Arbeitsgruppe 13. Februar in Dresden verliert ihren Moderator

Dresden

Nach acht Jahren ist Schluss: Joachim Klose zieht sich von der Moderation der Arbeitsgruppe (AG) 13. Februar zurück. Nach dem diesjährigen Gedenktag will sich Klose anderen Aufgaben zuwenden, kündigte er am Dienstag an. Die AG 13. Februar werde sich noch im März in einem moderierten Workshop darüber verständigen, wie in der zukünftigen Arbeit und im Zusammenwirken mit der Landeshauptstadt Dresden die Akzente in der Erinnerungskultur werden sollen, erklärte die Stadtverwaltung.

Bürger kümmern sich um das Gemeinwesen

„Mit der AG 13. Februar ist der Stadt Dresden etwas gelungen, wofür uns viele Städte beneiden. Bürgerinnen und Bürger unterschiedlicher gesellschaftlicher Bereiche und politischer Haltungen traten zusammen, um sich um das Gemeinwesen zu kümmern, es zu befrieden und eine gemeinsame Antwort auf rechtsextremistische Provokationen und radikalen Gegenreaktionen zu finden“, erklärte Joachim Klose. Aus anfänglich antagonistischen Meinungen und gegenseitiger Ablehnung habe sich im Laufe der Zeit eine Kultur der Wertschätzung unter den Mitgliedern der AG gebildet, die auch in die Stadt ausgestrahlt und sich auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt positiv ausgewirkt habe. „Es war für mich ein Glück und eine Freude, dass ich die AG 13. Februar nach bestem Wissen und Gewissen moderieren durfte. Für die weitere Arbeit und die Phase der Umstrukturierung der AG 13. Februar wünsche ich allen Beteiligten viel Erfolg.“

Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (Die Linke) dankte Klose für sein Engagement. „Er hat als Moderator der AG 13. Februar in den vergangenen acht Jahren wesentlich zur Weiterentwicklung der Erinnerungskultur in unserer Stadt beigetragen.“ Der 13. Februar in Dresden sei eine dauerhafte Herausforderung, solange es Versuche gebe, diesen Gedenktag für geschichtsrevisionistische Ideologien zu instrumentalisieren. „Zwischen dem Bedürfnis des stillen Gedenkens und der Notwendigkeit zivilgesellschaftlichen Widerstands gegen Geschichtsverdreher die Prozesse und Diskussionen zu moderieren, bedurfte in den letzten Jahren besonderen diplomatischen Geschicks“, so Klepsch.

Menschenkette als Signal für Frieden und Versöhnung

Im Zuge der Auseinandersetzungen um den 13. Februar und ein angemessenes Gedenken wurde die Arbeitsgruppe 13. Februar 2009 von Oberbürgermeisterin Helma Orosz (CDU) berufen. Ziel war es, dass sich wichtige gesellschaftliche Gruppen und Institutionen in der Stadt auf ein gemeinsames Vorgehen am Jahrestag der Zerstörung Dresdens verständigen. Dies sollte zum einen das Gedenken an Krieg und Zerstörung umfassen, zum anderen aber auch den Protest gegen Rechtsextreme, die den Tag damals für große Aufmärsche missbraucht hatten. Im Ergebnis der Überlegungen gab es erstmals am 13. Februar 2010 eine Menschenkette durch die Dresdner Innenstadt. Diese setzte ein Signal für Frieden und Versöhnung. Seitdem organisiert die AG 13. Februar die Menschenkette in der Dresdner Innenstadt und weitere dezentrale Gedenkveranstaltungen ihrer Mitglieder.

Unaufgeregter und neutraler Moderator

Klose hatte das Amt des Moderators 2013 von Frank Richter übernommen. Unaufgeregt und vor allem neutral moderierte Joachim Klose, Landesbeauftragter der Konrad-Adenauer-Stiftung Sachsen, die Debatten zu Erinnerungskultur und 13. Februar. Es ist durchaus sein Verdienst, dass die Polarisierung der Stadtgesellschaft bei diesen Themen weitgehend überwunden werden konnte.

Von Thomas Baumann-Hartwig