Apfeltag in Dresden-Pillnitz: Vom Kleinen Herrenapfel und anderen alten Sorten

Dresden

Schon vor über 200 Jahren war er auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands verbreitet, allerdings unter verschiedenen Namen bekannt: der Kleine Herrenapfel. Dabei handelt es sich um eine robuste und wenig anspruchsvolle Apfelsorte, die relativ kleine zitronengelbe – an der Sonnenseite leicht gerötete – saftig-süßliche Äpfelchen hervorbringt.

Vom Kleinen Herrenapfel gibt es nur noch wenige Bäume

Noch um 1880 wurde der Kleine Herrenapfel in Sachsen zum Anbau empfohlen. Im 20. Jahrhundert jedoch ging die wirtschaftliche Bedeutung bereits verloren. Und heute existieren in Sachsen von dieser Sorte „trotz der früheren Popularität nur noch wenige Altbäume“, heißt es von der etwa 60 Mitglieder zählenden Landesgruppe Sachsen des Pomologenvereins.

So sieht der kleine Herrenapfel aus. Quelle: Pomologenverein

Dieser Verein will alte Obstsorten als lebendiges Kulturerbe erhalten. Damit die besagten alten Sorten in privaten Gärten und auf Streuobstwiesen wieder mehr Verbreitung finden, rufen die Pomologen die „Obstsorte des Jahres“ aus und lassen diese dann zum Verkauf in Baumschulen produzieren.

In Norddeutschland, Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland wird das schon seit Anfang der 2000er Jahre gemacht. Seit 2016 gibt es das auch in Sachsen. Nach der Gelben Sächsischen Renette (2016), dem Safranapfel (2017) und Maibiers Parmäne (2018) ist es nun also der Kleine Herrenapfel, der in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt wird.

Acht Partnerbaumschulen ziehen Obstsorte des Jahres

Acht Baumschulen in Sachsen sind Partner des Pomologenvereins und ziehen Bäumchen der jeweiligen Obstsorte des Jahres heran. So zum Beispiel die Baumschule Tamme in Meißen oder auch die Rosen- und Baumschule Laube in Dresden-Ockerwitz, die ohnehin viele alte Obstsorten kultiviert. Bettina Seifert, die Tochter der Gründer der Gärtnerei Laube, und ihr Mann Matthias verzeichnen seit fünf Jahren ein gestiegenes Interesse ihrer Kunden nach alten Obstsorten generell.

„Im Schnitt werden insgesamt etwa 300 Bäume von der Obstsorte des Jahres verkauft, beim Safranapfel waren es rund 1000“, weiß Grit Griese, die Landessprecherin des Sächsischen Pomologenvereins. Allerdings geht die Nachfrage in den Folgejahren wieder zurück, so die Erfahrung von Bettina Seifert. Doch immerhin gibt es dann in Sachsen wieder ein paar Bäume mehr dieser alten Sorten. Auch für den Kleinen Herrenapfel, der seit Anfang 2019 verkauft wird, haben sich schon Hobbygärtner und Streuobstwiesenbesitzer entschieden. Mitte/Ende Oktober lohnt wieder die Nachfrage in den Partnerbaumschulen. Denn dann steht die Pflanzzeit vor der Tür.

Stichwort Kleiner Herrenapfel Fruchtform: Variabel, meist kugelförmig; ca. 50 mm hohe und 55 mm breite, bauchige Frucht Stiel: kurz, oft etwas fleischig, Stieleinsenkung weit und tief, glatt Schale: glatt, anfangs wachsartig blassgelb, dann reif zitronengelb; an der Sonnenseite schwach gerötet, kaum Schalenpunkte bemerkbar, Rostwarzen kommen vor Fruchtfleisch: gelblich-weiß, locker und saftig mit süßlichem und schwach aromatischem Geschmack Reifezeit:von September bis Dezember Standort und Anfälligkeit: robust, wenig anspruchsvoll, kann vom Tiefland bis in höhere Lagen gepflanzt werden; bei ausreichender Feuchtigkeit werden auch an den Boden keine besonderen Ansprüche gestellt Wuchs und Pflege: mittelstarker Wuchs; wegen Dünntriebigkeit ist Rückschnitt notwendig; Bäume sind langlebig und bilden breitkugelige Kronen aus Ertrag und Verwendung: der Ertrag setzt spät ein, ist dann aber gut und regelmäßig; als Tafelapfel und für Verarbeitung verwendbar; bei zu langer Lagerung werden die Früchte mehlig Quelle: Pomologenverein e.V./LG Sachsen

Alte Sorten bewahrt auch die „Deutsche Genbank Obst“ (DGO). Experten wollen mit dieser Genbank alte Sorten, aber auch Wildarten und neue Sorten sammeln, erhalten und für die Neuzüchtung nutzbar machen. Das Netzwerk vereint Obstsortensammlungen in der ganzen Bundesrepublik und wird vom Julius-Kühn-Institut (JKI) für Züchtungsforschung an Obst in Pillnitz koordiniert. „Das System funktioniert wie eine Bank mit Filialen in der ganzen Bundesrepublik“, erklärt Stefanie Hahn vom JKI.

22 Partner gehören dazu, darunter die Abteilung Gartenbau des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie in Pillnitz, die Prüfstelle Wurzen des Bundessortenamtes, das Wissenschaftszentrum Weihenstephan der TU München und die Hermann Cordes Baumschulen KG bei Hamburg.

„Da die DGO allen Sammlern in Deutschland offen steht – auch Privatpersonen und gemeinnützigen Vereinen – kann gerade die Anzahl der unterstützenden Partner noch wachsen. Alle staatlichen Partner und Unis mit bedeutenden Sammlungen sind bereits drin“, berichtet Stefanie Hahn.

Pillnitzer Filiale der Genbank Obst hat 702 Apfelsorten

In allen DGO-Filialen seien gegenwärtig 2500 unterschiedliche Obst-Sorten als Baum, Strauch oder Pflanze zu finden. Darunter sind allein 981 Apfelsorten als Baum an verschiedenen Standorten. „Die Pillnitzer-Genbankfiliale des JKI hat 702 Apfelsorten im Angebot und ist in dieser Hinsicht gut bestückt“, erklärt die JKI-Sprecherin.

„Wir arbeiten lange und gerne mit den Pomologen vor Ort zusammen, da wir mit unserer Genbankarbeit davon profitieren, wenn seltene Sorten oder Arten in privaten Gärten auftauchen, die wir dann im besten Fall in der Genbank ergänzen können“, so Stefanie Hahn weiter. „Auf Anfrage würden wir als Genbank Vermehrungsmaterial an die Vereine herausgeben. Im Falle des ,Kleinen Herrenapfels’ stammt das Vermehrungsmaterial jedoch nicht aus der DGO, hier haben die Akteure eine eigene Quelle genutzt.“

Pillnitz lädt zum Apfeltag ein Am Sonnabend, 12. Oktober 2019, lädt das Julius-Kühn-Institut (JKI) in Dresden-Pillnitz zum Apfeltag ein. Er findet von 10 bis 17 Uhr in den Gewächshäusern JKI (Lohmener Str. 10) statt. Partner der Veranstaltung sind das Sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Pomologen-Verein e.V., Grüne Liga Osterzgebirge e.V., Landesverband „Sächsisches Obst e.V.“ sowie die Unternehmen Baumschule Müller ( Oschatz) und die mobile Saftpresse „Apfel-Paradies“. Es gibt Beratung zur Obstsortenwahl, zu Pflanzenschutzmaßnahmen und zum richtigen Baumschnitt. Zudem werden Führungen im Versuchsfeld und durch die Genbank-Sammlung angeboten. Vorträge und Aktionen runden das Angebot ab. Der Pillnitzer Apfeltag bietet Gelegenheit, sich über die Fortschritte in der Obstzüchtung und die Genbankarbeit am Julius Kühn-Institut am Standort Dresden zu informieren. Herzstück ist das Display von verschiedenen alten Apfelsorten und Neuzüchtungen, sowie die Möglichkeit diese zu verkosten. Die Auswahl der präsentierten Sorten variiere von Jahr zu Jahr, heißt es aus dem JKI. Es will dieses Jahr von den Sorten mit langer Züchtungshistorie besonders die Renetten und Calville in den Blickpunkt rücken.

Wer sich eine Übersicht über Obstsorten und ihre Eigenschaften verschaffen möchte, kann dies über die Online-Datenbank der Deutschen Genbank Obst tun. Dort finden sich Steckbriefe zu den meisten der in Deutschland vorkommenden Sorten von Apfel, Birne, Pflaume, Kirsche, Erd- Him- und Brombeere.

www.deutsche-genbank-obst.de/passport/index

Von Catrin Steinbach