Dresden

Die Technische Universität Dresden hat ihre wissenschaftlichen Beziehungen zu staatlichen Institutionen in Russland bis auf Weiteres auf Eis gelegt. Die TU folge damit den Empfehlungen der Allianz der Wissenschaftsorganisationen sowie des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD), heißt es auf eine Anfrage der DNN.

Es bleibt vorerst bei zugesagter Förderung von Personen

Alle DAAD-geförderten Projektaktivitäten mit Partnerinstitutionen in Russland und Belarus würden ruhen, neue Projekte nicht initiiert. „An der bereits zugesagten Förderung russischer Studierender und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wird jedoch vorerst festgehalten. Wir brechen jetzt keine Brücken ab“, so die TU.

Die Uni bemühe sich, ihren ukrainischen Studierenden und Wissenschaftlern in Dresden die Fortsetzung ihres Studiums und ihrer Forschung zu ermöglichen. Über die „we-care“-Kontaktstelle und das International Office werde Unterstützung in Visaangelegenheiten und die Betreuung während des Studiums angeboten. Außerdem engagiere sich die TUD im Netzwerk Scholars at Risk, um gefährdeten Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen einen Aufenthalt an der Universität zu ermöglichen.

Unterstützung für geflüchtete ukrainische Wissenschaftler

Zudem öffne das „Welcome Center at TU Dresden“ seine Onboarding Services und Expertise für ukrainische geflüchtete Wissenschaftler, die an der Technischen Universität Dresden ankommen, so TU-Sprecherin Anne Vetter gegenüber DNN.

Stand Ende Februar waren an der TU Dresden 95 Personen aus Russland, 41 Personen aus der Ukraine und 17 Personen aus Belorussland beschäftigt. Erfasst seien in diesen Zahlen „alle Mitarbeitergruppen, also Professoren, Juniorprofessoren, Wissenschaftliche Hilfskräfte, Studentische Hilfskräfte, Nichtwissenschaftler, Wissenschaftler, Stipendiaten, nebenberuflich Angestellte (Honorarkräfte etc.)“, teilt die TU auf Anfrage mit.

Unbürokratische Hilfe für Studierende

An der TU Dresden eingeschrieben seien derzeit 130 ukrainische, 220 russische und 32 belarussische Studierende. Die Uni organisiere auch hier Unterstützungsangebote. „So konnte allen ukrainischen Studierenden und Promotionsstudierenden, deren Aufenthalt jetzt eigentlich beendet worden wäre, unbürokratisch geholfen werden, damit sie in Dresden bzw. Deutschland bleiben können“, gibt TU-Sprecherin Anne Vetter Auskunft. Gleiches gelte für russische und belorussische Studierende. Diese befänden sich ebenfalls in einer schwierigen Situation und würden Unterstützung benötigen. Zentraler Anlaufpunk sei die Kontaktstelle „We Care“.

Ausbleibende finanzielle Unterstützung aus der Heimat

Das Studentenwerk Dresden bietet vom Krieg betroffenen ukrainischen und russischen Studierenden ebenfalls Hilfe an. Es habe bereits einige Anfragen von Studierenden aus der Ukraine gegeben, die nun von einer kriegsbedingt ausbleibenden finanziellen Unterstützung durch die Eltern betroffen sind und hierbei in existenzielle Notsituationen geraten, schildert Heike Müller, Sprecherin des Studentenwerkes eines von vielen Problemen, mit denen die Studierenden jetzt konfrontiert sind.

Neben dem Beratungsangebot in Zusammenhang mit sozialen, wirtschaftlichen und studienorganisatorischen Fragen biete die Sozialberatung auch Unterstützung in Form von einmaligen Beihilfen und Freiessenkarten für die Mensen an.

Studentenwerk Dresden stellt Wohnheimplätze zur Verfügung

„Bei unserer psychosozialen Beratungsstelle gab es bisher noch keine Nachfragen“, so Heike Müller auf eine Anfrage der DNN. Eine psychologische Beratung werde aber auch erfahrungsgemäß nicht sofort nachgefragt. Das habe mit der Schocksituation zu tun. „Bei Dekompensation sind dann eher psychiatrische Dienste gefragt, wie Trauma-Stationen, Sozialpsychiatrische Dienste etc..“

Das Studentenwerk Dresden stellt für Flüchtlinge kurzfristig 42 freie Wohnheimplätze zur Verfügung, davon 14 in Görlitz und 29 in Zittau. „Es handelt sich um Einzelzimmer in Wohngemeinschaften, wovon einige auch aufgebettet werden können“, so die Studentenwerksprecherin.

Von Catrin Steinbach