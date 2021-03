Aprilwetter am letzten März-Wochenende in Dresden

Dresden

Noch ist es nicht April, doch das Wetter präsentierte sich am letzten März-Wochenende sehr launisch und wechselhaft in der Landeshauptstadt. Sonne und Wolken, Regen und sogar Hagel wechselten sich ab. Die Dresdner zog es an beiden Tagen zahlreich ins Freie, denn die sonnigen Abschnitte waren besonders am Sonntag lang und brachten angenehme Temperaturen. So war es voll im Großen Garten, der Zoo hatte all seine verfügbaren Karten online bereits frühzeitig abgesetzt. Wer am Wochenende noch eines der limitierten Tickets für den viertältesten Zoologischen Garten Deutschlands, der in diesem Jahr 160 Jahre alt wird, buchen wollte, ging leer aus.

Ausguck vom Turm der Frauenkirche

Doch anderswo hatten Ausflügler Glück. So hing an der Frauenkirche ein Zettel am Zugang für die Turmbesteigung: „Wir haben freie Besuchszeiten!“. Wer sich kurzentschlossen hinauf zur Laterne des prachtvollen Sakralbaus aufmachte, der wurde mit herrlichen Ausblicken belohnt, wenngleich der Wind oben heftig blies. Der Wolkenhimmel war besonders am Sonnabend sehr eindrucksvoll, tauchte die Stadt in ein ständig wechselndes Licht.

Zur Galerie Das letzte Märzwochenende brachte Aprilwetter mit sich und verzauberte auch bei Niederschlag.

Vor der Frauenkirche war es recht voll, viele Passanten schlenderten über den Neumarkt, obwohl die Straßencafés immer noch geschlossen sind. Vor dem Lutherdenkmal sangen Christen Lieder, warben um Aufmerksamkeit. Als dann ein Regenschauer einsetzte, verlief sich die Menge kurzzeitig. Anderswo in der Stadt - nahe der Elbe - kamen sogar Hagelkörner vom Himmel, doch schnell hatte sich der Spuk wieder gelegt.

Vorfreude auf Ostern

Den meist schönen Sonntag nutzten viele Familien zu Ausflügen ans Elbufer, nach Pillnitz oder in den Großen Garten. Zeitweise war es schon schwer, eine der beliebten Bänke am Palais im Großen Garten zu ergattern. Der To-Go-Verkauf am Sommercafé oder am Carolaschlösschen lief gut, die Vorfreude auf eine tolle erste Osterferienwoche dürfte das letzte März-Wochenende noch gesteigert haben.

Von Jochen Leimert