Anwohner wollen Wald am Leutewitzer Park erhalten

Erst kommt das Gebäude mit der Hausnummer 1. Der Anfang der Straße. Davor steht aber noch ein Neubau. Dann gibt es einen breiten Weg. Danach kommen Bäume. Viele Bäume. Das beschreibt das Problem: Die Bäume sollen gefällt werden, an ihre Stelle Wohnhäuser treten. „Dabei wird eine Grenze überschritten“, sagt Sina Burkert, die im Wohnhaus mit der Nummer 1 wohnt. In Leutewitz gleich neben dem Leutewitzer Park.

Es geht ihr gerade nicht um ihren schönen Blick ins Grüne, sagt Burkert, wenn sie den Neubau von Wohnungen in dem kleinen Waldstück ablehnt. Es steht ja schon ein Neubau vor ihrer Nase. „Es geht darum, dass eine Grenze überschritten werden soll. Früher reichte der Wald bis an unser Haus heran. Jetzt steht schon ein Wohnhaus davor. Nun soll das nächste Stück Wald verschwinden. Irgendwann wird es gar keinen Wald mehr geben“, befürchtet sie.

Treff am Waldrand: Sina Burkert, Lars Bräunling und Bernd Möller (v.l.) vom Freundeskreis Cotta. Quelle: Dietrich Flechtner

Rund 50 Wohnungen sollen entstehen

V0203/20 heißt die Vorlage, die der Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau am 1. April beschließen soll. „Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6048, Dresden-Leutewitz, Wohnbebauung am Leutewitzer Park“. Der Investor Uwe Köhn, dem die Flächen gehören, will auf einer Teilfläche in dem Waldstück drei- bis viergeschossige Wohngebäude errichten. Rund 50 Wohnungen sollen entstehen, 30 Prozent werden laut kooperativer Baulandentwicklung Sozialwohnungen.

Die weitaus größere Fläche seines Grundstücks will Köhn an die Stadt verkaufen. Zu einem Preis, den die Stadt festlegen kann. Für die Erweiterung des Leutewitzer Parks. Köhn will sich an der Parkerweiterung mit einer halben Million Euro beteiligen. Ein verlockendes Angebot?

„Wir haben hier einen Wald“

„Wir reden über ein Gelände, das bis in die 1970er Jahre von Gärtnereien genutzt wurde“, sagt Bernd Möller, der Vorsitzende des Freundeskreises Cotta. „Dann wurden die Flächen aufgelassen. Sie sind zu­gewachsen.“ Es handele sich nicht um eine illegale Müllkippe oder eine altlastenverseuchte Brache, so Möller. „Wir haben hier einen Wald.“

Ein Wald bedeute Klima für die Menschen, die in dem Viertel leben. Ein Wald bedeute auch unzählige Arten von Kleintieren. Und natürlich Bäume. „Derjenige, dem der Wald gehört, hat diesen zu pflegen und den öffentlichen Zugang zu ermöglichen“, zitiert Möller das Sächsische Waldgesetz. Und sagt: „Ein Wald ist ein Wald. Der lässt sich nicht in einen Park umwandeln.“

Wohnungsbau sei das Argument, mit dem es den Wald an den Kragen gehen soll, sagt Lars Bräunling, Mitglied im Freundeskreis Cotta. „2018 standen in unserem Stadtteil 3288 Wohnungen leer. Wenn wir schon neue Wohnungen brauchen – warum bauen wir dann nicht zuerst die vorhandenen Lücken zu?“

Stadtbezirksbeirat Cotta steht hinter Vereinsmitgliedern

Burkert, Möller und Bräunling wollen verhindern, dass der Aufstellungsbeschluss vom Ausschuss gefasst wird. Das geben sie unumwunden zu. Und sichern zu: „Wir werden uns als Verein um die Pflege des Waldes kümmern. Es wäre doch ein wunderschönes Projekt, den Wald gemeinsam mit den Bürgern von Cotta zu gestalten und zum Beispiel einen Lehrpfad anzulegen“, so Burkert.

Den Stadtbezirksbeirat Cotta wissen die Vereinsmitglieder hinter sich. In diesem Gremium sind die Pläne des Investors 2019 durchgefallen. „Daran dürfte sich auch nichts ändern, wenn der Stadtbezirksbeirat am 12. März über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan berät. „Wir haben den Kontakt zu vielen Stadträtinnen und Stadträten aufgenommen. Der Erhalt von Natur ist ein hohes Gut“, sagt Burkert.

