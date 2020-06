Asylbewerber: Mit dieser Zahl rechnet Dresden in diesem Jahr

Dresden

Die Zahl der Asylbewerber, die der Freistaat Sachsen zur Betreuung und Unterbringung zuweist, ist in den ersten fünf Monaten dieses Jahres im Vergleich zu 2019 deutlich zurückgegangen. Wie das Sozialamt auf Anfrage der DNN mitteilte, wurden der Stadt bis Ende Mai 151 Personen zugewiesen. In den ersten fünf Monaten des vergangenen Jahres waren es 370 Asylbewerber.

Nur zehn Personen im März und April

Die Stadtverwaltung geht davon aus, dass die Grenzschließungen im Zuge der Coronakrise zu ei­nem verminderten Zustrom von Asylbewerbern geführt haben. Das habe sich auch bei der Landeshauptstadt in Form verringerter Zuweisungszahlen bemerkbar gemacht. So seien Dresden im März und im April nur zehn Personen neu zugewiesen worden.

Anzeige

Stadt rechnet 2020 mit 500 Neuzuweisungen

„Wir gehen jedoch davon aus, dass bisher ausgebliebene Zuweisungen in den kommenden Monaten nachgeholt werden“, heißt es aus dem Rathaus. Die Stadtverwaltung rechne damit, dass bis zum Jahresende insgesamt 500 neue Asylbewerber nach Dresden kommen werden.

Weitere DNN+ Artikel

Zum 31. Mai waren 2328 Personen im Kontext Flucht und Asyl in Einrichtungen des Sozialamts untergebracht. Dabei handelt es sich um Personen, deren Asylverfahren läuft. Aktuell stehen für die Unterbringung 796 Plätze in Wohnheimen und 2166 Plätze in Wohnungen zur Verfügung.

51 unbegleitet eingereiste Minderjährige werden betreut

Das Jugendamt der Landeshauptstadt betreut mit Stand 17. Juni 48 unbegleitet eingereiste ausländische Minderjährige in Hilfen zur Erziehung und drei in stationären Einrichtungen der Ju­gendhilfe. Die vom Sozialamt im Rahmen der Migrationssozialarbeit beauftragten Freien Träger betreuen insgesamt 667 minderjährige Personen.

Sukzessive Aufnahme junger Menschen möglich

Die Forderung des Jugendhilfeausschusses nach einer humanitären Aufnahme unbegleiteter ausländischer Minderjähriger aus Flüchtlingslagern in Griechenland lässt sich nach Einschätzung des Jugendamtes umsetzen. „Die infrastrukturellen Voraussetzungen in Dresden sind für eine sukzessive Aufnahme junger Menschen gegeben.“ Voraussetzung: ein finanzieller Ausgleich durch den Freistaat.

Die Zusammenarbeit mit der Landesdirektion Sachsen beim Thema Asyl sei durchweg konstruktiv, heißt es aus dem Rathaus. Der Freistaat verteile die Asylbewerber an die unteren Unterbringungsbehörden in Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen Regelungen. Was unter anderem einschließt, dass Personen ohne Bleibeperspektive erst gar nicht an die kreisfreien Städte und Landkreise verteilt werden, sondern in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Freistaats verbleiben.

Von Thomas Baumann-Hartwig