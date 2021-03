Dresden

Das Impfzentrum Dresden befindet sich in einem schweren Fahrwasser: Zwei Phänomene im Zusammenhang mit dem Impfstoff von Astrazeneca behindern die Impfkampagne. Zum einen kommen Personen, die einen Impftermin mit diesem Präparat haben, nicht in die Messe, ohne vorher abzusagen. Zum anderen fordern Menschen, die einen Astrazeneca-Termin haben, beim Termin in der Messe einen anderen Impfstoff. Wenn ihnen dieser Wunsch verwehrt wird, gehen sie ungeimpft nach Hause.

Bis zu 100 geplatzte Termine am Tag

Ulrike Peter, Sprecherin des DRK-Kreisverbands Dresden, sprach gegenüber DNN von bis zu 100 nicht wahrgenommenen Impfterminen pro Tag. „Das Problem ist, dass wir die eingeplante Zeit nicht nutzen können und andere Menschen, die sich mit Astrazeneca impfen lassen würden, nicht geimpft werden.“

Einige Personen würden sehr ausfällig reagieren, wenn ihnen der Wunsch nach einem anderen Impfstoff abgeschlagen werden muss. „Da haben wir mitunter weinende Mitarbeiter“, sagt die DRK-Sprecherin, „der Frust der Leute entlädt sich überall, da wird nicht mehr differenziert.“ Das blockiere die Arbeit des DRK, das blockiere das Impfen: „Es ist eine unschöne Situation.“

Hoffen auf mehr Impfstoff in zwei Wochen

Sie habe Verständnis für die Verunsicherung der zu impfenden Personen. „Aber wer seinen Termin nicht absagt oder einfach das Impfzentrum verlässt, nimmt einem anderen Menschen die Möglichkeit, sich impfen zu lassen.“ Impfstoff sei nach wie vor Mangelware, auch Astrazeneca reiche längst nicht für alle Interessenten. „Wir hoffen, dass in zwei Wochen wieder mehr Impfstoff zur Verfügung steht.“

Erstimpfungen nur mit Astrazeneca

Gegenwärtig kann das Impfzentrum in Dresden für Erstimpfungen nur Astrazeneca anbieten. Die Impfstoffe von Biontech und Moderna kommen nur für Zweitimpfungen zum Einsatz. Etwa 800 Impftermine pro Tag werden derzeit vergeben. Von denen bis zu 100 ausfallen, weil die Betroffenen das Präparat ablehnen. Das Vertrauen in den Impfstoff hat gelitten, nachdem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn vergangene Woche einen Impfstopp angeordnet hatte. Bei mehreren Personen waren nach einer Impfung mit Astrazeneca Thrombosen aufgetreten.

25 497 Menschen vollständig immunisiert

Im Impfzentrum Dresden haben nach Angaben des Sozialministeriums bisher 38 405 Personen eine Erstimpfung erhalten. 25 497 Menschen haben auch die zweite Spritze verabreicht bekommen. Da sich Dresdner auch in anderen Impfzentren impfen lassen und Menschen aus anderen Regionen zum Impfen nach Dresden kommen, ist es schwierig, die Zahl der geimpften Dresdner zu ermitteln.

Von Thomas Baumann-Hartwig