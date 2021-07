Dresden

Samstag, 22.30 Uhr: Assi-Eck, Dresdner Neustadt. Während sich der Rest der Stadt beruhigt, drehen die Menschen auf der Kreuzung Louisenstraße und Görlitzer auf. In Trauben stehen sie vor den Läden, sitzen auf dem Asphalt, trinken, quatschen, rauchen. Es sind mehrere Hundert, aus allen vier Richtungen kommen mehr. Autos und Straßenbahnen wirken auf dem dicht besiedelten Fleck wie Fremdkörper. Ob die Fußgängerampel rot oder grün leuchtet, interessiert niemanden.

Mittendrin steht Anna Anastasiou. Sie ist keine 1,60 Meter groß, droht in der Menge unterzugehen. Und doch fällt sie auf mit ihrem weinroten T-Shirt. „NachtschLichter“ steht auf Brust und Rücken in großen Lettern. Das Erkennungszeichen der Mediatoren, die seit 2. Juli abends und nachts am Assi-Eck und den Nachbarsplätzen der Äußeren Neustadt unterwegs sind. In Zweierteams mischen sie sich unter die Leute, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen.

Initiative des Stadtbezirksamts Neustadt

Mit der Initiative will das Stadtbezirksamt Neustadt die Menschen vor Ort für ein zivilisierteres Nachtleben sensibilisieren. Denn die große Beliebtheit des Assi-Ecks hat auch ihre Nebenwirkungen. Zerbrochene Bierflaschen, Plastikmüll, Lärm, besetzte Straßen und blockierte Straßenbahnen: Vor allem seit Corona ist die Kreuzung zum Problempunkt geworden.

Zur Galerie Assi-Eck in Dresden: Unterwegs mit den Nachtschlichtern

„Wir sind noch nicht genug Leute“, sagt Anna Anastasiou angesichts der Menschenmengen am Samstagabend. Die 24-Jährige koordiniert das „NachtschLichter“-Team und war seit Projektstart drei Mal im Einsatz. Heute ist sie mit ihrem zwei Jahre jüngeren Bruder Georgios unterwegs. Vor dem Ladengeschäft Tranquillo werden sie von einer jungen Frau angesprochen. Tattoos, blondierte Haare, schwarze Klamotten. Nina Beutel ist in der Neustadt groß geworden und erlebt seit Jahren, wie stark sich das Assi-Eck verändert, sagt sie. Mit dem Zustrom von Menschen gehen für sie die Kreativität und das entspannte Miteinander verloren. Vor allem seit Corona seien die Leute aggressiver. Dass die Polizei die Kreuzung wie heute aus allen Richtungen überwacht, habe sie zu Beginn etwas eingeschüchtert. Doch sie findet es gut, dass die Einsatzkräfte die Menschen von der Straße holen, damit die Tram durch kommt und keine Unfälle passieren. Gleichzeitig sei die Polizei „für viele in der Neustadt ein rotes Tuch“. „Ich denke, die Mediatoren sind da eine ganz gute Brücke zwischen Einzelpersonen und Polizei, weil sie anders auf die Leute zugehen.“

Fragen nach Klos, Müllkörben und Clubs

Über eine halbe Stunde reden Anna und Georgios Anastasiou mit Nina Beutel. Ein Gespräch von vielen, in dessen Hintergrund das Partyvolk lärmt. Die Menschen wollen von den Mediatoren wissen, wo sie aufs Klo gehen können, wo der nächste Club ist oder warum es so wenige Müllkörbe gibt. Andere sind auch einfach nur neugierig und fragen, was es mit dem Projekt „NachtschLichter“ auf sich hat. Annas Stimme klingt heiser. Vom vielen Reden, sagt sie, aber auch von den Zigaretten. Wegen der Geselligkeit rauche sie während ihrer Schicht mehr als sonst. „Manchmal ist man aber auch ein bisschen gestresst und muss runterkommen.“

Die Mediatoren ziehen weiter. Auf der Louisenstraße treffen sie ihre Kollegen Pepe Kirchhoff und Florian Ludwig sitzend auf einer Fensterbank. Zwischen ihnen eine Tüte Brotchips, Wasser, Drehzeug. Anna und Georg setzen sich dazu. Es ist 0 Uhr. Seit vier Stunden sind sie auf den Beinen.

Mediation anstatt Polizeipräsenz

Nach einer kurzen Verschnaufpause geht es weiter zum Martin-Luther-Platz, neben Albert- und Scheunevorplatz ein weiterer beliebter Ort zum Zusammenkommen in der Neustadt. Für die einen ist der Fleck um die Kirche die ruhige, friedliche Variante des Assi-Ecks, andere beobachten hier schon ähnliche Zustände wie an der Kreuzung 400 Meter weiter. Doch heute bleibt es entspannt. Für Mediator Pepe Kirchhoff könnte das auch daran liegen, dass die Polizei sich hier zurückhält. „Dann merken die Menschen, dass der Platz ihnen gehört“, sagt der 25-Jährige. Ähnlich wie Nina Beutel glaubt Kirchhoff, dass die Mediatoren bei den Nachtschwärmern mehr erreichen können als die reine Anwesenheit der Polizei. An seinem ersten Einsatzwochenende, erzählt er, gab es einen Mann am Assi-Eck, der wie am Spieß geschrien hat. Die Polizei habe den Betrunkenen nicht zum Schweigen bringen können. „Dann bin ich hin und habe ihn gefragt, wie es ihm geht, woraufhin er mir erzählte, dass er sein Kind verloren hat.“ Nachdem die beiden eine Weile miteinander gesprochen haben, habe Kirchhoff den Mann schlussendlich beruhigen können. Vor ein paar Tagen habe er ihn wiedergesehen, diesmal ohne Geschrei.

Wenn die Aggressivität zunimmt

0.50 Uhr: Über die Böhmische Straße und den Scheunevorplatz kehren die Mediatoren zum Assi-Eck zurück. Es scheint, als hätte sich die Menge etwas gelichtet. Doch der Lärmpegel ist gestiegen. Der Alkohol mache die Menschen lauter, sagt Anna Anastasiou. Und aggressiver. Um sich selbst nicht in Gefahr zu bringen, beenden die „NachtschLichter“ ihre Schicht für heute. Ob sie noch Lust auf ein Bier in einer Bar haben, fragt einer aus dem Team. „Klar, aber irgendwo, wo es ruhiger ist“, antwortet ein anderer. Nach einem letzten Blick über das Pflaster überlassen die Vier in Weinrot das Partyvolk der Polizei.

