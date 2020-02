Wiener Charme für Hafencity: Vier-Sterne-Hotel soll im November eröffnen

Dresden

Zehn Monate nach der Grundsteinlegung hat das Dresdner Unternehmen USD am Freitag zünftig Richtfest für das neue Hotel gefeiert, das zwischen Leipziger Straße und Elbe in der Leipziger Vorstadt entsteht. USD investiert in das Projekt rund 28 Millionen Euro. Das Hotel ist Teil des neu entstehenden Stadtquartiers Hafencity am Neustädter Hafen. Für dessen Bau zeichnet ebenfalls USD verantwortlich.

Betreiber der neuen Herberge ist Arcotel aus Österreich. Die familiengeführte Unternehmensgruppe mit Sitz in Wien hat mit USD einen Pachtvertrag über 20 Jahre und zwei Verlängerungsoptionen von je fünf Jahren abgeschlossen. Die Eröffnung des Vier-Sterne-Hauses mit 183 Zimmern inklusive Themenzimmer, Business-Suiten und Familienzimmer ist für November 2020 geplant.

Blick auf die Baustelle der Hafencity in Dresden am Neustädter Hafen. Die Kräne links stehen am künftigen Arcotel, für das Richtfest gefeiert wurde. Quelle: USD Immobilien GmbH

Die Österreicher wollen in den eher schlichten Bau Wiener Charme bringen. Der Designer und Künstler Harald Schreiber kümmert sich um die Innenausstattung, entwickelt für jedes Arcotel ein anderes Konzept, das Lage und Besonderheiten der Umgebung berücksichtigt.

„Á-la-carte“-Restaurant mit offener Showküche

Zudem hatten die Betreiber schon bei der Grundsteinlegung angekündigt, dem allgemeinen Trend nach immer kleineren Zimmern nicht folgen zu wollen. Die Zimmer seien in einer Größe von netto 20 Quadratmetern konzipiert und hätten zu 85 Prozent abgetrennte WCs.

Renate Wimmer, Eigentümerin der Arcotel Unternehmensgruppe, und Arcotel-Vorstand Martin Lachout legen beim Richtfest Hand an. Quelle: Mike Schiller

„ Dresden ist ein interessanter und vielversprechender Investitionsstandort und fügt sich bestens in das Portfolio der Arcotel-Hotels“, so Renate Wimmer. Sie und ihr inzwischen verstorbener Mann Raimund Wimmer gründeten Arcotel vor rund 30 Jahren. Gegenwärtig gibt es zehn Arcotels, das Dresdner wird das elfte sein.

USD wartet unterdessen „mit positiver Spannung“ auf den Satzungsbeschluss und damit auf die Baugenehmigungen für die übrigen Gebäude, die in der Hafencity entstehen sollen, so Sebastian Forkert, Projektleiter bei USD. Das Unternehmen investiert auf der Neustädter Elbseite insgesamt 120 Millionen Euro in ca. 350 Wohnungen. 30 davon sind Sozialwohnungen. Auch die ersten beiden Wohnhäuser sind bereits im Bau.

Lesen Sie auch

Von Catrin Steinbach