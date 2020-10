Assi-Eck in Dresden: Stadtbezirksbeirat Neustadt lädt zur Einwohnerversammlung

Dresden

Das Stadtbezirksamt lädt am Mittwoch die Anwohner der Kreuzung Rothenburger / Görlitzer und Louisenstraße in die Scheune an der Alaunstraße ein. Einlass ist ab 17.15 Uhr. An diesem Abend wollen die Stadtbezirksbeiräte mit den Anwohnern über die Situation am so genannten „Assi-Eck“ reden.

Dabei soll zu den ersten angelaufenen Maßnahmen eine Bilanz gezogen und ein Ausblick über die nächsten Schritte von Stadt und Polizei gegeben werden. Gemeinsam sollen weitere Lösungen gefunden werden, die Anwohner und Gewerbetreibende mit einbezieht, heißt es.

Neben den Stadtbezirksbeiräten sind auch Beamte des Polizeireviers Dresden-Nord und Vertreter des Kriminalpräventiven Rats der Stadt Dresden als Gesprächspartner vor Ort. Teilnehmer müssen bis zu ihrem Sitzplatz einen Mund-Nase-Schutz tragen. Wer Krankheitssymptome aufweist, darf nicht teilnehmen. Insgesamt gibt es Platz für 89 Gäste. Es erfolgt eine Kontaktdatenerhebung, um mögliche Infektionsketten nachverfolgen zu können.

Von lml