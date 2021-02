Arktische Kälte in Dresden: So schnellt der Stromverbrauch nach oben

Dresden

Die arktischen Temperaturen in Dresden bringen die Beschäftigten des Versorgungsunternehmens SachsenEnergie ins Schwitzen. Wie Sprecherin Viola Martin-Mönnich auf Anfrage mitteilte, sind die Verbrauchswerte in Dresden in den vergangenen Tagen deutlich gestiegen.

Im Vergleich zum Zeitraum 10. Januar bis 12. Januar, in dem die Temperaturen um die 0 Grad betragen hatten, ist der Stromverbrauch vom 7. bis 10. Februar bei Werten von minus zehn Grad und darunter um 10 bis 15 Prozent gestiegen, so die Unternehmenssprecherin. Der Gasverbrauch der Dresdner Haushalte ist sogar um 25 Prozent in diesem Zeitraum gestiegen.

Noch deutlicher hat sich der Wärmebedarf der Dresdner nach oben entwickelt. Kunden, die über das zentrale Fernwärmenetz von SachsenEnergie versorgt werden, haben im genannten Zeitraum 30 Prozent mehr verbraucht, so Martin-Mönnich.

Hauptversorger in Dresden ist das Heizkraftwerk an der Nossener Brücke mit drei Gasturbinen und einer Dampfturbine. SachsenEnergie baut gegenwärtig ein neues hochmodernes Kraftwerk auf dem Gelände des ehemaligen Heizkraftwerks Reick.

Von Thomas Baumann-Hartwig