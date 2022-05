Assi-Eck in Dresden: Das sagt das Oberverwaltungsgericht

Dresden

Vor dem Hintergrund der ausstehenden Entscheidungen des Stadtrats zum Erlass von Polizeiverordnungen für die Äußere Neustadt und das Gebiet des „Assi-Ecks“ wird das Sächsische Oberverwaltungsgericht (OVG) Bautzen noch keine Entscheidung über einen Eilantrag von zwei Anwohnern treffen. Das teilte Gerichtssprecherin Norma Schmidt-Rottmann am Dienstag mit.

Oberverwaltungsgericht will abwarten

Das OVG muss darüber befinden, ob die Landeshauptstadt Dresden weitere polizeiliche Maßnahmen zur Lärmreduzierung am „Assi-Eck“ treffen muss. In einem nichtöffentlichen Erörterungstermin vor dem 6. OVG-Senat haben sich die Beteiligten darauf verständigt, dass zunächst abgewartet werden soll, ob der Stadtrat die von der Verwaltung vorgelegten Polizeiverordnungen beschließt. Diese sehen an Freitag- und Samstagabenden ein Alkoholkonsum- und -mitführverbot am „Assi-Eck“ und ein Alkoholabgabeverbot in der Äußeren Neustadt vor.

Das OVG wird deshalb nicht vor dem Ablauf von sechs Wochen über die Beschwerde der Landeshauptstadt gegen einen Beschluss des Verwaltungsgerichts Dresden entscheiden. Die Kläger und die Vertreter von Stadtverwaltung und Polizeidirektion Dresden haben vor Gericht betont, dass aus ihrer Sicht der Erlass der Polizeiverordnungen geeignet sei, die Probleme für die Anwohner erheblich zu reduzieren. Die Antragsteller, die in der Nähe des „Assi-Ecks“ wohnen, hatten vor dem Verwaltungsgericht vorläufigen Rechtsschutz beantragt. Wegen der Lärmimmissionen an ihren Wohnungen drohten ihnen Gesundheitsgefahren. Insbesondere an den Wochenenden im Sommerhalbjahr würden Lärmpegel erreicht, die gesundheitsschädlich seien.

Verwaltungsgericht hat für Anwohner entschieden

Das Verwaltungsgericht Dresden hatte der Landeshauptstadt mit Beschluss vom 20. Dezember 2021 im Wege der einstweiligen Anordnung aufgegeben, geeignete polizeiliche Maßnahmen zum Schutze der Nachtruhe zu ergreifen, soweit und solange außen an den Wohnungen zwischen 22 und 6 Uhr ein bestimmter Lärmpegel regelmäßig überschritten werde. Hiergegen richtete sich die Landeshauptstadt mit ihrer Beschwerde zum OVG.

Der Stadtrat soll am Donnerstag über die Polizeiverordnungen abstimmen.

Von Thomas Baumann-Hartwig