Trendforscher Matthias Horx sieht er die wichtigste Aufgabe darin, „das Leben im Analogen und im Digitalen in ein Gleichgewicht zu bringen“. Er schlägt vor, Plattformen so zu gestalten, dass sie nicht abhängig machen, das digitale System anders zu finanzieren als über das Sammeln unserer Daten und in Programmen, Algorithmen, Apps nicht nur die in Geld verrechenbaren Werte zu berücksichtigen. Sich nicht steuern lassen, sondern sich ihrer eigenen Kraft bewusst werden müssten Menschen. „Gern mit digitaler Hilfe, als Werkzeug im klassischen Sinn verstanden. Aber im Hier und Jetzt. Das ist auch eine spirituelle Aufgabe.“

Veranstaltungsreihe, Bücher, Denkschrift Veranstaltungsreihe: im Dresdner Haus der Kirche (Dreikönigskirche), Hauptstr. 23, 3. Juni, 19 Uhr, Lesung von Anja Höfner (Leipzig), Mitherausgeberin des Buches „Was Bits und Bäume verbindet – Digitalisierung nachhaltig gestalten“ (Oekom Verlag); 10. Juni, 19 Uhr, Gesprächsabend „Wie leicht ist die Cloud?“ über Geräte, Kabel, Serverinfrastruktur, Ressourcenverbrauch; 17. Juni, 19 Uhr, Gesprächsabend „Zoom out“ über Datenhunger und Werbung; 20. Juni, 19 Uhr, Dok-Film „Welcome to Sodom – Dein Smartphone ist schon hier“ (D, 2018) über Europas größte Elektronik-Müllhalde, die sich in Afrika auftürmt; 24. Juni, 19 Uhr, Beteiligungsabend „Digitale Welt – Fragmente einer Utopie“ über alternative Potenziale der Digitalisierung; Internetseite www.hdk-dkk.de Bücher: Joachim Köhler: „Verloren im Cyberspace“, Evangelische Verlagsanstalt, 368 S., 22 Euro; Matthias Morgenroth: „Anatomie des Handy-Menschen. Ein Seelen-Selfie“, Echter, 216 S., 16,90 Euro Denkschrift: „Freiheit digital“, herausgegeben von der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), schlägt, orientiert am Dekalog, zehn Gebote in Zeiten des digitalen Wandels vor; 1. Gebot (keine anderen Gottheiten) z.B. nicht andere Menschen aus dem Blick verlieren, eigenes Handeln oder technische Möglichkeiten überschätzen; 2. Gebot (kein Gottesbild machen) u.a. Menschen nicht auf Bilder festlegen, neuestes Smartphone nicht zum Kultgegenstand machen; 3. (Namen Gottes nicht missbrauchen) nicht zu schnell auf Gott berufen, wenn man von sich erzählt; 4. (Feiertag heiligen) angesichts wachsender Flexibilität Freizeit und freien Sonntag schützen; 5. (Väter und Mütter ehren) digitale Assistenzsysteme in der Pflege ersetzen nicht persönlichen Kontakt; 6. (nicht töten) autoregulative Waffensysteme ächten, Verbrechen nicht durch mehr Überwachung bekämpfen; 7. (nicht ehebrechen) Orientierung auf Vertrauen, Liebe, Verantwortung bei intimen Beziehungen, Achtung der Freiheit des anderen; 8. (nicht stehlen) Plattformen regulieren; 9. (nicht falsch Zeugnis wider einen anderen reden) u.a. Respekt als Grundlage freier Debatten im Netz; 10. (nichts begehren, was Mitmensch gehört) keine Abhängigkeit von Werbung; ausführlich unterwww.ekd-digital.de

Auch die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) fragt nun in einer neuen Denkschrift, wie freiheitliches und verantwortungsvolles Leben in der digitalen Gesellschaft aussehen sollte. Dabei orientiert sie sich an den Zehn Geboten. „Manche lassen sich von der Digitalisierung ungebremst begeistern, andere sind heillos verschreckt“, konstatiert der bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm und Vorsitzende des Rates der EKD. „Während die einen Utopien erträumen, fürchten die anderen Unheil. Angesichts solch unterschiedlicher Einschätzungen helfen theologische Betrachtungen dabei, Phänomene realistisch und wirklichkeitsgerecht einzuschätzen.“

Über das vierte Gebot – den Feiertag zu heiligen – ließe sich neu nachdenken, meint Andreas Schrock. Als Adventist hält der Dresdner sich den Sonnabend frei, für Gottesdienst und Begegnung mit Menschen. Sein erstes Tastenhandy habe er am Sabbat konsequent zu Hause gelassen, erzählt er. Das mit seinem neuen Smartphone zu tun, falle ihm schwer, räumt er ein. „Aber es befreit, wenn man – wohlgemerkt am Ruhetag – das Gerät zu Hause lässt.“

Von Tomas Gärtner