Auch Dresdner ausgezeichnet: 250.000 Euro für kreative Einzelhändler

103 eingereichte Ideen, 85 Bewerber aus 39 Städten: Einzelhändler und Händlerinitiativen aus ganz Sachsen haben sich für den „So geht sächsisch.“-Preis „JetztLokalHandeln“ beworben. Am Freitag wurden die kreativsten und innovativsten Konzepte rund um die Nach-Corona-Öffnung des sächsischen Einzelhandels ausgezeichnet.

Preise im Wert von insgesamt 250.000 Euro hatte der Freistaat Ende Mai ausgelobt: 50 Preisträger, ausgewählt von einer Fachjury aus zahlreichen Institutionen, sollten für die Umsetzung ihrer Idee oder ihres Events mit einer Werbepartnerschaft einmalig 5000 Euro erhalten.

Zurück an den Ort, wo alles begann

Am Sonnabend kehrte Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) zurück an den Ort, wo alles begann. Zu „Erika & Kurt“, den kleinen Laden für „Handelsgüter und Tätowierungen“ in der Dresdner Neustadt, dem so genannten Barockviertel. Bei einer Tour durch den Einzelhandel im vergangenen November hatte er auch die Betreiber Mandy und Sven Ehmann getroffen. Kretschmer wollte hören, wie die Fachgeschäfte sich durchschlagen. „Es war eine Zeit, als es uns richtig schlecht ging“, erinnert sich Mandy Ehmann. Man saß zusammen hinten im Laden, erinnert sich Kretschmer, „und es war klar: Man muss was machen“.

So entstand die Idee zu der Ausschreibung. „Wir freuen uns über den großen Zuspruch und vor allem auch über die breite regionale Streuung der Ideengeber“, betont der Ministerpräsident. Viele originelle, aber auch mutige Konzepte für Veranstaltungsformate, Marketingaktionen und Optimierungsvorschläge seien eingereicht worden, aus dem urbanen wie auch aus dem ländlichen Raum. Die Erkenntnis: „Ein mutiger, kreativer Neustart ist möglich, das haben uns die Bewerbungen gezeigt.“ Man wolle in den kommenden Wochen und Monaten viele gute Ideen begleiten und umsetzen.

Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele

Auch Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) setzt sich ein für den lokalen Handel: „Unser Ziel muss es sein, lokale Stärke neu zu denken und Innenstädte wieder bewusst als lebendige Orte zum Leben, Arbeiten, Shoppen und Kommunizieren zu gestalten. Standortgemeinschaften und Händlerinitiativen spielen dabei eine wichtige Rolle. Ganz nach dem Motto: Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele.“

So machten es auch die Händler im Dresdner Barockviertel. 17 taten sich zusammen, entwickelten ein Konzept für einen Tag aus Schnitzeljagd durch die Geschäfte, Konzerten mit regionalen Musikern, ein Willkommen mit regionalem Wein. Dieser Tag war am Sonnabend. Und gerade noch rechtzeitig kam die gute Nachricht: Sie zählen zu denen, die die 5000 Euro Preisgeld einstreichen dürfen.

Damit waren die Kosten für den Schnitzeljagd-Tag gedeckt. Bei dieser Jagd übrigens musste zu jedem der 17 Geschäfte eine Frage beantwortet werden. Warum also heißt der Laden der Eheleute Ehmann „Erika & Kurt“? Es ist eine Erinnerung und eine Hommage an die Großeltern von Ladenbetreiber Sven.

Die Übersicht über die Preisträger und weitere Informationen unter www.jetzt-lokal-handeln.de und www.so-geht-saechsisch.de

