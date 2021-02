Dresden

Ab Montag, 7 Uhr, fahren die Straßenbahnlinien 2 und 7 von Kleinzschachwitz, beziehungsweise von Weixdorf kommend, nur bis zur Gleisschleife Wölfnitz. Grund dafür sind Bauarbeiten auf der Stadtbahntrasse zwischen Wölfnitz und Gorbitz, wie die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) informieren. Dort werden voraussichtlich bis 17. Juli drei Haltestellen für insgesamt 750 000 Euro saniert.

Für Fahrgäste, die weiter in Richtung Pennrich fahren wollen, richten die DVB die Sonderlinie 42 ein, die zwischen Wölfnitz, Gompitz und Pennrich pendelt. Stadtauswärts kann an der Haltestelle „Julius-Vahlteich-Straße“ umgestiegen werden, stadteinwärts an der Gleisschleife Wölfnitz. Die Fahrpläne der Linien 2, 7 und 42 werden auf einander abgestimmt, so dass keine langen Wartezeiten beim Umstieg anfallen, versprechen die Verkehrsbetriebe. Unterbrochen werden die Arbeiten nur zu Ostern, Pfingsten und Himmelfahrt. Die Dinge gestalten sich allerdings etwas kompliziert, weil auf der Linie 2 wegen Arbeiten an der Steinbacher Straße schon Umleitungsverkehr herrscht. Für den Autoverkehr entstehen keine Einschränkungen.

Haltestellen „Kirschenstraße“, „Merianplatz“ und „Schlehenstraße“ werden saniert

In der Bauzeit werden an den Haltestellen „Kirschenstraße“, „Merianplatz“ und „Schlehenstraße“ die abgenutzten Bahnsteige auf Vordermann gebracht. Begonnen wird damit an der Station „Kirschenstraße“. Nach dem Umbau sind die Haltestellen auch tauglich für den Einsatz des neuen, breiteren Stadtbahnwagens. Das erste Neufahrzeug wird zu Probefahrten Ende August in Dresden erwartet und soll im Betriebshof Gorbitz stationiert werden. Im Rahmen der Bauarbeiten tauschen die Gleisbauer noch eine verschlissene Weiche auf der Trasse, passen die Gleisgeometrie an und reparieren Schadstellen.

Während der Arbeiten kann immer nur auf einer Seite an der Baustelle vorbeigefahren werden. Auf der Linie 42 verkehren deshalb sogenannte Zweirichtungswagen, die auf beiden Seiten Türen zum Ein- und Aussteigen der Fahrgäste haben. So kann im Baustellenbereich unabhängig von der Fahrtrichtung immer auf der Seite ausgestiegen werden, auf der der Haltesteig liegt. Eine spezielle Ampel für Straßenbahnen regelt den wechselseitigen Verkehr, das Ausrücken der Straßenbahnen aus dem Betriebshof Gorbitz werde durch die Baustellen nicht gestört, heißt es von den Verantwortlichen. An den Bahnsteigen hängen die DVB-Mitarbeiter Hinweise auf, wo genau die Baulinie „42“ in der jeweiligen Bauphase abfährt.

Von Uwe Hofmann