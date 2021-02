Aschermittwoch und Beginn der Fastenzeit: Dieses Jahr vor allem online

Dresden

Mit dem Aschermittwoch beginnt die siebenwöchige Passionszeit. Auf die sonst üblichen Passionskonzerte mit Chören muss zwar aufgrund der Infektionslage verzichtet werden. Aber auch in diesem Jahr laden sächsische Kirchgemeinden an diesem Tag, an dem übrigens nur in Sachsen außerdem der Frühjahrsbußtag begangen wird, zu Abendgottesdiensten und Andachten ein.

19 Uhr finden ein Predigtgottesdienst in der Christuskirche in Strehlen sowie Ökumenische Gottesdienste in der St.-Josef-Kirche in Pieschen und der katholischen Gemeinde St. Petrus (Dohnaer Str. 53) statt.

Passionszeit ist Fastenzeit: 2021 bietet die evangelische Kirche mehrere Programme zur Fastenunterstützung an. Die Aktion „Sieben Wochen ohne“ beschäftigt damit, wie man mit Regeln und deren Spielräumen umgeht. Im Internet können dazu ein Fastenkalender bestellt und viele Beiträge gelesen werden.

Ein weiterer Aspekt der Passionszeit könnte das „Klimafasten“ sein: Das Evangelische Zentrum Ländlicher Raum lädt ein, „auf bestimmte Luxusgüter zu verzichten, den Alltag anders zu strukturieren und Ressourcen zu schonen“. Auch hierfür gibt es im Internet Leitfäden und sogar eine virtuelle Karte, auf der sich Klimafastende einzeichnen lassen und damit andere zum Mitmachen motivieren können.

Außerdem gibt es dieses Jahr wieder das Angebot der ökumenischen Exerzitien im Alltag. Sie finden vom 21. Februar bis 28. März online statt und stehen unter dem Motto „Wachsen auf gutem Grund“. Nach Anmeldung bekommen Teilnehmer Impulse für Gebetszeiten in Form von Heften postalisch zugeschickt. Im Internet gibt es außerdem die Möglichkeit für ein persönliches Begleitgespräch sowie einen Podcast zum Thema.

Sieben Wochen ohne: 7wochenohne.evangelisch.de, Klimafasten: hvhs-kohren-sahlis.de, Exerzitien: kirche-leipzig.de

Von CS