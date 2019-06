Dresden

Die Stadtwerke-Tochter Drewag Netz hat mit dem Bau von Dresdens erstem begehbaren Elbtunnel begonnen. Die Röhre, die bis Ende 2020 fertiggestellt sein soll, verläuft zwischen dem Volksfestgelände und der Uferstraße auf Neustädter Seite. Arbeiten werden zunächst auf dem Volksfestgelände zu sehen sein. Dort entsteht eine Startgrube für die Tunnelbohrmaschine. Dafür wird ein Stahlbetonrahmen im sogenannten Setzkastenverfahren schrittweise bis in 22 Meter Tiefe gebracht. Anschließend entsteht auf gegenüberliegender Seite die Zielgrube für den Tunnel.

Dann schlägt die Stunde der Tunnelbohrmaschine. Deren Werkzeug ist eine 3,20 Meter große rotierende Schneide. Mit diesem sogenannten Hydroschild werden Erde und Fels knapp sieben Meter unter der Elbsohle abgetragen, mit hohem Wasserdruck ausgespült und durch Pumprohre im Kreislauf abtransportiert. Auf diese Weise kann bis zu zehn Meter Vortrieb pro Tag erreicht werden. Parallel zum Vortrieb drückt eine Hydraulik-Presse die Betonfertigteile hinter der Tunnelbohrmaschine in die freigelegte Röhre. Da diese etwa 250 Meter lang ist, ist im Tunnel eine Zwischenpresse vorgesehen. Ist die Röhre fertig, werden die beiden Fernwärmerohre verlegt und die technische Ausrüstung installiert. Der Tunnel soll 100 Jahre halten.

Neun Millionen Euro kostet der Elbtunnel. Er gehört zu einem größeren, 41 Millionen Euro schweren Vorhaben, bei dem die Drewag ihr Fernwärmenetz in Pieschen und perspektivisch auch in den angrenzenden Stadtteile erschließen wollen. Der erste Ausbauschritt soll allein eine Kohlendioxidersparnis von 3200 Tonnen jährlich bringen. Dafür werden derzeit in Pieschen Fernwärmeleitungen gebaut. Die Gesamtbaumaßnahme umfasst 4,3 Kilometer Haupt- sowie 7,4 Kilometer Fernwärmeverteilleitungen. Davon sind bisher etwa 4630 Meter fertig gestellt, rund 2600 Meter befinden sich im Bau und 4470 Meter folgen noch bis 2021.

Von Uwe Hofmann