Arbeiten an Augustusbrücke: Theaterplatz wird gesperrt

Dresden

Es ist still derzeit auf der Baustelle Augustusbrücke. Das ändert sich am 6. Januar: Dann endet die Pause zum Jahreswechsel und die Bauleute nehmen ihre Arbeit wieder auf – sofern die Witterung das zulässt. Besonders für Autofahrer von Bedeutung ist, was sie am Altstädter Brückenkopf vorhaben: Weil bis Mitte 2020 der Straßenbau auf dem Theaterplatz fertig sein muss, beginnen dort im Januar die ersten Vorarbeiten.

Grund für die Eile sind Pläne der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB). Sie wollen auf der Sophienstraße bis zum Postplatz Gleise und Pflaster erneuern – und das, während auf der Augustusbrücke gebaut wird. Das hat den Vorteil, dass der gesamte Abschnitt zwischen Neustädter Markt und Postplatz auf Jahrzehnte hinaus nicht mehr angefasst werden muss, sobald die Augustusbrücke freigegeben ist. Dafür müsste später jedoch noch das Gleisdreieck am Neustädter Markt und der barrierefreie Haltestellenausbau auf der Brückenrampe am Neustädter Ufer erledigt werden, bevor die Arbeiten auf der Augustusbrücke für beendet erklärt werden.

Elberadweg wird für Skiweltcup-Weihung gesperrt

Mitte 2020 wollen die DVB auf der Sophienstraße loslegen. Bis dahin muss die Stadt auf dem Theaterplatz mit ihren Arbeiten fertig sein. Deshalb muss die derzeit genutzte Straße voll gesperrt werden. Der Verkehr wird in der Bauzeit auf einer provisorischen Baustraße über die derzeitige Baustelleneinrichtungsfläche am Altstädter Brückenkopf geleitet. Die dafür benötigten Umbauarbeiten sollen bis Ende Januar 2020 erledigt sein.

Auf Altstädter Seite gibt es auch eine gute Nachricht: Die Gehwege am Terrassenufer wurden kurz vor Weihnachten fertiggestellt und können seither genutzt werden. Die Pflasterflächen neben Pfeiler eins müssen allerdings noch hergerichtet werden.

Auf dem Neustädter Ufer müssen die Bauleute dem Skiweltcup weichen, der in diesem Jahr zwei Mal in Dresden stattfindet. Deswegen wird der erst am 20. Dezember freigegebene Elberadweg wieder gesperrt. Sind die Wettkämpfe vor der Altstadtsilhouette beendet und die Strecke zurückgebaut, werden voraussichtlich Ende Januar die Arbeiten in diesem Bereich wiederaufgenommen. Radfahrer müssen dann die bereits bekannte Umfahrung durch Bogen neun nehmen.

Die Arbeiten auf der Brücke verlaufen auch im neuen Jahr völlig unberührt von dem, was an ihren Enden passiert. In den beiden Wochen nach dem Jahreswechsel sind Bauleute weiter damit beschäftigt, die beschädigten großen Konsolsteine abzubauen und den alten Füllbeton in den Pfeilerkanzeln mit teils schweren Gerät abzutragen. In anderen Bereichen der Brücke läuft der Einbau der neuen Konsol-, Kehl- und Mauersteine weiter. Diese Arbeiten am Mauerwerk gelten als relativ witterungsunabhängig, dürften also auch von einem milden Winter kaum gestört werden.

Von Uwe Hofmann