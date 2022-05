Dresden

Der Stadtbezirksbeirat Neustadt hat am Dienstagabend für ein Alkohol-Verkaufsverbot am Wochenende in der Äußeren Neustadt gestimmt. Aus der Abstimmung folgt eine Empfehlung an den Stadtrat, dem die Mitglieder des Gremiums raten, einer dementsprechenden Polizeiverordnung zuzustimmen. Die Beiratsmitglieder schlagen allerdings vor, dass das Abgabeverbot Freitag- und Samstagnacht erst um 24 Uhr statt wie von der Stadtverwaltung vorgeschlagen bereits um 22 Uhr in Kraft tritt.

Außerdem wünscht sich die Mehrheit eine zeitliche Begrenzung der Maßnahme bis zum 30. September dieses Jahres, um eine Evaluation zu ermöglichen. Die Stadt schlug stattdessen einen Zeitraum von zehn Jahren vor. Folgt der Stadtrat nächste Woche Donnerstag der Empfehlung des Stadtbezirksbeirates, dürfen zwischen Bautzner Straße und Alaunpark bald ab Mitternacht keine alkoholischen Getränke mehr außer Haus verkauft werden.

"Menschenansammlungen an der Schiefen Ecke per se Lärmquelle": André Barth (Stadtbezirksamt) und Peggy Schott (Ordnungsamt) plädieren für ein Konsum- und Abgabeverbot. Quelle: Valentin Dreher

Anders als bei einer Einwohnerversammlung Mitte April gab es unter den Mitgliedern des Stadtbezirksbeirats Verständnis für die Argumente der Stadtverwaltung. Die denkt bei dem Verbot vor allem an die Nachtruhe der Anwohner am sogenannten „Assi-Eck“. An der Kreuzung Louisenstraße/Görlitzer Straße/Rothenburger Straße versammelten sich in den vergangenen Jahren an Sommerabenden bis zu 2000 meist junge Menschen. „Menschenansammlungen an der Schiefen Ecke sind per se eine Lärmquelle“, so Peggy Schott vom Ordnungsamt Dresden.

Es muss sich am „Assi-Eck“ etwas ändern

Ein Alkohol-Abgabeverbot soll die Situation entspannen, denn: „Mit steigender Alkoholisierung ist auch ein steigender Lärmpegel verbunden.“ Bestätigen kann das Stadtbezirksbeirat Holger Knaak, der selbst Anwohner am „Assi-Eck“ ist und sich bei der Sitzung für das Alkohol-Abgabeverbot aussprach. „Es ist bei mir seit drei Jahren nachts so laut, dass ich eigentlich wegziehen möchte. Aber ich finde einfach keine andere bezahlbare Wohnung.“

Konsens unter fast allen Mitgliedern des Beirates: Es muss sich am „Assi-Eck“ etwas ändern. Uneinigkeit gab es allerdings darüber, ob ein Abgabeverbot der richtige Weg ist, um dies zu erreichen – bei der SPD und den Bündnisgrünen sogar innerhalb der Fraktion. Klar gegen den Vorschlag sprach sich Jan Kossick (Neustadtpiraten) aus, der weiterhin auf mildere Mittel setzen will. Es gebe mittlerweile einen „Strauß an Maßnahmen“, um das Problem auch ohne Verbote anzugehen. Besonders hebt er die Sozialarbeiter des Projekts „Nachtschlichter“ hervor, die seit vergangenem Juli vor Ort Störer gezielt ansprechen.

„Wir brauchen jetzt Maßnahmen, die sofort wirken“

„Es zeigt sich die klare Tendenz, dass die Beschwerdelage durch die Nachtschlichter und andere Maßnahmen zurückgeht“, so Kossick. Kossicks Ersetzungsantrag, der statt des Verkaufsverbots etwa ein Glasflaschenverbot vorschlug, wurde allerdings von zwei Dritteln der Mitglieder abgelehnt. Auch Stadtbezirksamtsleiter André Barth glaubt: „Die Grenze des Möglichen ist erreicht. Wir brauchen jetzt Maßnahmen, die sofort wirken.“

Der Stadtbezirksbeirat Neustadt spricht sich für ein nächtliches Alkohol-Abgabeverbot aus – zu einem Konsumverbot am „Assi-Eck“ konnte der Beirat aber keine Einigung finden. Quelle: Valentin Dreher

Keine Einigung konnte der Stadtbezirksbeirat hingegen im Bezug auf die zweite von der Stadt vorgeschlagene Maßnahme erreichen, ein Alkohol-Konsumverbot im direkten Umfeld des „Assi-Ecks“. Eine Entscheidung dazu vertagte der Beirat auf eine Sitzung im Oktober – laut Antragsteller Klemens Schneider (Bündnis 90/Die Grünen), um getroffene Maßnahmen bis dahin zu evaluieren. Der Stadtrat kann der Maßnahme allerdings auch ohne Empfehlung des Stadtbezirksbeirats zustimmen.

Alkohol Katalysator für Straftaten

Für das Konsumverbot hatte insbesondere Sven Fischer plädiert, der das für den beliebten Treffpunkt zuständige Polizeirevier Nord leitet. An der Ecke würden insbesondere freitags- und samstagsnachts zahlreiche Straftaten registriert, „Alkohol ist da ganz oft der Katalysator“, so Fischer. „Deshalb brauchten wir im vergangenen Jahr dreimal so viele Einsatzkräfte vor Ort wie noch im Jahr davor“. Insgesamt sieben Beamte sind laut Fischer durch den Kriminalitätsbrennpunkt regelmäßig gebunden und könnten sich derweil nicht um andere Straftaten kümmern.

Die größte Sorge der Mitglieder des Beirats: Ein Konsumverbot am „Assi-Eck“ würde die feiernden Massen lediglich auf einen anderen Teil der Neustadt verlagern. Dr. Christian Demuth (SPD): „Kann ich als Stadtbezirksbeirat einem solchen Vorschlag zustimmen, wenn sich deshalb bald die Anwohner am Martin-Luther-Platz oder am Alaunpark bei mir beschweren?“, fragte er. Mehrere Beiratsmitglieder kritisieren zudem, dass es an Freiräumen in der Stadt fehle, an denen sich junge Menschen treffen können. Demuth schlägt deshalb vor, den Alten Leipziger Bahnhof bis zum Baustart eines dort geplanten Quartiers in einigen Jahren als Treffpunkt freizugeben. Stadtrat Holger Zastrow (FDP) kritisiert, dass es von Seiten der Stadt zu viele Auflagen gebe, um an anderen Orten Veranstaltungen zu organisieren. „Lasst die jungen Leute doch auf dem Postplatz feiern“, fordert er.

Stadtrat entscheidet am 12. Mai

Eine echte Lösung für eine Verschiebung der Lärmbelästigung konnten die Vertreter der Stadtverwaltung nicht präsentieren. Schott erklärte, die Verhinderung einer potenziellen Verlagerung des Problems sei nicht Aufgabe des Ordnungsamtes, das sich nur mit akuten Gefahrenlagen beschäftige. Stadtbezirksamtsleiter Barth hofft, dass die Lärmkulisse abflachen würde, wenn sich die Feiernden auf mehrere Orte verteilten. Demuths Vorschlag zur Nutzung des Alten Leipziger Bahnhofs will er prüfen lassen.

Newsletter Kompakt Die wichtigsten Nachrichten und Meldungen des Tages aus Dresden – täglich gegen 17 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Weitere Sorgen macht sich Demuth um die Durchsetzbarkeit der Maßnahmen durch die Polizei. „Ich möchte den Polizisten vor Ort wirklich nicht zumuten, nachts an Flaschen riechen zu müssen, um herauszufinden, ob da jetzt Alkohol drin ist oder nicht.“ Fischer antwortet optimistisch: „Wir haben es auch geschafft, das Verbot von Bass-Musikboxen durchzusetzen. Wir möchten lieber mal in eine Flasche gucken, als andauernd mit Alkoholisierten zu diskutieren.“ Durch das Konsumverbot könnten die Beamten in Zukunft Bußgeldverfahren gegen jeden einleiten, der alkoholische Getränke am „Assi-Eck“ konsumiert oder mitführt.

Ob es dazu kommt, entscheidet der Stadtrat am kommenden Donnerstag. Stadtbezirksbeirat Knaak mit Wohnsitz am „Assi-Eck“ blickt dem Sommer aber schon jetzt vorsichtig optimistisch entgegen: „In den letzten drei Wochen war die Lage dort trotz gutem Wetter relativ entspannt“, berichtet er. Vielleicht liege das an der Wiedereröffnung der Clubs, was die Zahl der Feiernden am „Assi-Eck“ reduziere. Seine Kollegin Ulla Wacker (Bündnis 90/Die Grünen) vermutet hingegen, dass die drohenden Regeln Störer mäßige. „Die Diskussion um die Polizeiverordnungen macht sich schon jetzt vor Ort bemerkbar“, beobachtet sie.

Von Valentin Dreher