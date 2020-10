Assi-Eck Dresden: So wollen Stadt und Polizei den Ausnahmezustand angehen

Dresden

Soziale Ecke, bunte Ecke, schiefe Ecke, Assi-Eck – die Kreuzung Görlitzer/Rothenburger/Louisenstraße im Herzen der Äußeren Neustadt trägt viele Namen. Fragt man Anwohner, wird sie vor allem dem letztgenannten gerecht. Es sei eine „Katastrophe, was sich dort abspielt“, sagt etwa eine Mutter. Am Morgen, wenn ihre Kinder auf dem Weg zu Schule das Haus verließen, lägen dort oft noch Menschen auf dem Fußweg, die sich in den Nachtstunden zuvor ins Alkoholkoma getrunken haben. „Jeden Morgen findet sich dort jede Körperflüssigkeit auf – das darf doch nicht sein!“, sagt sie.

Nur eine von vielen Beschwerden, die sich bei Stadtbezirksamtsleiter André Barth sammeln. „Es melden sich nicht nur Anwohner, sondern auch Gastronomen und Händler“, sagt er. Und berichten von Urin, Kot und Erbrochenem auf Fußwegen und in Hauseingängen, von mit Trommeln und Bassboxen durchlärmten Nächten, von Glasscherben auf Wegen und Straßen – und von einer „seit eineinhalb Jahren zunehmend aggressiven Grundstimmung“, wie es André Barth formuliert.

36 Polizisten stehen 1000 ungebetenen Gästen gegenüber

Für die Polizei ist der Ort, den der Stadtbezirksamtsleiter weiter tapfer „schiefe Ecke“ nennt, deshalb ein Einsatzschwerpunkt in der aus ihrer Sicht ohnehin nicht einfachen Neustadt. Seit Juni, als sich an der Kreuzung nachts 1000 Menschen und mehr versammelten, fahre man dort jedes Wochenende Einsätze, sagt Sven Fischer, der das zuständige Polizeirevier Nord leitet.

Das Problem gebe es schon länger, Corona und die Einschränkungen für Restaurants und Kneipen haben es nur verschärft. Vor allem in den Nächten von Freitag und Sonnabend sind seither im Schnitt 36 Polizisten – Kräfte des Reviers und Bereitschaftspolizisten – von 20 bis 4 Uhr im Einsatz. Sie arbeiten vor allem deeskalierend und kommunikativ, indem sie Gruppen ansprechen, die sich auf dem Straßenpflaster ausgebreitet haben und dort lärmen.

„Sie reagieren meist kooperativ, aber sobald eine Gruppe den Platz verlassen hat, kommen drei neue“, sagt Sven Fischer. Eine Sisyphusarbeit, zumal mit fortschreitender Stunde die Eckbesucher immer betrunkener und aggressiver werden – und die Polizeiarbeit damit gefährlicher. Neun Angriffe auf Beamte habe es bisher gegeben, sagt Sven Fischer. Und auch eine Demonstration gegen die Polizeieinsätze.

DVB müssen Linie 13 mehr als 90 Stunden umleiten

Immerhin habe man erreicht, dass der Verkehr und vor allem Straßenbahnen der Linie 13 auch in den Neustadtnächten wieder über die Görlitzer und Rothenburger Straße rollen können. Mehr als 90 Stunden mussten die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) in diesem Jahr bereits die „13“ umleiten. Das ist mehr als in den fünf Jahren davor – zusammengerechnet. Viel mehr als Verkehrssicherheit habe man aber nicht gewonnen, bedauert der oberste Neustadtpolizist. „Die übrigen Probleme sind noch da“, sagt er.

Jetzt wollen er, André Barth und andere Akteure die mit der kälteren Witterung einsetzende Pause mit relativer Ruhe am Assi-Eck nutzen, um gemeinsam mit Anwohnern zu überlegen, wie sie die Probleme in den Griff bekommen. Dazu ist voraussichtlich am 21. Oktober eine Bürgerversammlung im Kulturzentrum Scheune geplant.

Erste Lösungsansätze gibt es bereits. So hat Ordnungsbürgermeister Detlef Sittel ( CDU) ein Alkoholverbot für die Ecke ins Gespräch gebracht. Seit August lässt die Stadt das Ob und Wie juristisch prüfen. Offenbar ist es ein dickes Brett, was da zu bohren ist, wie Jutta Gerschner erläutert. Man müsse nachweisen, dass an der Kreuzung deutlich mehr Straftaten und Ordnungswidrigkeiten von Alkoholisierten geschehen als sonst im Stadtgebiet. „Wir haben diese Zahlen aber nicht und müssen sie mühsam zusammenstellen“, sagt die Chefin des gemeindlichen Vollzugsdienstes. „Das ist eine Fleißarbeit.“ Es sei noch offen, ob das Alkoholverbot erlassen werden könne.

Polizei und Stadt sind für ein Alkoholverbot

Sven Fischer hält viel von der Idee. „Das würde uns helfen“, sagt er. In Hamburg hat er sich ähnliche Problempunkte im Schanzenviertel angesehen, etwa den Platz vor der Roten Flora. Auch dort waren sonst bis zu 1000 Menschen nachts unterwegs. „Jetzt sind die Straßen nach 23 Uhr leer“, berichtet er.

Grundlage für das Alkoholverbot dort ist dort allerdings eine Coronaschutzverordnung, die wöchentlich überprüft und nötigenfalls angepasst werde. Die gibt es in Sachsen auch – nur durchgesetzt werde sie nicht, wie Anwohner Gregor Schäfer kritisiert. Die Verordnung biete doch die Grundlage, die Massenansammlung aufzulösen. Auch CDU-Stadtbezirksbeirat Gunter Thiele fordert ein härteres Durchgreifen der Polizei: „Allein mit einer zarten Ansprache ist es an dieser Stelle nicht mehr getan“, sagt er.

Sven Fischer ist gegen einen massiven Polizeieinsatz, den Räumungsversuche automatisch bedeuten würden. „Das wäre nicht verhältnismäßig“, sagt er. Zumal dann die Probleme nur verlagert würden, so wie es jetzt schon geschehe. So mehren sich Beschwerden und Einsätze auf dem Martin-Luther-Platz, der Ecke Kamenzer/Louisenstraße und der Ecke Alaunstraße/Bautzner Straße. „Das ist ein gesellschaftliches Problem – allein mit einem massiven Polizeiaufgebot wird es nicht zu lösen sein.“

Kneiper und Anwohner gehören zu Verursachern und Opfern

Der Linke-Stadtbezirksbeirat Holger Knaak fragt deshalb, was ein Alkoholverbot bringe, wenn es nicht durchgesetzt werden könne. Es bringe eine ganz andere Handhabe, antwortet Revierchef Sven Fischer. Gruppen, die mit Bierkästen zum Assi-Eck anreisten, könnten die Bierflaschen weggenommen werden. „Auch ein generelles Glasflaschenverbot ist aus polizeilicher Sicht hilfreich, weil Glasflaschen als Angriffswaffe dienen und Scherben eine Gefahr darstellen“, sagt er.

Ein Verbot, Alkohol in den Nachtstunden außer Haus zu verkaufen, wie es Holger Knaak ins Spiel bringt, hält Sven Fischer dagegen für wenig effektiv, weil sich viele Eckbesucher ihren Alkohol von zuhause mitbringen. Holger Knaak ist dennoch wie Klemens Schneider von den Grünen gegen eine generelles Alkoholverbot, weil es zu 95 Prozent die falschen treffe – nämlich die Neustadtbewohner selbst.

Jutta Gerschner verfolgt derweil mit den Mitarbeitern des Vollzugsdienstes einen kommunikativen Ansatz. Sie hat die Gewerbetreibenden in den Fokus genommen. Denn die sind nicht nur unter den Beschwerdeführern, sondern auch Teil des Problems. Einige Kneipenbetreiber lassen mitten in der Nacht laute Musik auf die Straßen lärmen, um Besucher vor ihren Lokalen zu halten. So wie auch manche Anwohner aus ihren Fenstern die Straßen beschallen, während ihre Nachbarn verzweifelt und wach in ihren Betten liegen. Man versuche, für dieses Problem zu sensibilisieren.

Lärmgeplagte müssen viel Nerven und Initiative beweisen

Jutta Gerschner muss sich die Frage gefallen lassen, warum Anlagen und Bassboxen nicht einfach beschlagnahmt werden. Das würden sie vereinzelt, sagt die Chefin des gemeindlichen Vollzugsdienstes. Aber es sei schwer, bei öffentlicher Ruhestörung durchzugreifen. „Dafür braucht es Anwohner, die anrufen und die dazu stehen“, sagt sie. Denn meist genüge es nicht, wenn Vollzugsdienst oder Polizei wegen Ruhestörung einmal ankommen.

Sie müssen dann erst einmal den Verursacher ausfindig machen und ansprechen. Ist das geschehen und die Lärmquelle gedrosselt, ist die Arbeit fürs Erste erledigt und die Einsatzkräfte gehen ihrer Wege. Wenn dann wieder aufgedreht wird, braucht es einen weiteren Anruf – erst dann kann so eine Anlage eingezogen werden – so erläutert es Jutta Gerschner. Das verlangt also viel Nerven und Mitwirkung von den Lärmgeplagten.

Auch Grüne und SPD beschäftigen sich mit dem Thema. Sie haben ähnliche Anträge formuliert, die sie nun noch zu einem gemeinsamen verschmelzen wollen. Die SPD fordert unter anderem höhere Bußgelder und mehr Personal für den gemeindlichen Vollzugsdienst. Dieser habe nämlich nicht nur Einsätze in der Neustadt, sondern auch an anderen Brennpunkten zu fahren, wie Jutta Gerschner mit Verweis auf den Amalie-Dietrich-Platz in Gorbitz und den Albert-Wolf-Platz in Prohlis sagt. Zudem verlangt die SPD ein Verbot von Mitnahme-Getränken („to go“) in der Neustadt. Eine Idee, die bei Stadtbezirksamtsleiter André Barth Zustimmung findet: „Es ist generell das To-go-Geschäft, das der Neustadt unendlich schadet.“

Schwieriger umsetzbar sind die Vorschläge, Stellplätze in der von Parkplatznot geplagten Neustadt in Freisitze für Gastronomen umzugestalten und die Reithallen am Alaunplatz zu kaufen und zu einem Ort für Partys auszubauen. Nach Auskunft aus dem Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft hege der Eigentümer Freistaat derzeit keine Verkaufsabsichten.

Neustädter sollen ihre Plätze zurückgewinnen

Mit einem Vorschlag scheint die SPD ins Grüne getroffen zu haben. Sie fordert die Stadt auf, ein Mediatorenprogramm mit 250.000 Euro zu finanzieren. Das Treiben am Assi-Eck sei schließlich ein gesamtstädtisches Problem. „In der Neustadt feiern die Kinder und Enkelkinder der Dresdner und von Umlandbewohnern“, begründet SPD-Stadtbezirksbeirat Christian Demuth.

Auch Revierchef Sven Fischer favorisiert ein solches Mediatorenprogramm. Man müsse die Probleme bewusst machen und präventiv arbeiten, sagt er. Grüne-Stadtbezirksbeirätin Ulla Wacker nimmt die Neustadtbewohner in die Verantwortung: „Wir als Neustädter müssen uns den Raum zurückholen.“ Denn auch das ist eine Erfahrung, die in anderen Städten, aber auch in Dresden schon gemacht wird: Wenn Plätze sinnvoll bespielt werden, bleiben ungebetene Gäste weg. Beispiel dafür ist der Scheunevorplatz.

Von Uwe Hofmann