Über 7000 Arbeitsplätze mehr in Dresden

Dresden

Die Zahl der Arbeitsplätze in Dresden steigt weiter. 265 827 Menschen – und damit reichlich 7000 mehr als ein Jahr zuvor – waren im Jahr 2018 (Stichtag 30. Juni) in der sächsischen Landeshauptstadt sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Das entspricht einer Steigerung um 2,7 Prozent. Betrachtet man die fünf Jahre von 2013 bis 2018, ergibt sich sogar ein Anstieg von damals 238.686 um über 27 000 sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse – ein Plus von mehr als elf Prozent. Das geht aus der jüngsten Broschüre „ Dresden in Zahlen“ für das dritte Quartal 2019 hervor, die die Stadtverwaltung veröffentlicht hat.

Unter Berufung auf Daten der Bundesanstalt für Arbeit heißt es weiter, der stete Aufwärtstrend seit 2013 gelte auch für die mit 225 536 Personen größte Gruppe der in Dresden Beschäftigten, also jene, die nicht nur in der Stadt arbeiten, sondern auch hier wohnen (+12,4 Prozent seit 2013).

Deutlich mehr Frauen als Männer arbeiten in Teilzeit

Stark angestiegen ist aber auch die Zahl der Teilzeitjobs – von 59 754 im Jahr 2013 auf 81. 056 fünf Jahre später. Das entspricht einer Steigerung von 35,6 Prozent, während die Zahl der Vollzeitjobs im gleichen Zeitraum nur um 3,3 Prozent zugenommen hat. Damit war 2018 mit 30,4 Prozent fast jeder dritte sozialversicherungspflichtige Arbeitsplatz in Dresden ein Teilzeitjob.

Teilzeit ist immer noch vorrangig eine Domäne der Frauen. Auf drei Teilzeitarbeiterinnen kommt im Schnitt ein Mann. Allerdings steigt der Anteil der Männer in Teilzeitjobs in Dresden kontinuierlich, wenn auch langsam. Zwischen 2013 und 2018 wuchs er von 21,1 auf 25,4 Prozent.

Gegen den Trend: Eine Altersgruppe verliert Arbeitsplätze

Betrachtet man den Anstieg der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung über die Altersgruppen, ergibt sich durchweg ein moderater bis starker Aufwärtstrend – mit einer Ausnahme. Einzig in der Gruppe der 20- bis 29-Jährigen kam es zwischen 2013 und 2018 zu einem Rückgang um rund 3550 Beschäftigte (-7,3 Prozent). Allerdings ist auch der Anteil dieser Gruppe an der Gesamtbevölkerung in Dresden gesunken.

Lesen Sie auch:

Dresden in Zahlen – Neue Statistik verfügbar

Große Bürgerbefragung: Was Zahlen über die Dresdner aussagen

Zuwächse gab es im Fünf-Jahres-Vergleich sowohl in der Altersgruppe der 30- bis 39-Jährigen (+25,9 Prozent) als auch bei den 40- bis 64-Jährigen (+10,1 Prozent). Gleich um 38,8 Prozent erhöhte sich die Zahl der Arbeitsplätze für unter 20-Jährige. Allerdings macht diese Altersgruppe mit 4890 Personen nur zwei Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten aus.

Verdopplung der Beschäftigungsverhältnisse bei über 65-Jährigen

Den größten Aufwärtstrend verzeichnet die mit einem Prozent kleinste der Vergleichsgruppen – die Menschen, die bereits 65 Jahre alt oder älter sind. 2053 von Ihnen waren Mitte 2018 in Dresden sozialversicherungspflichtig in Lohn und Brot. Verglichen mit 2013 ergibt das einen Anstieg um satte 133 Prozent, also mehr als eine Verdopplung.

Das hat gleich zwei Gründe: Zum einen wächst der Anteil älterer Menschen an der Gesamtbevölkerung, zum anderen schlägt hier die schrittweise Anhebung des Renteneintrittsalters auf 67 Jahre zu Buche, die auch in Dresden immer mehr Menschen betrifft.

Ältere überproportional von Arbeitslosigkeit betroffen

Trotz der auch für die älteren Menschen positiven Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt sind sie überproportional von Arbeitslosigkeit betroffen. In Dresden sank die Arbeitslosenquote bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen zwischen Oktober 2017 und Oktober 2019 von 6,9 auf 6,0 Prozent, bei den 55- bis 65-Jährigen von 7,8 auf 7,0 Prozent. Damit liegt diese Altersgruppe in der Stadt bei der Arbeitslosigkeit stabil etwa ein Prozent über dem Durchschnitt.

Bezogen auf das Land Sachsen ermittelte die Bundesanstalt für Arbeit sogar eine um 1,5 Prozent höhere Arbeitslosenquote unter den Älteren. Das ist der mit Abstand höchste Wert aller Bundesländer. In ganz Deutschland lag 2018 die Arbeitslosenquote insgesamt bei 5,2 und bei den Älteren bei 5,7 Prozent. Die Differenz ist also im Bundesschnitt halb so groß wie in Dresden.

Weitere Themen der aktuellen Ausgabe von „ Dresden in Zahlen“ sind die Dresdner Kitas im Zeitraum von 2014 bis 2019 und die Frage „Wo kamen die Dresdnerinnen und Dresdner auf die Welt?“. Unter dresden.de/statistik bietet die Stadt das Heft zum kostenlosen Download an.

Von Holger Grigutsch