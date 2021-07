Chemnitz/Dresden

Der Arbeitsmarkt in Sachsen – parallel auch der in Dresden – erholt sich weiter von den Folgen der Corona-Pandemie. „In den vergangenen Wochen haben viele Menschen eine neue Beschäftigung gefunden und haben ihre Arbeitslosigkeit beendet“, sagte am Donnerstag Siegfried Bäumler, Geschäftsführer der Regionaldirektion Sachsen der Bundesagentur für Arbeit. Der Arbeitsmarkt bewege sich auf dem Niveau des Jahres 2018.

Die Arbeitslosigkeit in Sachsen sank im Juli den fünften Monat in Folge, die Quote liegt nun bei 5,7 Prozent. Vor einem Jahr waren es noch 6,3 Prozent. Insgesamt waren knapp 121 400 Männer und Frauen arbeitslos gemeldet, etwa 12 900 weniger als im Vorjahresmonat.

Drei Faktoren, die für den Aufschwung stehen

Der Aufschwung sei an drei Faktoren auszumachen: Die Arbeitslosigkeit sinkt, die Beschäftigung steigt und die Zahl der gemeldeten Arbeitsstellen befindet sich auf sehr hohem Niveau. Im Juli wurden über 9000 freie Stellen und somit 29,3 Prozent mehr als im Vorjahresmonat gemeldet. Insgesamt liegen den Arbeitsagenturen und Jobcentern derzeit mehr als 41 500 Stellenangebote vor.

Trotz des Aufschwungs haben auch im Juli 231 Betriebe mit rund 17 000 Beschäftigten neu Kurzarbeit angezeigt. Betroffen sind vor allem Automobilbau und Logistik. Jüngste Zahlen für die tatsächlich genutzte Kurzarbeit liegen erst für April vor. Demnach ist die Kurzarbeit im Vergleich zu Februar zurückgegangen, lag aber noch auf hohem Niveau. Insgesamt hatten zu dem Zeitpunkt rund 19 800 Betriebe Kurzarbeit für 120 600 Beschäftigte beantragt.

In Dresden macht sich die Erholung am Arbeitsmarkt ebenfalls bemerkbar. Hier ist die Arbeitslosenquote im Juli auf 6,0 Prozent gesunken (Juni: 6,1). Mit 18 297 Männern und Frauen waren 283 weniger ohne Job als noch im Juni.

Meiste freie Stellen im Dresdner Handel

Jan Pratzka, Chef der Dresdner Arbeitsagentur, bewertete vor allem die im Vergleich zum Vorjahres-Juli gestiegene Nachfrage nach Arbeitskräften als erfreulich. Die meisten freien Stellen meldete der Agenturstatistik zufolge der Handel (165), es folgten die freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen (136), das verarbeitende Gewerbe (124), das Gesundheits- und Sozialwesen (116) sowie Zeitarbeitsfirmen (107 Stellen) und das Gastgewerbe (97 Stellen).

Newsletter Kompakt Die wichtigsten Nachrichten und Meldungen des Tages aus Dresden – täglich gegen 17 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im Juli hatten sich 3428 Männer und Frauen neu arbeitslos gemeldet, dafür fanden 3705 Erwerbslose neue Jobs. In Dresden verringerte sich Pratzka zufolge sowohl die Zahl der Langzeitarbeitslosen wie auch die Zahl der über 50-jährigen Menschen ohne Job. Leicht rückläufig war auch die Zahl der Jobsuchenden unter 25 Jahren – sie sank von 1719 auf 1701.

Noch 679 junge Leute in Dresden ohne Lehrstelle

Bei der Berufsberatung der Arbeitsagentur sind seit Beginn des Berufsberatungsjahres 2020/2021 bisher 2172 Ausbildungsplatzbewerber gemeldet. Das sind 65 oder 3,1 Prozent mehr im Vergleich zum Vorjahr. 679 der Jugendlichen sind noch ohne Lehrstelle – 59 mehr als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres. Wer jetzt noch sucht, kann Agenturchef Jan Pratzka zufolge aus 750 Ausbildungsplatzangeboten wählen. Pratzka appellierte an die Jugendlichen, sich Unterstützung zu holen. „Unsere Ausbildungsspezialisten bieten neben den persönlichen Gesprächen und einem breiten Online-Angebot auch eine Beratung per Videochat an“, sagte er.

Kurzarbeit deutlich im Abflauen

Auch in Dresden hat Kurzarbeit noch nicht ausgedient, obwohl die Anträge seit dem letzten Anstieg im Januar 21 kontinuierlich sinken, heißt es aus der Agentur für Arbeit. Für den Monat Juli seien 22 Anzeigen für 462 Personen eingegangen – 16 weniger als im Juni. Für die tatsächlich in Anspruch genommene Kurzarbeit liegen in Dresden nur Zahlen bis Januar 2021 vor. Danach stieg die Zahl der betroffenen Betriebe im ersten Monat des Jahres auf 3247 an, die Zahl der kurzarbeitenden Beschäftigten kletterte auf 27757. Der durchschnittliche Arbeitsausfall betrug 58,5 Prozent.

Von Barbara Stock, Andre Jahnke