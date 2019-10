Dresden

Die Gleisbauarbeiten am Georgplatz gehen am Freitag in die dritte Bauphase. Bauleute sind bis Mittwoch damit beschäftigt den Gleisbogen vom Dr.-Külz-Ring in Richtung Pirnaischer Platz zu bauen sowie die ÖPNV-Trasse für den Busverkehr zu erneuern. Die Buslinie 75 fährt deshalb von Freitag, 18 Uhr bis Mittwoch, 3.15 Uhr in Richtung Cossebaude ab Lennéplatz über Blüherstraße, Grunaer Straße, Pirnaischer Platz zum Dr.-Külz-Ring.

Von Sonnabend, 7 Uhr bis Montag, 3.15 Uhr läuft dann schon die vierte von fünf Bauphasen an. In dieser Zeit werden auch die Straßenbahnlinien 3, 7, 8 und 9 umgeleitet. Die „3“ verkehrt zwischen Bahnhof Neustadt und Hauptbahnhof über Marienbrücke, Ostra-Allee, Postplatz und Dr.-Külz-Ring. Die „7“ fährt zwischen Carolabrücke und Freiberger Straße über Wilsdruffer Straße und Postplatz.

Die Linien 8 und 9 werden kombiniert. Die „8“ fährt im Norden von Hellerau planmäßig bis Carolaplatz und weiter als „9“ über Neustädter Markt und Leipziger Straße nach Kaditz. Im Süden fährt die „9“ von Prohlis planmäßig bis Lennéplatz und dann weiter als „8“ über Wiener Straße, Hauptbahnhof nach Südvorstadt. Die seit 7. Oktober bestehende Umleitung der „12“ zwischen Pirnaischer Platz und Postplatz über Wilsdruffer Straße bleibt bis Mittwoch, 3.15 Uhr.

Autofahrer müssen sich weiter auf die zeitweise Sperrung der Überfahrten vom Georgplatz zum Dr.-Külz-Ring einrichten.

Von uh