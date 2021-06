Dresden/Berlin

Die Corona-Lockerungen haben in Sachsen viele Menschen wieder in Arbeit gebracht. Auch deshalb sank die Arbeitslosenquote im Juni erstmals seit 14 Monaten unter die Marke von 6 Prozent. „Die Menschen finden wieder Arbeit, vor allem in Verkaufsberufen, in der Lebensmittelherstellung und im Hotel- und Gaststättenwesen“, erklärte gestern der Chef der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit, Klaus-Peter Hansen. Die Zahl arbeitsloser Männer und Frauen sank im Juni den vierten Monat in Folge: um 3,7 Prozent auf rund 124 600. Die Quote wurde mit 5,9 Prozent ausgewiesen (ein Jahr zuvor: 6,3 Prozent).

Bis zu alter Stärke noch ein weiter Weg

Auch in Dresden sank die Zahl der Arbeitslosen – um 660 auf 18 580. Die Arbeitslosenquote gab um 0,3 Punkte auf 6,1 Prozent nach. Weil die Coronafälle nach dem Auf und Ab 2020 wieder im Sinkflug sind, lohnt der Blick zurück: Im Juli 2020 waren in Dresden 19 479 Menschen ohne Arbeit – insofern ist zu heute die Erholung deutlich messbar. Doch im Juli 2019 lag die Zahl der Erwerbslosen noch bei 16 562. Heißt: Bis zu Verhältnissen wie vor der Pandemie ist es noch ein weiter Weg. Aber Dresdens Agenturchef Jan Pratzka gibt sich zuversichtlich: Viele Firmen suchten im Zuge der Lockerungen wieder Personal.

Pratzka: „Arbeitsmarkt ist im Wandel“

Dabei sieht Pratzka den Arbeitsmarkt im Wandel: „Beispielsweise im Gesundheits- und Sozialwesen wurden zum Jahresende 2020 mehr als 1500 zusätzliche Beschäftigte gezählt. Wiederum gab es in den von der Pandemie besonders betroffenen Bereichen, wie Gastronomie und Handel, auch Beschäftigungsverluste“, erklärte er.

Hilfe für Schulabgänger

Gegenwärtig konzentriere man sich stark auf die Ausbildung, denn noch immer seien viele Schulabgänger ohne Lehrstelle. „Gemeinsam mit den Ausbildungspartnern wollen wir dafür Sorge tragen, dass Corona nicht die berufliche Zukunft der Jugendlichen auf den Kopf stellt. Wir wollen sie mit gebündelter Kraft unterstützen“, sagte Pratzka.

Mehr freie Stellen

Die meisten freien Stellen hätte es im Juni in der Zeitarbeit gegeben (207), bei den freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen (144), im Handel (133), im Gesundheits- und Sozialwesen (106), im Gastgewerbe (97) und im verarbeitenden Gewerbe (90).

Kurzarbeit nimmt rapide ab

Noch immer aber trage auch die Kurzarbeit zur Stabilisierung des Arbeitsmarktes bei, sagte Pratzka. Bis April 2021 war noch für 715 Männer und Frauen Kurzarbeit angezeigt worden (im April vor einem Jahr waren es noch 38 781). Auch wenn die Anzeigen stetig weiter sinken, werde das Instrument gegenwärtig durchaus genutzt, um niemanden entlassen zu müssen.

Bundesweit sank die Arbeitslosigkeit so stark wie seit zehn Jahren nicht mehr in einem Juni. Im Vergleich zum Mai sank die Zahl der Menschen ohne Job um 73 000 – das sind 239 000 Arbeitslose weniger als im Juni 2020. Die Arbeitslosenquote sank im Vergleich zum Mai um 0,2 Prozentpunkte auf 5,7 Prozent.

Von Barbara Stock