Architektonisches Kleinod: Die Brücke zwischen dem Residenzschloss und der Hofkirche

Dresden

Wie die gesamte Dresdner Innenstadt wurde auch der Übergang zwischen dem Residenzschloss und der Katholischen Hofkirche am 13. Februar 1945 zerstört. Das Haupttragwerk – meterhohe genietete Eisenträger – und die zwischen dem äußeren Kupferblech und dem Tragwerk befindliche Lattenkonstruktion und Holzschalung verbrannte völlig, das Gerippe aus Eisen und die Hülle glühten aus. Nachdem der Übergang baubehördlich gesperrt wurde, bestand er fort als Ruine bis zum Herbst 1991.

Zerstörungsgrad der Dachtafeln war groß

Anlässlich der Rekonstruktion des unmittelbar benachbarten Hausmannsturmes am Schloss musste 1992 die technologisch bedingte Demontage erfolgen. Eine Arbeitsgemeinschaft Dresdner Kunstschlosser war beauftragt worden, Ornamenttafeln und Bauzier denkmalgerecht und zerstörungsfrei zu bergen und einzulagern. Durch den Verfasser wurden die Arbeiten begleitet und do­kumentiert sowie ein verformungsgetreues Aufmaß angefertigt.

Der Zerstörungsgrad der Dachtafeln war aber so groß, dass man sich für eine Bergung unter dem Aspekt der Wiederaufarbeitung nicht entschließen konnte. Bereits lange vor Abbau der Brücke waren große Partien herabhängender Bleche durch Handwerker des damaligen VEB Denkmalpflege abgenommen und im Schloss eingelagert worden. Es sollte aber noch acht Jahre dauern, bis man an die Wiederherstellung der Brücke gehen konnte. Erst am 22. Februar 2000 begann der Wiederaufbau der mit der Geschichte der Hofkirche und des Schlosses so eng verbundenen Brücke.

Im Brückengang gelangte der König früher ungesehen vom Schloss in die Hofkirche. Quelle: Anja Schneider

Landstände stellten Gelder

Gaetano Chiaveris katholische Hofkirche, errichtet zwischen 1738 und 1754, wies der königlichen Familie für den Besuch der Messe eine offene Empore in Altarnähe im Südostteil des Gebäudes zu. Schon in dieser Zeit baute man einen bescheidenen, hölzernen Übergang als Verbindung der königlichen Gemächer im Nordflügel des Schlosses mit der Empore.

Im Laufe der Jahrhunderte war durch Brand und Umbauten der reiche Renaissanceschmuck des Schlosses immer mehr zerstört worden, so dass sich die Residenz am Ende des 19. Jahrhunderts als unansehnlicher, kasernenartiger Bau darstellte – ein Zustand, der von der sächsischen Bevölkerung als eines Schlosses unwürdig empfunden wurde.

Symbolisch gemeinte und repräsentativ gedachte Verbindung

Dieser Zustand verbesserte sich erst, als anlässlich der 800-Jahr-Feier der Herrschaft des Hauses Wettin in der Mark Meißen die Landstände drei Millionen Mark zur Verfügung stellten. Die Schlossbaukommission beauftragte den Dresdner Architekten Gustav Dunger (1845–1920) mit ersten Planungsarbeiten. Ihm stand der Hofbauinspektor Gustav Fröhlich (1859–1933) zur Seite.

Im Zuge des insgesamt von 1889 bis 1901 dauernden Schlossumbaus sollte auch die hölzerne Brücke zur Hofkirche verändert werden. Auf der einen Seite benötigte man eine mehr symbolisch gemeinte und repräsentativ gedachte Verbindung, auf der anderen Seite wollte man ein „optisches Zusammengehen“ der beiden Fassaden. Hinter der dominant wirkenden Hofkirche im italienischen Barock trat das Schloss mit den feineren Formen der Neorenaissance stark zurück.

Lesen Sie auch: Anlässlich eines Brückentags – Das sind Dresdens schönste Brücken

Brücke wirkt wie ein Tor

Gustav Fröhlich gelang eine harmonische Verbindung der beiden Gebäude, indem er eine Stahlkonstruktion mit reichen, in Kupfer getriebenem Schmuck verkleidete. Die neobarocken Formen, die unter anderem auch Formenanleihen von der Ponte dei Sospiri („Seufzerbrücke“) in Venedig aufnahmen, ermöglichten nun eine ausgewogene Angleichung zwischen Residenzschloss und Hofkirche. Die Brücke wirkte wie ein Tor, das Schlossplatz und Theaterplatz sowohl trennte als auch miteinander verband.

In der Baugeschichte des Dresdner Schlosses und der Stadt Dresden stellt dieser Übergang den Wandel von den Stilformen der Neurenaissance zum Neubarock dar. Die Brücke selbst war jedoch ein Motiv, welches in der Verbindung des Südflügels des Schlosses mit dem Taschenbergpalais (1898) wiederholt, aber auch als eines der dresdentypischen Architekturdetails beim Anbau der zeitgenössischen Funktionsgebäude an das Sempersche Opernhaus aufgegriffen wurde. Nach Zeichnungen von Gustav Fröhlich fertigte der Bildhauer Kurt Roch ein Gipsmodell an, welches dem Dresdner Klempnermeister Beeg als Vorbild für die Ausführung des Übergangs 1896 diente.

Kein Tragwerk aus Stahl mehr

Eine denkmalpflegerische Verpflichtung, bei einer Rekonstruktion die ursprünglich genietete Eisenkonstruktion getreulich nachzubauen, bestand nicht. Diese Forderung bezog sich lediglich auf die in Kupfer-Treibarbeiten ausgeführte bauliche Hülle. Die ausgeglühte Konstruktion wäre ohnehin nicht wieder zu verwenden.

Vor allem baustatische Gründe wie die der thermischen Dehnung und einer damit verbundenen großen Durchbiegung sowie das Brandverhalten von Stahl, aber auch bauphysikalische Gründe wie die beobachteten Schäden durch elektrolytische Korrosion, durch den Kontakt zwischen der Eisenkonstruktion und dem Kupferblech der Hülle, sprachen dagegen, das Tragwerk wieder in Stahl auszuführen.

Entwurf orientierte sich an historischen überdachten Fachwerkbrücken

Die daraufhin angefertigten neuen Architektenpläne des Verfassers sahen deshalb eine hölzerne Konstruktion vor. An ihr ließen sich die Kupferteile an relativ einfach anzupassenden formgebenden Unterkonstruktionen aus Holz bauphysikalisch einwandfrei befestigen.

Der Entwurf für das Tragwerk orientierte sich dabei an historischen überdachten Fachwerkbrücken aus Holz. Das waren einmal die 1840 errichtete gedeckte Holzbrücke über die Zschopau in Hennersdorf und die über die Flöha in Hohenfichte (1832 erbaut) mit ihren von Auflager zu Auflager reichenden Stützweiten von etwa 16 Meter (siehe DNN vom 17. Juni 2019). In Wünschendorf bei Gera überspannt eine aus dem 13. Jahrhundert stammende, aber nach den Zerstörungen durch Eisgang ab 1784 wieder errichtete Holzbrücke die Elster.

Ihre klare Bauweise, die durch so genannte „Sprengewerke“ geprägt ist, wurde nun entwurfsseitig überlagert mit modernsten Konstruktionsprinzipien der Leimholzbauweise unserer Zeit. Durch die schräge Stellung der beiden Baukörper von Schloss und Hofkirche bildet der Grundriss des Übergangs ein Trapez; das heißt, die beiden Hauptträger der Brücke sind unterschiedlich lang. Genaueste geodätische Einmessungen der Abstände dieser beiden Gebäude an der Stelle der Achsen der Träger bildeten nun die Grundlage für die Baupläne der neuen Brücke. Die Leimholzbinder waren vorgespannt und hatten von vornherein eine Überhöhung, die ei­ne planmäßige Durchbiegung des Tragwerkes wieder ausgleichen konnte.

Der Entwurf des räumlichen Tragwerkes musste nun überlagert werden von etwa hundert Einzelzeichnungen der deformiert geborgenen, aber zwischenzeitlich restaurierten Kupferbleche der äußeren Bekleidung der Brücke.

Eine durchaus diffizile Arbeit war das Einsetzen der wandhohen Fachwerkträger der Brücke am 27. April 2000 Quelle: Architekturbüro

Am 27. April 2000 wurden in einer spektakulären Aktion die beiden von Zimmerleuten auf dem Abbundplatz der Firma Bennert, Hopfgarten, vorgefertigten raumhohen und mehrere Tonnen schweren Fachwerkwände mit 16,96 und 14,86 Meter Stützweite von einem Kran in ihre Auflager eingesetzt und Richtfest gefeiert. Die Ausführung der kunsthandwerklich-künstlerischen Kupferarbeiten war an die Firma Haber & Brandner, Regensburg, vergeben wurde. Anfang November 2000 konnten dann die Arbeiten an der Brücke mit der Montage der die Auflagerkonsolen bergenden Engel abgeschlossen und das Bauwerk als architektonisches Kleinod der Öffentlichkeit übergeben werden.

Von Günter Donath